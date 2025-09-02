Naomi Osaka đè bẹp Coco Gauff thẳng tiến vào tứ kết 02/09/2025 12:13

(PLO)-Naomi Osaka đè bẹp Coco Gauff 6-3; 6-2 chỉ sau 64 phút, qua đó lọt vào tứ kết Grand Slam đầu tiên sau hơn 4,5 năm.

Naomi Osaka ăn mừng chiến thắng. Ảnh: WTA

Osaka lần thứ 5 góp mặt ở vòng tứ kết một giải Grand Slam, và đây là lần đầu tiên, kể từ sau khi cô sinh con gái Shai vào tháng 7-2023. Đáng chú ý, trong cả 4 lần trước vào tới tứ kết, Osaka đều lên ngôi vô địch, với danh hiệu gần nhất tại giải Úc mở rộng 2021.

“Đây có thể xem là vùng đất mới trong sự nghiệp của tôi. Tôi chỉ muốn tận hưởng. Tôi thấy vui khi được đối đầu với những tay vợt hay nhất thế giới”, tay vợt 27 tuổi sinh ra ở Nhật Bản và sang Mỹ từ năm 3 tuổi – Osaka chia sẻ.

Với sự vượt trội so với đàn em, hạt giống số 23 Naomi Osaka đè bẹp Coco Gauff, khi hạt giống số 3 liên tục mắc lỗi trong suốt giải đấu đầy trắc trở. Sau trận, Gauff cũng khẳng định: “Tôi sẽ không để thất bại này đánh gục mình”.

Osaka thể hiện phong thái với những cú giao bóng mạnh mẽ cùng các pha đánh bóng đầy uy lực, từng giúp cô giành 4 Grand Slam (Mỹ mở rộng 2018, 2020 và Úc mở rộng 2019, 2021). Năm 2021, Osaka cũng chính là tay vợt khơi mào cuộc thảo luận toàn cầu về sức khỏe tâm thần sau khi tiết lộ bản thân bị lo âu và trầm cảm, dẫn đến nhiều quãng nghỉ dài hạn.

Đây là lần đầu tiên kể từ Úc mở rộng 2021, Osaka vào tới tuần thứ hai của một Grand Slam. Trận đấu này cũng ghi dấu sự trở lại phong độ đỉnh cao của cô sau quãng nghỉ 17 tháng để thực hiện thiên chức người mẹ.

Naomi Osaka đè bẹp Coco Gauff

Osaka xúc động cho biết: “Tôi hơi nhạy cảm, không muốn khóc, nhưng thật sự tôi đã rất vui khi được chơi ở đây. Hai tháng sau khi sinh con, tôi còn ngồi trên khán đài theo dõi Coco thi đấu. Tôi chỉ mong có cơ hội trở lại sân. Đây là sân đấu yêu thích nhất của tôi, và thật đặc biệt khi được thi đấu lại”.

Gauff nhập cuộc căng thẳng, giao bóng ổn nhưng các cú đánh lại liên tục hỏng. Tay vợt người Mỹ mắc 33 lỗi tự đánh hỏng, nhiều hơn hẳn Osaka (12). Ngược lại, Osaka giao bóng cực kỳ xuất sắc, thắng 32/38 điểm giao bóng (84%), trong đó có 15/16 điểm khi giao bóng một thành công (94%). Cô không đối mặt bất kỳ break-point nào và tận dụng thành công cả 4 cơ hội bẻ giao bóng.

Tại vòng tứ kết, Osaka sẽ gặp hạt giống số 11 Karolina Muchova (CH Czech), người vừa vượt qua Marta Kostyuk 6-3, 6-7(0), 6-3. Muchova – á quân Roland Garros 2023 và hai lần vào bán kết giải Mỹ mở rộng, trở thành tay vợt thứ 4 trong kỷ nguyên Mở thắng cả 4 vòng đầu theo thể thức 3 set.

Muchova cũng chính là người loại Osaka ở vòng 2 giải Mỹ mở rộng năm ngoái.

“Cô ấy luôn là một trong những tay vợt tài năng nhất, di chuyển cực tốt và thể lực mạnh mẽ. Đây chắc chắn sẽ là thử thách khó khăn”, Osaka nhận định về đối thủ.