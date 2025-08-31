Shapovalov khiến Sinner choáng váng tại giải Mỹ mở rộng

Không chỉ thua set mở màn, tay vợt người Ý còn có lúc bị dẫn sâu ở set 3 nhưng vẫn vượt qua Denis Shapovalov để vào vòng 4.
“Tôi không phải cái máy, cũng có lúc tôi gặp khó khăn”, tay vợt người Ý mỉm cười chia sẻ sau chiến thắng nhọc nhằn tại giải Mỹ mở rộng.
Hiện là tay vợt số 1 thế giới và đã vô địch ba Grand Slam sân cứng gần nhất. Vì thế, không mấy ai ngạc nhiên khi Sinner vượt qua giai đoạn sa sút để đánh bại hạt giống số 27 Denis Shapovalov 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. Qua đó, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương ở Flushing Meadows và tiến vào vòng 4.
“Áp lực và căng thẳng là điều bình thường. Tôi đã quen với điều đó suốt một năm qua, và bạn cần phải biết cách xử lý. Hoặc bạn vượt qua nó – hoặc bạn không. Nhưng có áp lực còn tốt hơn là chẳng có gì để đối mặt”, Sinner bộc bạch thêm.
Tại vòng 4, Sinner sẽ tranh vé vào tứ kết với tay vợt thắng giữa cặp Tommy Paul (hạt giống số 14 người Mỹ) và Alexander Bublik (hạt giống số 23 người Kazakhstan).
Chiến thắng này cũng giúp Sinner có lần thứ 10 liên tiếp góp mặt ở vòng 16 tại Grand Slam, đồng thời kéo dài chuỗi trận bất bại sân cứng tại các giải lớn lên con số 24 – bao gồm giải Mỹ mở rộng 2024 cùng Úc mở rộng Open 2024 và 2025. Anh cũng vừa đăng quang Wimbledon 2025 trên sân cỏ hồi tháng 7.
Tuy nhiên, mạch thắng set liên tiếp của Sinner tại New York đã dừng lại ở con số 14 (tính từ sau trận thắng Daniil Medvedev ở tứ kết năm ngoái). Anh thừa nhận cú giao bóng không đạt phong độ tốt nhất và Shapovalov “đọc bài” khá hiệu quả.
“Tôi đã tạo áp lực lên Jannik hôm nay. Vậy thì ai dám chắc những tay vợt khác không thể làm được?”, Shapovalov nhấn mạnh.
Thậm chí, Sinner để thua set 1 bằng lỗi giao bóng kép, sau một set đấu có pha bóng bền kéo dài tới 30 cú đánh. Anh thắng điểm đó nhờ cú chạy ngược về cuối sân và xoay người tung cú lốp hiểm hóc ngoài tầm với của Shapovalov.
Sau khi gỡ hòa 1-1, Sinner bị dẫn 0-3 và 0-30 ở set 3, trong thế trận Shapovalov thắng 14/17 điểm. “Đó là khoảnh khắc bản lề,” Sinner thừa nhận. Từ thời điểm ấy, anh thắng liền 9 game để xoay chuyển hoàn toàn cục diện.
“Chúng tôi chơi ngang ngửa. Trận đấu rất sít sao, nhiều game cực kỳ căng thẳng. Anh ấy số 1 thế giới là có lý do. Anh ấy xử lý quá tốt, chiến đấu bền bỉ và đã làm rất tuyệt để lật ngược thế trận”, tay vợt trái tay người Canada, từng vào bán kết Wimbledon 2021 – Shapovalov tự hào chia sẻ
Với chiến thắng này, Sinner trở thành tay vợt số 1 thế giới đầu tiên có cơ hội bảo vệ danh hiệu ở giải Mỹ mở rộng kể từ sau Roger Federer (2004–2008). Trong nửa nhánh đấu của anh, không còn tay vợt từng vô địch Grand Slam nào, khi Novak Djokovic (hạt giống số 7) và Carlos Alcaraz (số 2) đều nằm ở nửa dưới.
Kết quả các trận khác:
• Tay vợt hạng 435 thế giới Leandro Riedi (Thụy Sĩ) trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất lọt vào vòng 16 một giải Grand Slam kể từ Richard Krajicek (hạng 1.093, Wimbledon 2002). Đối thủ Kamil Majchrzak bỏ cuộc sau 8 game vì chấn thương.
• Jaume Munar (Tây Ban Nha) và hạt giống số 10 Lorenzo Musetti giành quyền đi tiếp, khi đối thủ đồng hương Flavio Cobolli bỏ cuộc vì đau tay phải.
• Alex De Minaur vượt qua Daniel Altmaier (Đức) sau khi đối thủ bỏ cuộc ở set 4 do chấn thương đùi. Tay vợt người Úc lần thứ 5 vào vòng 4 giải Mỹ mở rộng, cân bằng kỷ lục của Rod Laver, John Newcombe và Ken Rosewall. Chỉ có Lleyton Hewitt (8 lần) là nhiều hơn.
• Hạt giống số 15 - Andrey Rublev phải mất 5 set mới thắng được tay vợt vào từ vòng loại Coleman Wong 2-6, 6-4, 6-3, 4-6, 6-3.
Hạt giống số 3 - Zverev bất ngờ thua ngược đối thủ người Canada - Auger-Aliassime 6-4, 6-7, 4-6, 4-6.