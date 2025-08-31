Shapovalov khiến Sinner choáng váng tại giải Mỹ mở rộng 31/08/2025 11:42

Sinner lần đầu tiên mất set tại giải Mỹ mở rộng. Ảnh: ATP

Không chỉ thua set mở màn, tay vợt người Ý còn có lúc bị dẫn sâu ở set 3 nhưng vẫn vượt qua Denis Shapovalov để vào vòng 4.

“Tôi không phải cái máy, cũng có lúc tôi gặp khó khăn”, tay vợt người Ý mỉm cười chia sẻ sau chiến thắng nhọc nhằn tại giải Mỹ mở rộng.

Hiện là tay vợt số 1 thế giới và đã vô địch ba Grand Slam sân cứng gần nhất. Vì thế, không mấy ai ngạc nhiên khi Sinner vượt qua giai đoạn sa sút để đánh bại hạt giống số 27 Denis Shapovalov 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. Qua đó, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương ở Flushing Meadows và tiến vào vòng 4.

“Áp lực và căng thẳng là điều bình thường. Tôi đã quen với điều đó suốt một năm qua, và bạn cần phải biết cách xử lý. Hoặc bạn vượt qua nó – hoặc bạn không. Nhưng có áp lực còn tốt hơn là chẳng có gì để đối mặt”, Sinner bộc bạch thêm.

Tại vòng 4, Sinner sẽ tranh vé vào tứ kết với tay vợt thắng giữa cặp Tommy Paul (hạt giống số 14 người Mỹ) và Alexander Bublik (hạt giống số 23 người Kazakhstan).

Chiến thắng này cũng giúp Sinner có lần thứ 10 liên tiếp góp mặt ở vòng 16 tại Grand Slam, đồng thời kéo dài chuỗi trận bất bại sân cứng tại các giải lớn lên con số 24 – bao gồm giải Mỹ mở rộng 2024 cùng Úc mở rộng Open 2024 và 2025. Anh cũng vừa đăng quang Wimbledon 2025 trên sân cỏ hồi tháng 7.

Tuy nhiên, mạch thắng set liên tiếp của Sinner tại New York đã dừng lại ở con số 14 (tính từ sau trận thắng Daniil Medvedev ở tứ kết năm ngoái). Anh thừa nhận cú giao bóng không đạt phong độ tốt nhất và Shapovalov “đọc bài” khá hiệu quả.

“Tôi đã tạo áp lực lên Jannik hôm nay. Vậy thì ai dám chắc những tay vợt khác không thể làm được?”, Shapovalov nhấn mạnh.

Tay vợt người Ý kiên cường đi tiếp vào vòng 4. Ảnh: ATP

Thậm chí, Sinner để thua set 1 bằng lỗi giao bóng kép, sau một set đấu có pha bóng bền kéo dài tới 30 cú đánh. Anh thắng điểm đó nhờ cú chạy ngược về cuối sân và xoay người tung cú lốp hiểm hóc ngoài tầm với của Shapovalov.

Sau khi gỡ hòa 1-1, Sinner bị dẫn 0-3 và 0-30 ở set 3, trong thế trận Shapovalov thắng 14/17 điểm. “Đó là khoảnh khắc bản lề,” Sinner thừa nhận. Từ thời điểm ấy, anh thắng liền 9 game để xoay chuyển hoàn toàn cục diện.

“Chúng tôi chơi ngang ngửa. Trận đấu rất sít sao, nhiều game cực kỳ căng thẳng. Anh ấy số 1 thế giới là có lý do. Anh ấy xử lý quá tốt, chiến đấu bền bỉ và đã làm rất tuyệt để lật ngược thế trận”, tay vợt trái tay người Canada, từng vào bán kết Wimbledon 2021 – Shapovalov tự hào chia sẻ

Với chiến thắng này, Sinner trở thành tay vợt số 1 thế giới đầu tiên có cơ hội bảo vệ danh hiệu ở giải Mỹ mở rộng kể từ sau Roger Federer (2004–2008). Trong nửa nhánh đấu của anh, không còn tay vợt từng vô địch Grand Slam nào, khi Novak Djokovic (hạt giống số 7) và Carlos Alcaraz (số 2) đều nằm ở nửa dưới.