Alcaraz xóa dớp thua sốc hướng đến trận đấu tiềm năng gặp Djokovic 28/08/2025 14:52

(PLO)-Carlos Alcaraz xóa dớp thua sốc khi hủy diệt Mattia Bellucci, trong khi Novak Djokovic khởi đầu chậm chạp để tiến vào vòng 3 giải Mỹ mở rộng.

Alcaraz xóa dớp thua sốc tại vòng 2. Ảnh: ATP

Việc Alcaraz xóa dớp thua sốc cũng giữ nguyên lộ trình cho trận bán kết tiềm năng giữa tay vợt người Tây Ban Nha và Nole.

Tại vòng 2 năm ngoái, Alcaraz từng thua Botic van de Zandschulp nhưng lần này anh không mắc sai lầm nào. Tay vợt Tây Ban Nha thừa nhận, thất bại 3 set trắng trước đối thủ người Hà Lan đã để lại vết hằn trong tâm trí.

“Tôi đã nghĩ về (trận thua) năm ngoái khi bước ra sân. Một vài suy nghĩ tiêu cực. Tôi lo lắng, như thể nghĩ rằng: được rồi, tôi không muốn lặp lại điều tồi tệ năm ngoái, thua ngay vòng 2”, tay vợt Alcaraz xóa dớp thua sốc chia sẻ.

Dù căng thẳng, Alcaraz vẫn tung ra 32 cú winner và giành 86% điểm từ cú giao bóng một trong chiến thắng chóng vánh 96 phút với tỷ số 6-1, 6-0, 6-3. Ở vòng ba, Alcaraz sẽ gặp một tay vợt Ý khác là Luciano Darderi.

Alcaraz xóa dớp thua sốc vòng 2 bằng chiến thắng chóng vánh 96 phút hạ đối thủ người Ý.

Không thắng nhanh như Alcaraz, Djokovic có đôi chút khó hơn. Tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam thua set mở màn, trước khi tìm lại nhịp điệu và đánh bại tay vợt vòng loại người Mỹ - Zachary Svajda với tỉ số các set 6-7(5), 6-3, 6-3, 6-1.

Số lỗi đánh hỏng của Djokovic giảm từ 14 ở set đầu, xuống chỉ còn 11 trong ba set còn lại khi anh vào guồng tại sân Arthur Ashe. Từng tự trêu mình về cơ hội mong manh trước cựu số 1 thế giới trong một video TikTok gây sốt, Svajda đã chơi kiên cường, khiến khán giả phấn khích trước khi bị ảnh hưởng bởi chấn thương chân giữa trận. Djokovic sẽ gặp tay vợt Anh Cameron Norrie ở vòng tới.

Novak Djokovic ca khúc khải hoàn. Ảnh: ATP

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên trong năm khi đánh bại Polina Kudermetova 7-6(4), 6-2. Là đương kim vô địch, đã ba lần dừng ở chung kết Grand Slam năm nay, Sabalenka sẽ gặp á quân Mỹ mở rộng 2021 - Leylah Fernandez ở vòng tiếp theo.

“Nếu có thể mang đến lối chơi của mình và chiến đấu cho từng điểm số, tôi sẽ có cơ hội. Tất cả những gì tôi cố gắng là tập trung vào bản thân và mang đến cuộc chiến mạnh mẽ nhất mỗi khi tôi ra sân trước khán giả”, Sabalenka chia sẻ.

Hạt giống số 4 Jessica Pegula dễ dàng vượt qua Anna Blinkova 6-1, 6-3, qua đó đối đầu với tay vợt 3 lần giành á quân Victoria Azarenka. Trước đó, Azarenka đã trở thành tay vợt nữ thứ 5 trong kỷ nguyên chuyên nghiệp cán mốc 100 trận thắng ở vòng đấu chính Grand Slam trên mặt sân cứng, sau khi thắng Anastasia Pavlyuchenkova 6-3, 6-3.

Đồng hương của Pegula - Taylor Townsend cũng giành chiến thắng 7-5, 6-1 trước Jelena Ostapenko trong trận đấu căng thẳng kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ.

Frances Tiafoe vượt qua Martin Damm 6-4, 7-5, 6-7(8), 7-5, tiếp tục nuôi hy vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu Grand Slam của quần vợt nam Mỹ kéo dài 22 năm.

“Bạn phải dũng cảm, phải can đảm. Ở đây không có bữa ăn miễn phí”, tay vợt từng hai lần vào bán kết Tiafoe nhấn mạnh.

Hạt giống số 4 Taylor Fritz cũng đi tiếp sau khi thắng 4-6, 7-6(3), 6-2, 6-4 trước Lloyd Harris, và gặp tay vợt vòng loại người Thụy Sĩ Jerome Kym.

Tay vợt Anh - Emma Raducanu tiếp tục phong độ ấn tượng khi thắng nhanh tay vợt người Indonesia - Janice Tjen 6-2, 6-1 ở sân Louis Armstrong. Cựu vô địch 2021 Raducanu cho thấy phong độ rực sáng khi chỉ mắc 8 lỗi đánh hỏng.

Raducanu chia sẻ: “Tôi đặc biệt vui bởi trên sân, tôi cảm thấy đối thủ chơi rất tốt. Vì thế tôi rất hài lòng với cách mình kiểm soát thế trận và dẫn dắt lối chơi”.

Tại vòng 3, Raducanu sẽ gặp hạt giống số 9 Elena Rybakina (Kazakhstan). Tuy nhiên, tin buồn cho người hâm mộ Anh khi Jack Draper rút lui do chấn thương.