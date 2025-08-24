Novak Djokovic đấu trận mở màn Grand Slam Mỹ mở rộng 24/08/2025 14:02

Djokovic thư giãn trước thềm Mỹ mở rộng. Ảnh: ESPN

Ở nội dung nam khởi tranh lúc 11 giờ, tay vợt chủ nhà và là hạt giống số 6 Ben Shelton lĩnh ấn tiên phong tiếp Ignacio Buse (Peru).

Cuộc chiến hai thế hệ

Tại trận đấu bắt đầu lúc 6 giờ sáng ngày 25-8, cựu số 1 thế giới Novak Djokovic cũng sẽ tiếp tục hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, dù vừa để thua Sinner ở bán kết Wimbledon.

Là hạt giống số 7, tay vợt từng 4 lần vô địch Grand Slam Mỹ mở rộng - Djokovic sẽ đối đầu tài năng gốc Việt 19 tuổi - Learner Tien tại vòng một. Đây cũng là lần đầu tiên, tay vợt 38 tuổi Djokovic đối đầu “đàn cháu” nhỏ hơn mình nửa số tuổi Learner Tien, đang được dẫn dắt bởi cựu số 2 thế giới Michael Chang. Về tổng số trận thắng – thua của Djokovic là 1150/231 so với 22/24 Tien cho thấy đẳng cấp và kinh nghiệm giữa hai thế hệ.

Trước khi là, việc với HLV Michael Chang từ đầu mùa, Tien đang xếp hạng 122 ATP. Hiện Tien đã vươn lên vị trí số 48 thế giới – thành tích cao nhất sự nghiệp và đang tiếp tục thăng tiến. Anh sẽ cố gắng ngăn Djokovic có thêm chiến thắng ở vòng mở màn Grand Slam, điều mà Nole vẫn duy trì từ Úc mở rộng 2006

Tay vợt 19 tuổi, Learner Tien từng vô địch giải trẻ USTA Boys 18s khi mới 16 tuổi, được trao suất đặc cách dự Grand Slam Mỹ mở rộng nhờ thành tích đó. Anh là một trong những tài năng trẻ nhất tham dự giải đấu nam ở Flushing Meadows trong nhiều năm qua.

Nếu vượt qua thử thách mang tên Learner Tien, tay vợt người Serbia có thể chạm trán Frances Tiafoe ở vòng 4. Đi xa hơn, Nole sẽ gặp hạt giống số 4 Fritz ở tứ kết, trước khi đối đầu Alcaraz tại bán kết.

Learner Tien và HLV Michael Chang. Ảnh: ATP

Cùng mục tiêu bảo vệ chức vô địch Grand Slam Mỹ mở rộng

Hai nhà đương kim vô địch Jannik Sinner và Aryna Sabalenka đang theo đuổi mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch Grand Slam Mỹ mở rộng.

Số 1 thế giới nữ Sabalenka sẽ mở màn hành trình bảo vệ ngôi hậu trên sân trung tâm Arthur Ashe, gặp đối thủ không được xếp hạng hạt giống là tay vợt Thụy Sĩ Rebeka Masarova. Đây là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của ngày mở màn Grand Slam Mỹ mở rộng.

ĐKVĐ Mỹ mở rộng Jannik Sinner. Ảnh: ATP

Ở nội dung nam, số 1 thế giới người Ý Jannik Sinner sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch vào ngày 25-9, gặp tay vợt không được xếp hạng hạt giống Vit Kopriva.

Cả Sabalenka lẫn Sinner đều đang cố gắng trở thành những tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Mỹ mở rộng sau hơn một thập niên.

Kể từ khi Serena Williams lập cú hat-trick vào các năm 2012, 2013, 2014, chưa có tay vợt nữ nào bảo vệ được chức vô địch. Ở nội dung nam, lần gần nhất có nhà vô địch bảo vệ thành công là Roger Federer năm 2008, hoàn tất chuỗi 5 danh hiệu liên tiếp.

Sabalenka thừa nhận việc bảo vệ ngôi hậu ở Flushing Meadows là vô cùng áp lực: “Tôi nghĩ rằng đó là một sức ép rất lớn. Đơn giản vì nơi này quá rộng lớn, ồn ào và hoành tráng hơn các Grand Slam khác. Có lẽ các nhà vô địch khi quay lại luôn tự tạo ra nhiều áp lực cho bản thân. Nhưng tôi cảm thấy mình đã đủ kinh nghiệm để chỉ tập trung vào bản thân và cố gắng tái lập thành tích”.

Khi được hỏi về việc 11 chức vô địch gần nhất được chia đều cho 10 tay vợt khác nhau, Sabalenka cười và chia sẻ: “Tôi nghĩ mình sẽ thay đổi điều đó”.

Sabalenka tự tin bảo vệ chức vô địch.

Sinner cũng đồng tình, cho rằng sự khó khăn đến từ nhiều yếu tố: lịch thi đấu dày, sự mệt mỏi cuối mùa và tính chất đặc biệt của Mỹ mở rộng.

“Chúng ta đang đi đến cuối mùa, nhiều tay vợt đã thấm mệt. Đây cũng là chiếc cúp lớn cuối cùng trong năm. Mọi thứ đều có thể thay đổi… Tôi không biết lần này sẽ ra sao, nhưng chắc chắn đây là giải đấu rất khó chơi”, Sinner bộc bạch.

Grand Slam Mỹ mở rộng năm nay có tổng quỹ thưởng kỷ lục 90 triệu USD, tiếp tục là giải đấu quần vợt giàu nhất thế giới. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 5 triệu USD/ tay vợt.

Thách thức lớn nhất với Sinner có thể đến từ hạt giống số hai Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) cựu vô địch Mỹ mở rộng 2022. Tay vợt 22 tuổi này đã hai lần đối đầu Sinner ở chung kết Grand Slam mùa này, thắng ở Roland Garros sau 5 set kịch tính và thua ở chung kết Wimbledon tháng trước.

“Mỗi lần đối đầu nhau, chúng tôi luôn đẩy trình độ lên mức cao nhất”, Alcaraz chia sẻ trước khi gặp tay vợt Mỹ - Reilly Opelka ở vòng một diễn ra vào ngày mai.

Trong khi đó, ở nội dung nữ, Sabalenka còn phải dè chừng hạt giống số 2 Iga Swiatek. Tay vợt người Ba Lan vừa vô địch Cincinnati Open, sau khi đã lần đầu đăng quang tại Wimbledon. Swiatek sẽ ra quân vào ngày tranh tài thứ 2, gặp Emiliana Arango (Colombia).

Một điểm nhấn khác là sự trở lại của huyền thoại Venus Williams. Tay vợt 45 tuổi được đặc cách dự vòng chính sau 16 tháng nghỉ thi đấu. Đây sẽ là một kỷ lục khi lần thứ 25 Venus tham dự Mỹ mở rộng.

“Rất tuyệt vời khi được trở lại. Cảm giác không bao giờ cũ đi, mà thậm chí còn phấn khích hơn nữa”, Venus chia sẻ.