ATP bị cuốn theo “cơn sốt của TikTok”

(PLO)-“Cơn sốt của TikTok” khiến cơ quan quản lý quần vợt chuyên nghiệp nam (ATP) tuyên bố sẽ hợp tác để phát triển nội dung và tăng cường sự tương tác trên nền tảng này.

ATP kỳ vọng, ít nhất người có sức ảnh hưởng mới nhất trên trang “”For you” tạo nên “cơn sốt của TikTok” có thể là một tay vợt được nhiều người yêu thích.

Một trong những mục tiêu được nêu ra là thu hút người chơi, nhằm giúp nhiều tay vợt ATP hơn xây dựng lượng người theo dõi trên nền tảng và mang đến cho người hâm mộ quần vợt cơ hội tiếp cận hậu trường độc quyền của môn thể thao này, thông cáo báo chí viết.

Mục tiêu khác của chương trình là tạo ra “Mạng lưới người sáng tạo quần vợt”, một sáng kiến sẽ giúp những người sáng tạo không phải là vận động viên tạo ra nội dung "cơn sốt của TikTok" tại các giải đấu ATP.

Phó chủ tịch cấp cao phụ trách thương hiệu và tiếp thị của ATP, Andrew Walker cho biết: “Mối quan hệ đối tác chiến lược về nội dung này với TikTok được xây dựng dựa trên các xu hướng hiện tại của khán giả, đưa ATP lên vị trí hàng đầu trong giao thoa giữa văn hóa và thể thao, đồng thời tạo ra nội dung dễ khám phá, phù hợp với cả vận động viên và giải đấu”.

Hiện tại, chỉ có 20 trong số 100 tay vợt hàng đầu ATP có mặt trên nền tảng tạo “cơn sốt của TikTok”. Một số trong số 20 người này đã trở thành những ngôi sao đáng tin cậy trên nền tảng này - Carlos Alcaraz có 1,1 triệu người theo dõi, Novak Djokovic có 667.000 người và Ben Shelton có 448.000 người. Họ chia sẻ mọi thứ, từ những khoảnh khắc hậu trường tại các giải đấu đến các clip cắt cỏ và học thư pháp.

Trong khi đó, tài khoản chính thức của ATP trên TikTok có gần 600.000 người theo dõi.

Sự hợp tác này là sự công nhận cho một xu hướng đang lên trong truyền thông thể thao: nội dung chân thực, hậu trường do các vận động viên tạo ra. Sự phổ biến và lan truyền của nó đang ngày càng gia tăng, thể hiện rõ ở khắp mọi nơi, từ các tài khoản TikTok đến các studio podcast.

Vào tháng 7, cặp đôi cầu thủ bóng rổ Minnesota Lynx - Courtney Williams và Natisha Hiedeman, biệt danh “The Studbudz” đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và người theo dõi sau khi phát trực tiếp toàn bộ sự kiện WNBA All-Star, bao gồm cả tiệc tùng. Bộ đôi này giờ đây đã biến sự kiện thành sản phẩm thương mại chính thức và trở thành ngôi sao mới nổi.

Các podcast do vận động viên dẫn chương trình, với một giờ trò chuyện thân mật từ các vận động viên ngôi sao, cũng liên tục trở thành tâm điểm chú ý. "New Heights" với Travis Kelce, cầu thủ tấn công biên của Chiefs, là một ví dụ điển hình, nhưng các chương trình như "Show Me Something" của hậu vệ Sophie Cunningham thuộc đội Indiana Fever cũng đạt được mức độ tương tác tương tự khi người dẫn chương trình chia sẻ những góc nhìn thẳng thắn về cuộc sống ngoài sân cỏ.

ATP đang tìm cách khai thác sự gia tăng về nội dung hậu trường thông qua mối quan hệ hợp tác này.