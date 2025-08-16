Rybakina hạ số 1 thế giới, Alcaraz theo chân Sinner vào bán kết giải Cincinnati Open 16/08/2025 12:51

(PLO)-Carlos Alcaraz đã vượt qua thử thách khốc liệt mang tên Andrey Rublev giành vé vào bán kết giải Cincinnati Open, trong khi ĐKVĐ đơn nữ Aryna Sabalenka bất ngờ gục ngã trước Elena Rybakina.

Alcaraz vào bán kết giải Cincinnati Open . Ảnh: ATP

Alcaraz người Tây Ban Nha bẻ game giao bóng của Rublev ở game cuối cùng trong trận đấu căng thẳng, giành chiến thắng 6-3, 4-6, 7-5 và sẽ đối đầu hạt giống số 3 Alexander Zverev. Đối thủ người Đức đã chặn đứng chuỗi chiến thắng của tân vô địch Toronto, hạt giống số 5 - Ben Shelton (Mỹ) bằng chiến thắng 6-2, 6-2.

Alcaraz vất vả vượt qua Rublev.

Khi tỉ số set 3 đang là 5-4, Alcaraz cầm giao để kết thúc trận đấu đã bị Rublev đoạt break. Nhưng tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng lấy lại sự tập trung và kiên cường vượt qua ba game tiếp theo, khép lại chiến thắng khi Rublev mắc lỗi kép thứ 8 ở match point.

“Tôi vẫn giữ suy nghĩ tích cực ngay cả khi mất tập trung ở set 2. Gặp Andrey, nếu bạn mất tập trung thì có thể mất cả set, hoặc cả trận… Việc vùng dậy chính là điều tôi tự hào nhất”, Alcaraz chia sẻ sau chiến tích lọt vào bán kết giải Cincinnati Open.

Ở trận chiến gặp Shelton, Zverev thấy chóng mặt và khó thở khi đang dẫn trước một set cùng một break. Nhưng anh hưởng lợi từ 27 lỗi tự đánh hỏng của đối thủ người Mỹ sau 76 phút tranh tài. Tay vợt Đức dẫn 4-1 ở set 2, khiến Shelton tức giận ném vợt khi đổi sân. Nhà vô địch năm 2021 sau đó kết thúc trận đấu ở match point thứ 2 và sẽ 24 giờ để hồi phục thể trạng.

Tay vợt Zevrev. Ảnh: ATP

Zverev chia sẻ: “Lúc này, tôi không thấy ổn lắm nhưng tôi còn một ngày để lấy lại thể lực. Tôi hy vọng sẽ đạt 100%. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, tôi cảm thấy rất tốt nhưng từ cuối set đầu, tình trạng ngày càng tệ hơn. Dù vậy tôi sẽ làm tất cả để sẵn sàng vào ngày mai”.

Suất bán kết giải Cincinnati Open gọi tên Rybakina

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Sabalenka hoàn toàn bất lực trước nhà vô địch Wimbledon 2022 Elena Rybakina, tay vợt đã thắng 6-1, 6-4 để giành vé bán kết gặp Iga Swiatek – ĐKVĐ Wimbledon vừa đánh bại Anna Kalinskaya 6-3, 6-4.

Đây là chiến thắng thứ 5 của Rybakina trong 12 lần đối đầu Sabalenka, qua đó đòi lại món nợ thất bại trước tay vợt Belarus tại Berlin hai tháng trước. Cô có tới 11 cú ace, lần đầu vào bán kết giải Cincinnati Open.

“Tôi hài lòng với cú giao bóng, đó là chìa khóa hôm nay. Nếu cô ấy giao bóng tốt thì trận đấu có thể đã khác hoàn toàn”, Rybakina bật mí.

Rybakina hiện đã thắng Swiatek trong cả 3 lần đối đầu gần nhất ở mùa giải này. Swiatek mất 93 phút và cần tới 5 match point mới vượt qua Kalinskaya, cô thừa nhận đây là “trận đấu hay nhất tôi chơi ở giải này”.

Cựu số 1 thế giới người Ba Lan Swiatek cho biết: “Tôi vui vì bản thân tiến bộ qua từng vòng. Tôi chỉ chơi theo cách của mình. Trận đấu không dễ dàng, nhưng tôi hài lòng vì đã giữ vững sự ổn định và cường độ”.

Ở các trận tứ kết khác, Veronika Kudermetova hủy diệt Varvara Gracheva 6-1, 6-2 và sẽ gặp Jasmine Paolini, hạt giống số 9 vừa loại số 2 thế giới Coco Gauff tỉ số 2-6; 6-4; 6-3.