Chung kết Cincinnati Open: số 7 đấu số 3 18/08/2025 10:53

(PLO)- Hạt giống số 3, Iga Swiatek lần đầu tiên giành quyền vào chung kết Cincinnati Open 2025 đối đầu hạt giống số 7 Jasmine Paolini.

Swiatek và Paolini đấu chung kết nội dung đơn nữ. Ảnh: WTA

Tại bán kết, Swiatek đã đánh bại hạt giống số 9 người Kazakhstan - Elena Rybakina 7-5; 6-3, trước khi Paolini đã vượt qua Veronika Kudermetova 6-3; 6-7 (2); 6-3 ở trận bán kết còn lại.

Swiatek có 7 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) và giành chiến thắng 81,6% điểm từ cú giao bóng một trong trận bán kết. Đại diện của Ba Lan sẽ chạm trán đối thủ người Ý - Paolini ở trận chung kết Cincinnati Open đơn nữ, diễn ra lúc 5 giờ sáng thứ Ba (20-8).

Bên kia lưới, Rybakina thực hiện 10 cú ace và tận dụng thành công 6/9 cơ hội bẻ game giao bóng. Tuy Rybakina dẫn trước 5-3 ở set mở màn nhưng cô không thể kết thúc set đấu trước một Swiatek kiên cường, đáp trả bằng 4 game thắng liên tiếp thắng set đầu, trước khi thắng 10/13 game còn lại để kết thúc trận đấu.

“Đó là một trận đấu khó khăn. Ở thời điểm đầu, trận đấu diễn ra khá điên cuồng. Chúng tôi đánh quá nhanh đến mức đôi khi không kịp chạy tới bóng thứ hai”, Swiatek chia sẻ.

Với thành tích vào chung kết Cincinnati Open, Swiatek sẽ hướng tới danh hiệu thứ hai trong 3 giải gần nhất. Trước đó, cô hạ Amanda Anisimova 6-0, 6-0 vô địch Wimbledon, rồi dừng bước tại vòng 4 Toronto trước Clara Tauson.

Swiatek được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, bởi cô đang có thành tích 5-0 trước Paolini trong quá khứ.

Phát biểu trước khi trận Paolini - Kudermetova diễn ra, Swiatek bộc bạch: “Bất kỳ ai góp mặt ở chung kết đều rất khó chơi. Tôi chỉ tập trung vào bản thân và cố gắng tiếp tục những gì mình đang làm. Tôi cảm thấy mình đã tiến bộ ở giải đấu này”.

Trong trận bán kết, Paolini cứu được 5/6 break point và sẽ hướng đến danh hiệu thứ hai của mùa giải, sau chức vô địch Rome bằng chiến thắng trước Coco Gauff hồi tháng Năm.

Trận này, Kudermetova có tới 10 cú ace nhưng mắc 4 lỗi giao bóng kép cùng 75 lỗi đánh hỏng, trong khi Paolini chỉ mắc 35 lỗi.

“Cô ấy chơi rất hay, giao bóng mạnh và đánh bóng uy lực. Tôi đã cố gắng ở set hai… nhưng không thành. Bạn phải tiếp tục chiến đấu”, Paolini nhận xét.

Ở chung kết Cincinnati Open, Paolini có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp trước Swiatek.

Nhận định về Swiatek, Paolini cho biết: “Đấu với cô ấy luôn rất khó. Cô ấy là một tay vợt tuyệt vời, thật khó để đối đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi đã vào tới chung kết, tôi thích điều kiện ở đây, vậy nên hãy chiến đấu và hy vọng sẽ có một trận đấu hay”.