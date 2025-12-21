Tranh cãi về tốp 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 21/12/2025 14:40

(PLO)- Luka Modric trở thành tâm điểm chú ý của dư luận bóng đá thế giới, từ lựa chọn gây nhiều tranh cãi của anh trong cuộc bầu chọn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA.

Quyết định của tiền vệ người Croatia Luka Modric khiến không ít người bất ngờ khi anh không đưa bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid vào tốp 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, dù đây từng là đội bóng gắn liền với tên tuổi và đỉnh cao sự nghiệp của anh.

Với tư cách đội trưởng đội tuyển Croatia, Modric sở hữu lá phiếu có trọng lượng trong cuộc bình chọn danh giá nhất của FIFA. Điều đáng chú ý là kể từ khi chia tay Real Madrid, anh dường như thoải mái hơn trong việc thể hiện quan điểm cá nhân, không còn bị chi phối bởi yếu tố tình cảm hay màu áo CLB. Hiện khoác áo AC Milan ở tuổi 39, Modric cho thấy một góc nhìn độc lập, thẳng thắn và thiên về giá trị chuyên môn thuần túy.

Danh sách ba cầu thủ hay nhất thế giới theo đánh giá của Modric nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận, đặc biệt khi xuất hiện cái tên đến từ Barcelona, đối thủ truyền kiếp của Real Madrid. Lựa chọn số một của Modric là Lamine Yamal, thần đồng đang lên của đội bóng xứ Catalunya. Đây là quyết định mà nhiều người cho rằng gần như không thể xảy ra nếu Modric vẫn còn thi đấu tại sân Bernabeu.

Modric không chọn cầu thủ nào từ CLB cũ của anh. Ảnh: EPA.

Yamal được đàn chú Modric đánh giá cao sau mùa giải 2024-2025 bùng nổ cùng Barcelona. Cầu thủ trẻ này ghi tới 21 bàn thắng và đóng góp 22 đường kiến tạo trên mọi đấu trường, trở thành nhân tố then chốt trong hành trình giành cú ăn ba quốc nội của Barca, bao gồm La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Phong độ chói sáng giúp Yamal về nhì ở cả cuộc đua Quả bóng vàng lẫn giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA, chỉ xếp sau Ousmane Dembele. Dù chưa chạm tay vào danh hiệu cao quý nhất, nhiều chuyên gia tin rằng việc Yamal đăng quang chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong khi đó, Dembele đã giành chiến thắng chung cuộc ở giải thưởng FIFA, chỉ được Modric xếp ở vị trí thứ hai. Ngôi sao chạy cánh của Paris Saint-Germain đã trải qua một năm thi đấu thăng hoa với 35 bàn thắng, trong đó có 8 pha lập công tại Champions League, góp công lớn vào chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử PSG. Những bàn thắng mang tính bước ngoặt trước Liverpool và Arsenal ở vòng knock out càng củng cố vị thế của Dembele trong mắt giới chuyên môn.

Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, lựa chọn gây ngạc nhiên nhất của Modric lại nằm ở cái tên Vitinha. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được Modric bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới theo quan điểm cá nhân, dù anh không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các tiêu đề truyền thông.

Với Modric, Vitinha chính là bộ não trong lối chơi của PSG, người âm thầm kiểm soát nhịp độ, giữ sự cân bằng và kết nối toàn đội. Theo tiền vệ Croatia, không có ai ở vị trí tiền vệ trung tâm thể hiện sự ổn định và tầm ảnh hưởng rõ nét hơn Vitinha trong suốt một năm qua.

Dù vậy, quan điểm của Modric không trùng khớp với kết quả chung cuộc khi Vitinha chỉ xếp thứ bảy, sau những ngôi sao như Mohamed Salah hay Harry Kane.