HLV Amorim chỉ trích thẳng mặt 2 ngôi sao Man United 20/12/2025 12:38

(PLO)- HLV Ruben Amorim đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những hành động trên mạng xã hội của hai cầu thủ trẻ thuộc học viện Man United, cho rằng đây là biểu hiện của một “tâm lý được trao đặc quyền” đang âm thầm gây ảnh hưởng tiêu cực tới văn hóa của đội bóng.

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, những phản ứng như vậy cho thấy các cầu thủ trẻ đôi khi chưa ý thức đầy đủ về trách nhiệm và vị thế khi khoác áo một CLB lớn như Man United.

Trước đó không lâu, Amorim từng công khai nhận xét rằng Harry Amass đang gặp nhiều khó khăn trong quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Sheffield Wednesday, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng Championship. Ông cũng chỉ ra rằng Chido Obi chưa thể chiếm suất đá chính thường xuyên ở đội U-21 của Man United. Sau những phát biểu này, cả Amass và Obi, đều mới 18 tuổi, đã đăng tải các nội dung trên Instagram Story rồi nhanh chóng xóa đi.

Cụ thể, Amass chia sẻ hình ảnh anh cầm giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 của Sheffield Wednesday kèm theo biểu tượng cảm xúc cười tươi, như một cách phản bác lại nhận xét của HLV. Trong khi đó, Obi đăng bức ảnh ăn mừng bàn thắng ghi được cho đội U-21 Manchester United vào lưới Manchester City hồi tháng 8, với hai tay dang rộng đầy tự tin. Dù không có lời bình trực tiếp, những hình ảnh này vẫn được xem là mang hàm ý phản ứng trước đánh giá từ ban huấn luyện.

HLV Amorim không hài lòng về cách phản ứng của sao trẻ MU như Amass. Ảnh: EPA.

Tuy vậy, HLV Amorim đã bảo vệ cách tiếp cận thẳng thắn của mình. Ông cho rằng những lời nói cứng rắn đôi khi là cần thiết, đặc biệt với các cầu thủ trẻ. Theo Amorim, việc luôn được khen ngợi không giúp cầu thủ trưởng thành, và những giai đoạn khó khăn mới chính là bài học quan trọng cho sự phát triển lâu dài. Ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ cần hiểu rõ giá trị của việc khoác áo Man United, thay vì phản ứng cảm tính trên mạng xã hội.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận CLB đang cần một sự thay đổi sâu sắc về văn hóa nội bộ. Ông cho rằng không chỉ cầu thủ, mà chính Manchester United đôi khi cũng quên mất bản sắc và tiêu chuẩn của mình. Amorim cho biết ông luôn sẵn sàng lắng nghe, với cánh cửa văn phòng luôn rộng mở cho các cầu thủ muốn trao đổi trực tiếp. Tuy nhiên, ông thẳng thắn nói rằng hiếm khi có cầu thủ nào chủ động đến nói chuyện, và đó là điều cần phải cải thiện.

Ông thầy người Bồ Đào Nha luôn tìm cách chấn chỉnh cách ứng xử của cầu thủ ở Man United. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, Amorim cũng được hỏi về chiếc áo phông có dòng chữ “Giải phóng Kobbie Mainoo” do người anh cùng cha khác mẹ của Mainoo mặc gần đây. Tiền vệ 20 tuổi này vẫn chưa có lần đá chính nào tại Premier League mùa giải năm nay, khiến dư luận không ngừng bàn tán. HLV Amorim khẳng định việc lựa chọn đội hình hoàn toàn dựa trên chuyên môn, và những tác động bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của ông.

Trong bối cảnh Casemiro bị treo giò ở trận gặp Aston Villa, cơ hội ra sân cho Mainoo là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, Amorim nhấn mạnh rằng mọi quyết định đều nhằm phục vụ lợi ích chung của đội bóng. Manchester United đang xếp thứ sáu tại Premier League và chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy thử thách trước Aston Villa, trong bối cảnh nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương và nghĩa vụ quốc tế.