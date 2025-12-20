Nước mắt Kim Sang-sik 20/12/2025 08:08

(PLO)- HLV Kim Sang-sik đã không giấu nổi niềm hạnh phúc và xúc động sau khi cùng đội tuyển U-22 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan để giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.

Chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ, trong bối cảnh bị dẫn trước hai bàn của thầy trò Kim Sang-sik cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Trên sân vận động quốc gia Rajamangala, trước sức ép khổng lồ từ hàng vạn khán giả chủ nhà, U-22 Việt Nam khởi đầu không thuận lợi. Trong hiệp một, các học trò của Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi, liên tục bị đối phương áp đảo và phải nhận hai bàn thua. Thế trận bất lợi khiến không ít người lo ngại cho khả năng đứng dậy của đội bóng áo đỏ.

Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến ngay sau giờ nghỉ. Ông Kim thực hiện những điều chỉnh quan trọng cả về chiến thuật lẫn nhân sự, giúp U-22 Việt Nam lấy lại sự chủ động và chơi mạch lạc hơn. Sự thay đổi đó nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Việt Nam ghi bàn rút ngắn tỷ số rồi gỡ hòa 2-2 trong hiệp hai, thắp lên hy vọng lớn cho người hâm mộ.

Ông thầy người Hàn Quốc cảm ơn các học trò đã chiến đấu quả cảm. Ảnh: CCT.

Khi trận đấu bước vào hiệp phụ, tinh thần hưng phấn cùng sự tự tin đã giúp các cầu thủ Việt Nam ghi bàn quyết định, hoàn tất cú ngược dòng đầy cảm xúc để bước lên ngôi vô địch.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik nước mắt lưng tròng vì không kìm được cơn xúc động. Ông thừa nhận đây là khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp cầm quân của mình và bày tỏ niềm tự hào lớn lao về các học trò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết chiến thắng này đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của toàn đội, ngay cả khi bị dẫn trước hai bàn. Ông cũng gửi lời cảm ơn các cầu thủ vì đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, đồng thời tri ân người hâm mộ đã luôn sát cánh, cổ vũ đội tuyển trên khán đài cũng như từ quê nhà.

Về trận đấu, ông Kim thẳng thắn nhìn nhận đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chưa tốt. Theo ông, sự chậm chạp trong hiệp một phần nào đến từ áp lực tâm lý khi thi đấu trước khán giả đông đảo trên sân đối phương. Dù vậy, ông đánh giá cao khả năng thích nghi của các cầu thủ, khi toàn đội càng chơi càng tiến bộ và thể hiện rõ bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Chính điều đó khiến ông cảm thấy đặc biệt tự hào.

Người hâm mộ Việt Nam tiếp lửa cho các tuyển thủ trẻ ở sân Rajamangala. Ảnh: CCT.

Từ chiếc huy chương vàng SEA Games, HLV Kim Sang-sik xem đây là một bệ phóng quan trọng cho những mục tiêu xa hơn. Ông khẳng định ban huấn luyện sẽ tận dụng sự tự tin và tinh thần hưng phấn từ chức vô địch để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới, đặc biệt là Giải vô địch U-23 châu Á 2026. Theo Kim Sang-sik, thành công tại SEA Games sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn, vững vàng hơn về tâm lý và sẵn sàng hướng tới những thử thách lớn ở đấu trường châu lục.

Chiến thắng trước Thái Lan đã mang về vinh quang cho bóng đá Việt Nam và khẳng định dấu ấn rõ nét của HLV Kim Sang-sik, ông thầy người Hàn Quốc đang từng bước kiên nhẫn xây dựng niềm tin, bản lĩnh và tham vọng mới cho các đội tuyển trong hành trình chinh phục những đỉnh cao tiếp theo.