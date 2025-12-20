Độc lạ Hoàng hậu Suthida mang HCV về cho Thái Lan 20/12/2025 12:09

(PLO)- Hoàng hậu Suthida cũng là VĐV đã mang về huy chương vàng SEA Games 33 cho đội chủ nhà Thái Lan ở nội dung đua thuyền buồm.

Hoàng hậu Suthida, vợ của nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã mang về tấm HCV cho đoàn thể thao Thái Lan ở ngày thi đấu cuối cùng SEA Games 33.

Hoàng hậu Suthida vô địch nội dung đồng đội thuyền buồm cỡ vừa (dài 14m) cùng 9 đồng đội khác.

VĐV Suthida, 47 tuổi là đội trưởng của Thái Lan nội dung thuyền buồm cỡ vừa (tên nội dung thi đấu SSL 47). Bà Suthida đã thể hiện vai trò đội trưởng rất tốt để mang về tấm HCV tại bãi biển du lịch Pattaya. Tấm HCB và HCĐ ở nội dung này thuộc về Malaysia và Myanmar.

Hoàng hậu Suthida trao HCV cho các VĐV Thái Lan ở khúc côn cầu. Ảnh: IND.

Tấm HCV của nội dung này được Đức vua Maha Vajiralongkorn, 73 tuổi trao. Đức vua Maha và Hoàng hậu Suthida làm lễ cưới vào năm 2019.

Hoàng hậu Suthida từng tốt nghiệp ĐH khoa công nghệ thông tin rồi làm tiếp viên hàng không của hãng Thai Airways sau đó phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Trước thềm SEA Games 33, VĐV Suthida cũng tham gia chạy Marathon quốc tế tại Bangkok. Bà tham gia nội dung bán marathon với thời gian hoàn thành cự ly 21km là 2 giờ 13 phút 40 giây.

Hoàng hậu Suthida tiếp các VĐV Thái Lan đoạt HCV SEA Games 33 tại Hoàng cung. Ảnh: IND.

Hoàng hậu Suthida cũng là người dẫn đầu đoàn thể thao Thái Lan dự SEA Games 33 này tại lễ khai mạc. Bà cũng là người hoàng gia Thái Lan đầu tiên có HCV ở nội dung thuyền buồm.

Hoàng gia Thái Lan luôn đóng góp vào thể thao của quốc gia ở nhiều nội dung cho SEA Games từ cầu lông, đua ngựa, thuyền buồm...

Vua Maha Vajiralongkorn là một người đa tài. Ông có bằng lái máy bay thương mại Boeing 747, từng thực hiện những chuyến bay thương mại trong nước. Ông cũng là VĐV xe đạp, lướt ván, bóng đá, bóng chày, bóng chuyền và chạy cự ly dài và trung bình.