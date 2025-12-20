Bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á năm 2025 20/12/2025 09:39

(PLO)- Chiến thắng của đội tuyển nam U-22 bóng đá Việt Nam tại SEA Games 2025 thể hiện vị thế của thầy trò HLV Kim Sang-sik như một trong những nền bóng đá ổn định và bản lĩnh nhất Đông Nam Á hiện nay.

Thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2025 không đến từ may mắn hay khoảnh khắc bùng nổ nhất thời, mà chính là kết quả của cả một quá trình phát triển bền bỉ, được xây dựng và duy trì trong nhiều năm qua để lên ngôi số 1 Đông Nam Á.

Ở trận chung kết diễn ra trên sân vận động quốc gia Rajamangala, thầy HLV Kim Sang-sik đã phải đối diện thử thách lớn nhất khi đá trước đội chủ nhà Thái Lan, dưới áp lực khủng khiếp từ hàng vạn khán giả. Thế nhưng, trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, các cầu thủ áo đỏ vẫn thể hiện được bản lĩnh của những nhà vô địch thực thụ.

Bị dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một, các tuyển thủ trẻ Việt Nam không hoảng loạn, không đánh mất cấu trúc lối chơi, mà kiên nhẫn điều chỉnh, chờ đợi thời cơ để lật ngược tình thế.

Thanh Nhàn ghi bàn thắng vàng cho tuyển U-22 Việt Nam ở phút 95, góp công lớn mang về chức vô địch SEA Games 33. Ảnh: TN.

Màn ngược dòng thắng 3-2 sau hiệp phụ với bàn thắng quyết định của Thanh Nhàn đã mang lại cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ, đồng thời phản ánh rõ sự trưởng thành vượt bậc về mặt tinh thần của bóng đá Việt Nam. Trong những thời khắc căng thẳng nhất, họ vẫn giữ được sự tập trung, kỷ luật chiến thuật và niềm tin vào cách chơi đã được xây dựng từ trước. Khả năng đứng dậy sau nghịch cảnh, từng bước lấy lại thế trận rồi kết liễu đối thủ đã trở thành “thương hiệu” quen thuộc của những Chiến binh Sao Vàng trong nhiều năm gần đây.

Chiến thắng tại SEA Games 2025 càng trở nên đặc biệt khi nó nối dài chuỗi thành công ấn tượng của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực. Trước đó không lâu, đội tuyển quốc gia đã đăng quang tại AFF Cup 2025, khẳng định sức mạnh và sự ổn định ở cấp độ cao nhất Đông Nam Á. Việc giành hai danh hiệu lớn chỉ trong cùng một năm cho thấy rõ ràng cho sự thống trị ngày càng rõ nét của Việt Nam, trong bối cảnh các đối thủ truyền thống như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia đều đang đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá.

Điều đáng nói là thành công của bóng đá Việt Nam không giới hạn ở một cấp độ hay một giải đấu. Từ các đội tuyển trẻ cho đến tuyển quốc gia, từ bóng đá nam đến bóng đá nữ, Việt Nam đều duy trì được sự ổn định và khả năng cạnh tranh cao. Những thành tích liên tiếp ở các giải khu vực cho thấy một hệ thống đào tạo và phát triển bóng đá đang vận hành hiệu quả, tạo ra nguồn cầu thủ kế cận chất lượng, đủ sức đáp ứng yêu cầu thi đấu đỉnh cao.

3 chức vô địch Đông Nam Á trong 1 năm của các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ASF.

Trong trận chung kết SEA Games 2025, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện ưu thế về kỹ thuật cá nhân và cách tổ chức lối chơi, đặc biệt là vượt trội ở yếu tố tâm lý. Việc thi đấu lạnh lùng, chính xác trong những tình huống quyết định cho thấy các cầu thủ đã quen với áp lực của những trận đấu lớn. Đó chính là sự khác biệt giữa một đội bóng có tiềm năng và một đội bóng đã đạt đến độ chín về bản lĩnh.

Chức vô địch SEA Games 2025 là một cột mốc quan trọng, đánh dấu việc bóng đá Việt Nam đã vươn lên trở thành chuẩn mực mới của khu vực Đông Nam Á. Với nền tảng ổn định, tinh thần thi đấu kiên cường và chiến lược phát triển rõ ràng, Việt Nam đang sẵn sàng cho những mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu lục trong tương lai gần.