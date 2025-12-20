HLV Park Hang-seo chưa từng làm điều mà đàn em Kim Sang-sik đã làm 20/12/2025 09:09

(PLO)- HLV Kim Sang-sik đã ghi dấu mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam giành chức vô địch SEA Games 2025, qua đó hoàn tất cú hat trick danh hiệu liên tiếp tại các giải đấu lớn trong khu vực.

Chiếc huy chương vàng SEA Games 33 đã khẳng định tài năng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang-sik, đồng thời cho thấy sự ổn định và bản lĩnh ngày càng cao của bóng đá Việt Nam trên đấu trường Đông Nam Á.

Trên sân vận động Rajamangala chật kín khán giả tại Bangkok, đội tuyển U-22 Việt Nam đã tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025. Chiến thắng này giúp Việt Nam giành lại ngôi vô địch sau bốn năm chờ đợi, kể từ lần đăng quang trên sân nhà tại SEA Games 2021.

Đáng chú ý hơn, chức vô địch SEA Games 2025 đã hoàn tất chuỗi thành công ấn tượng của bóng đá Việt Nam trong năm nay. Bắt đầu từ chức vô địch AFF Cup 2024 diễn ra hồi tháng 1-2025, tiếp đến là danh hiệu tại Giải vô địch U-23 Đông Nam Á vào tháng 7, và bây giờ là huy chương vàng SEA Games, thầy trò Kim Sang-sik đã thống trị các sân chơi lớn của khu vực.

Hai nhà cầm quân người Hàn Quốc mang về nhiều thành tích cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: CCT.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 vì thế trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam chinh phục trọn vẹn ba giải đấu quan trọng này trong cùng một chu kỳ, điều mà ngay cả người tiền nhiệm lừng danh Park Hang-seo cũng chưa từng làm được.

Hành trình lên ngôi của U-22 Việt Nam tại SEA Games 2025 diễn ra đầy thuyết phục. Ở vòng bảng, đội lần lượt vượt qua Lào với tỷ số 2-1 và đánh bại Malaysia 2-0 để giành quyền đi tiếp. Tại bán kết, Việt Nam tiếp tục thể hiện sự chắc chắn khi thắng Philippines 2-0, qua đó ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng. Ở phía đối diện, Thái Lan cũng cho thấy sức mạnh của chủ nhà khi vượt qua Singapore và Đông Timor, rồi đánh bại Malaysia ở bán kết.

Trận chung kết diễn ra đúng với tính chất căng thẳng của một cuộc đối đầu đỉnh cao. Trước sức ép lớn từ khán giả nhà và sự quen thuộc với mặt sân, Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra lợi thế. Phút 20, Yotchakorn Burapha mở tỷ số bằng cú đá phạt trực tiếp hiểm hóc ngay trước vòng cấm. Đến phút 31, trong một pha phản công nhanh, Seksun Ratri nhân đôi cách biệt, đẩy U-22 Việt Nam vào thế khó khi hiệp một khép lại với tỷ số 0-2.

Các tuyển thủ trẻ Thái Lan thẫn thờ sau khi bị U-22 Việt Nam ngược dòng đánh bại 3-2. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, bản lĩnh và dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik đã được thể hiện rõ sau giờ nghỉ. Những điều chỉnh nhân sự và cách tiếp cận trận đấu giúp Việt Nam thay đổi hoàn toàn cục diện. Chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Đình Bắc bị thủ môn Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm, và chính anh thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đến phút 60, từ tình huống phạt góc, các hậu vệ Việt Nam gây sức ép khiến hậu vệ Thái Lan phản lưới nhà để gỡ hòa 2-2.

Hai đội không thể phân định thắng thua trong thời gian chính thức, buộc trận đấu bước vào hiệp phụ. Ở phút thứ 5 của hiệp phụ đầu tiên, Nguyễn Thanh Nhàn trở thành người hùng khi ghi bàn thắng quyết định, hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục cho U-23 Việt Nam.

Khoảnh khắc ấy mang về chiếc huy chương vàng SEA Games 33 và khép lại một hành trình rực rỡ, đánh dấu kỷ nguyên thành công mới của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.