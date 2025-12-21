Sốc: Sau FIFA, đến lượt AFC trừng phạt nặng nề bóng đá Malaysia 21/12/2025 12:33

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa ra án phạt chính thức đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) với tổng số tiền lên tới 12.500 USD, do hàng loạt vi phạm xảy ra trong khuôn khổ trận đấu vòng loại Asian Cup gặp đội tuyển Nepal.

Quyết định xử phạt bóng đá Malaysia được thông qua trong cuộc họp của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC. Theo nội dung phán quyết, FAM bị xác định phải chịu trách nhiệm cho việc trận đấu bị chậm giờ khai cuộc ở cả hai hiệp. Cụ thể, hiệp một bị trì hoãn 1 phút 20 giây, trong khi hiệp hai bắt đầu muộn hơn dự kiến 1 phút 30 giây.

Trận đấu này diễn ra vào ngày 18-11 tại sân vận động Quốc gia Bukit Jalil, sân nhà của đội tuyển Malaysia. Những sai sót về mặt tổ chức này được AFC đánh giá là vi phạm Điều 2.2 trong Sổ tay Quy trình Thi đấu của AFC, qua đó khiến FAM bị phạt 2.500 USD. Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) cũng phải nhận mức phạt tương tự do liên đới trách nhiệm trong cùng sự cố.

Không dừng lại ở đó, AFC còn áp dụng thêm án phạt nặng hơn đối với FAM liên quan đến nghĩa vụ truyền thông sau trận đấu. Cụ thể, liên đoàn này bị phạt 10.000 USD vì không đảm bảo cầu thủ được bầu chọn là xuất sắc nhất trận, Faisal Halim, tham dự buổi họp báo theo đúng quy định. Hành vi này bị xác định là vi phạm Điều 31.3 trong Quy chế Asian Cup 2027, giải đấu sẽ được tổ chức tại Saudi Arabia.

Đội tuyển Malaysia trong trận đấu với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Bên cạnh án phạt dành cho FAM, cá nhân Faisal Halim cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Cầu thủ này bị AFC xử phạt riêng số tiền 40.770 ringgit Malaysia, do không tuân thủ nghĩa vụ tham gia họp báo sau trận theo quy định của giải đấu.

AFC nhấn mạnh rằng toàn bộ các khoản tiền phạt phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm quyết định được ban hành. Yêu cầu này căn cứ theo Điều 11.3 của Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, và nếu không tuân thủ, các biện pháp kỷ luật bổ sung có thể sẽ được áp dụng.

Đáng chú ý, những án phạt từ AFC xuất hiện trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang liên tiếp đối mặt với rắc rối từ các cơ quan quản lý quốc tế. Trước đó không lâu, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) cũng đã đưa ra biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với FAM khi hủy bỏ kết quả của ba trận giao hữu quốc tế mà đội tuyển Malaysia đã thi đấu.

Làng bóng Malaysia đang gặp nhiều khó khăn vì những lệnh trừng phạt từ FIFA và AFC. Ảnh: TNST.

Theo FIFA, Malaysia bị phát hiện sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong các trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine. Hệ quả là FIFA quyết định xử thua Malaysia với tỷ số 0-3 ở cả ba trận, đồng thời trao chiến thắng tương ứng cho các đội đối thủ.

Liên tiếp các án phạt từ cả AFC lẫn FIFA đang đặt ra dấu hỏi lớn về công tác quản lý, tổ chức và tuân thủ quy định của bóng đá Malaysia. Đây được xem là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc, buộc FAM phải rà soát lại toàn bộ hệ thống vận hành để không đối mặt với những hậu quả nặng nề hơn trong tương lai.