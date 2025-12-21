Báo Indonesia: 'Bóng đá Việt Nam trở thành chuẩn mực mới ở Đông Nam Á' 21/12/2025 07:07

"Thành công của U-22 Việt Nam khi giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33 đã khẳng định vị thế của họ là cường quốc bóng đá ổn định nhất Đông Nam Á. Chiến thắng của bóng đá Việt Nam không chỉ là kết quả của một giải đấu đơn lẻ, mà còn là sự tiếp nối của xu hướng thể hiện phong độ ổn định trong những năm qua", tờ Bola (Indonesia) khẳng định.

Bày tỏ sự thán phục, tờ Bola viết, thi đấu trước khán giả Thái Lan trong trận chung kết, Việt Nam đã thể hiện tinh thần nhà vô địch vững vàng. Dù bị dẫn trước hai bàn, họ đã vùng lên và lật ngược tình thế, một đặc điểm đã trở thành thương hiệu của đội tuyển Chiến binh Sao Vàng. Kết quả này càng có ý nghĩa hơn khi nó đến ngay sau khi Việt Nam cũng giành chức vô địch AFF Cup 2025. Hai danh hiệu danh giá trong cùng một năm là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự thống trị khu vực giờ đây nằm trong tay họ.

"Đối với Indonesia, thành tựu của Việt Nam vừa là tấm gương phản chiếu vừa là lời cảnh báo. Cạnh tranh ở Đông Nam Á ngày nay không còn là vấn đề tiềm năng, mà là vấn đề về sự ổn định, lòng can đảm đưa ra các quyết định chiến lược và sự phát triển liên tục từ cấp độ trẻ đến cấp cao. Tình hình này đã đưa việc đánh giá toàn diện về định hướng của bóng đá Indonesia trở lại trọng tâm, đặc biệt là sau những kết quả không như mong muốn tại SEA Games 2025", tờ Bola khẳng định.

U-22 Việt Nam vô địch SEA Games 33, khẳng định mình là cường quốc bóng đá Đông Nam Á. ẢNH: BOLA

Việt Nam chiến thắng, tinh thần nhà vô địch lên tiếng

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025, diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala (Thái Lan) vào ngày 18-12 đã diễn ra đầy cảm xúc. Việt Nam đã phải nỗ lực hết sức để đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-2 trong hiệp phụ.

"Việc lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước hai bàn trong một trận đấu quan trọng như chung kết đã chứng tỏ sự trưởng thành về mặt tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Họ không chỉ vượt trội về kỹ thuật mà còn giữ được sự tập trung và kỷ luật trong những tình huống áp lực cao.

Chiến thắng này tiếp tục khẳng định thành tích ấn tượng của Việt Nam tại Đông Nam Á. Những màn trình diễn ổn định từ cấp độ trẻ đến cấp độ chuyên nghiệp đã đưa họ trở thành chuẩn mực mới trong đấu trường khu vực", tờ Bola bình luận.

Indonesia đã từ bỏ các tiêu chuẩn

Tờ Bola kêu gọi bóng đá Indonesia cải thiện để theo kịp bóng đá Việt Nam. ẢNH: VFF

Thành tích của Việt Nam đã được tờ Bola so sánh với màn trình diễn của Indonesia, đặc biệt là trong trận chung kết U-23 Đông Nam Á 2025. Trong trận đấu đó, Indonesia đã thi đấu áp đảo, dù phải nhận thất bại sít sao 0-1 trước Việt Nam.

Tờ Bola chỉ ra, dữ liệu của ASEAN United cho thấy Indonesia kiểm soát bóng tới 68%, vượt xa con số 32% của Việt Nam. Về khả năng chuyền bóng, Indonesia cũng thực hiện được 441 đường chuyền chính xác so với 185 của Việt Nam.

Nhà bình luận bóng đá Indonesia Erwin Fitriansyah tin rằng màn trình diễn của Indonesia tại SEA Games 33 thực sự đã sa sút so với thời kỳ của HLV Gerald Vanenburg. "Lối chơi của Indonesia thuyết phục hơn dưới thời Gerald Vanenburg. Indonesia có thể kiểm soát trận đấu," ông Erwin Fitriansyah cho biết.

Theo Erwin, do các tuyển thủ Indonesia có trình độ tương đương nhau, sự sa sút về phong độ thể hiện rõ ở khả năng sáng tạo, tinh thần chiến đấu và tính nhất quán trong việc thực hiện chiến thuật.