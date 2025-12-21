Mbappe lên tiếng sau khi san bằng kỷ lục của Ronaldo 21/12/2025 14:17

(PLO)- Tiền vệ Kylian Mbappe của Real Madrid đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau khi san bằng một cột mốc ghi bàn mang tính biểu tượng của Cristiano Ronaldo trong chiến thắng trước Sevilla tại vòng đấu mới nhất của La Liga.

Phát biểu của ngôi sao người Pháp Mbappe nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ và truyền thông quốc tế, lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội vào ngày 21-12.

Sau trận đấu, Mbappe không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến người đàn anh mà anh luôn xem là thần tượng. Cầu thủ sinh năm 1998 khẳng định việc có thể chạm tới kỷ lục của Cristiano Ronaldo, cầu thủ được xem là vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid, là một vinh dự đặc biệt trong sự nghiệp của anh. Theo trích dẫn từ tờ Le Monde, Mbappe nhấn mạnh Ronaldo là biểu tượng tại sân Bernabeu đồng thời là hình mẫu của một cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Trận đấu giữa Real Madrid và Sevilla diễn ra trên sân Santiago Bernabeu đã mang đến nhiều diễn biến kịch tính. Dù được thi đấu trên sân nhà và nắm quyền kiểm soát bóng phần lớn thời gian, Real Madrid gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội khách. Phải đến phút 78, thế bế tắc mới được phá vỡ khi Jude Bellingham bật cao đánh đầu chính xác sau quả đá phạt được thực hiện bởi Rodrygo, mở tỷ số cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ngôi sao người Pháp bắt chước màn ăn mừng "Siu" của thần tượng Ronaldo. Ảnh: EPA.

Sevilla bước vào hiệp hai trong hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Ngay trước khi hiệp một khép lại, HLV Matias Almeyda bị truất quyền chỉ đạo sau khi nhận thẻ vàng thứ hai vì phản ứng gay gắt với trọng tài. Tình thế của đội khách càng trở nên khó khăn hơn ở phút 65, khi trung vệ Marcao phải rời sân sau một pha phạm lỗi nghiêm trọng, khiến Sevilla chỉ còn chơi với 10 người.

Dù có lợi thế hơn người, Real Madrid không dễ dàng gia tăng cách biệt. Phải đến phút 86, đội chủ nhà mới có bàn thắng thứ hai sau khi được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Kylian Mbappe thể hiện sự lạnh lùng và chính xác để đánh bại thủ môn Sevilla, ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid. Đáng chú ý, bàn thắng này được ghi đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 27 của Mbappe, càng khiến khoảnh khắc trở nên đáng nhớ hơn.

Mbappe có sinh nhật đáng nhớ khi san bằng kỷ lục của Ronaldo. Ảnh: EPA.

Với pha lập công này, Mbappe đã san bằng kỷ lục 59 bàn thắng ghi trong một năm dương lịch cho Real Madrid, thành tích mà Cristiano Ronaldo từng thiết lập vào năm 2013. Ngay sau khi ghi bàn, Mbappe đã thực hiện màn ăn mừng “Siu” quen thuộc của Ronaldo, hình ảnh nhanh chóng lan truyền rộng rãi và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Chiến thắng trước Sevilla đã giúp Real Madrid tiếp tục bám sát cuộc đua vô địch khi giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga với 42 điểm sau 18 vòng đấu. Trong khi đó, Sevilla dậm chân ở vị trí thứ chín với 20 điểm sau 17 trận. Với phong độ ấn tượng cùng những cột mốc cá nhân đáng nhớ, Mbappe đang ngày càng khẳng định vai trò trung tâm trong tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn của Real Madrid ở mùa giải năm nay.