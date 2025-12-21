Malaysia tổ chức SEA Games 34 không lặp lại những bê bối 21/12/2025 15:25

(PLO)- Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33) đã chính thức khép lại, đánh dấu việc Thái Lan hoàn thành vai trò chủ nhà của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực được tổ chức định kỳ hai năm một lần và trao quyền cho mùa tiếp theo ở Malaysia.

Lễ bế mạc diễn ra trong bối cảnh SEA Games 2025 để lại nhiều cảm xúc trái chiều, từ những khoảnh khắc tranh tài sôi động trên sân đấu cho đến những tranh luận xoay quanh công tác tổ chức của nước chủ nhà. Người hâm mộ mong mỏi mùa sau ở Malaysia sẽ không còn gặp nhiều trục trặc như vừa qua.

Ngay sau khi SEA Games 2025 hạ màn, sự chú ý của người hâm mộ thể thao Đông Nam Á nhanh chóng hướng về kỳ đại hội tiếp theo. Theo kế hoạch đã được thống nhất, SEA Games 2027 sẽ do Malaysia đăng cai. Điều này đồng nghĩa với việc người dân khu vực sẽ không phải chờ đợi quá lâu để tiếp tục được chứng kiến ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á quay trở lại.

Theo thông tin từ Stadium Astro, Malaysia đang thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm cao độ trong công tác chuẩn bị cho SEA Games 2027. Không chỉ dừng lại ở các tuyên bố mang tính định hướng, quốc gia này đã sớm lên phương án tổ chức với quy mô rộng, trải dài trên nhiều địa phương khác nhau.

Sau cuộc chơi lớn Đông Nam Á vừa diễn ra tại Thái Lan là đến lượt Malaysia đăng cai Đại hội mùa sau. Ảnh: TNQ.

Cụ thể, có bốn thành phố đã được xác định sẵn sàng đăng cai các môn thi đấu, bao gồm Kuala Lumpur, Penang, Johor và Sarawak. Việc Sarawak được lựa chọn đồng nghĩa với việc SEA Games 2027 sẽ lần đầu tiên mở rộng mạnh mẽ sang khu vực Malaysia trên đảo Borneo, qua đó tạo cơ hội quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển thể thao đồng đều giữa các vùng lãnh thổ.

Sự hào hứng của Malaysia là điều dễ hiểu, bởi đã khá lâu quốc gia này mới lại có cơ hội tổ chức SEA Games. Lần gần nhất Malaysia đăng cai đại hội thể thao khu vực là vào năm 2017, khi Kuala Lumpur và các khu vực lân cận trở thành trung tâm của mọi hoạt động thi đấu. Kỳ SEA Games năm đó được xem là một trong những lần tổ chức thành công của Malaysia về mặt tổ chức và thành tích thi đấu, khi đoàn thể thao chủ nhà giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 323 huy chương.

Tuy nhiên, việc đăng cai SEA Games 2027 cũng đặt Malaysia trước một thách thức không nhỏ. Họ sẽ phải chứng minh năng lực tổ chức chuyên nghiệp, rút kinh nghiệm từ những vấn đề đã xảy ra tại kỳ SEA Games 2025 vừa qua.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự buổi lễ bế mạc SEA Games 33. Ảnh: TNQ.

Đại hội do Thái Lan đăng cai đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích, khi công tác tổ chức bị đánh giá là thiếu đồng bộ và chưa thực sự chỉn chu. Một số sự cố đáng chú ý, như việc Campuchia rút lui khỏi cuộc chơi, hay các nghi thức khai mạc và bế mạc bị cho là đơn giản, thậm chí mang tính tùy tiện, đã phần nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của đại hội.

Chính vì vậy, SEA Games 2027 được xem là cơ hội để Malaysia lấy lại niềm tin của cộng đồng thể thao khu vực, đồng thời đặt ra một chuẩn mực mới về chất lượng tổ chức. Với kinh nghiệm từng đăng cai thành công trong quá khứ, cùng sự chuẩn bị sớm và bài bản, Malaysia đang được kỳ vọng sẽ mang đến một kỳ SEA Games chuyên nghiệp, giàu bản sắc và để lại dấu ấn tích cực cho thể thao Đông Nam Á trong giai đoạn tiếp theo.