Pep Guardiola nói về việc rời Man City: 'Không bàn luận nữa, chấm dứt ở đây' 22/12/2025 13:47

(PLO)- Pep Guardiola nói về việc rời Man City sau khi HLV Enzo Maresca của Chelsea được cho là sắp đảm nhiệm vị trí này.

HLV Pep Guardiola nói về việc rời Man City giữa những tin đồn ông có thể rời sân Etihad vào mùa hè năm sau, trong khi HLV người Ý Enzo Maresca của Chelsea được xem là ứng cử viên tiềm năng thay thế cho chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Pep Guardiola tuyên bố ông "rất vui mừng" khi được làm HLV trưởng của Manchester City giữa những tin đồn ông có thể rời CLB vào mùa hè năm sau. Những tin đồn về việc chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể kết thúc sự nghiệp tại sân Etihad vào cuối mùa giải đã lan truyền trong những ngày gần đây.

Tờ Athletic (Anh) đưa tin tuần này rằng Man City đã xác định HLV Enzo Maresca của Chelsea là một trong những lựa chọn tiềm năng để thay thế Pep Guardiola trong trường hợp có sự thay đổi HLV vào mùa hè năm sau. Hợp đồng hiện tại của Guardiola với Man City có thời hạn đến mùa hè năm 2027, sau khi ông ký gia hạn hợp đồng vào tháng 11 năm ngoái.

Man City lần đầu bổ nhiệm Pep Guardiola vào năm 2016, biến vị HLV 54 tuổi này trở thành người có thời gian dẫn dắt lâu nhất tại Premier League thời hậu Sir Alex Ferguson tại Manchester United, và ông sẽ tròn 10 năm gắn bó với đội chủ sân Etihad khi mùa giải kết thúc.

Pep Guardiola lên tiếng về việc chia tay Man City rằng sớm muộn gì nó cũng xảy ra. ẢNH: SKY SPORTS

Khi được hỏi liệu ông có còn là HLV của Man City mùa giải tới hay không, Pep Guardiola trả lời: "Tôi vẫn ở đây. Ba bốn năm trở lại đây, mỗi khi có người hỏi tôi câu hỏi đó, sớm muộn gì khi tôi 75 hoặc 76 tuổi, tôi cũng sẽ rời khỏi Man City. Tôi hiểu câu hỏi nhưng tôi còn 18 tháng nữa và tôi rất vui mừng. Câu hỏi đó xuất hiện mỗi mùa giải và tôi ổn thôi.”

Không cần bàn luận gì thêm nữa, chấm dứt chủ đề này. Tôi sẽ không ở đây mãi mãi, không ai trong chúng ta sẽ sống vĩnh viễn trên thế giới này cả, nhưng không cần bàn luận gì thêm nữa. Chuyện gì đến sẽ đến và CLB phải chuẩn bị cho mọi tình huống. CLB cần phải chuẩn bị nhưng vấn đề đó hiện chưa được đưa ra bàn bạc".

Trong khi đó, HLV Enzo Maresca đang có hợp đồng với Chelsea đến mùa hè năm 2029, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, và hiện đang ở giữa mùa giải thứ hai tại đội chủ sân Stamford Bridge sau khi được bổ nhiệm cách đây gần 18 tháng.

Trong thời gian dẫn dắt Chelsea, Maresca đã giành chức vô địch UEFA Conference League ngay mùa giải đầu tiên và đưa The Blues đến danh hiệu FIFA Club World Cup tại Hoa Kỳ vào mùa hè vừa qua.

Trước đây, Maresca từng làm việc tại Man City với vai trò giám đốc học viện trước khi chuyển đến Leicester City vào năm 2023. Hiện ông đang được đồn đoán sẽ trở lại Man City, nơi ông sẽ là người kế nhiệm Pep Guardiola nếu vị trí HLV trưởng được xác nhận. Maresca cũng đã lên tiếng về những đồn đoán cho rằng ông sẽ đảm nhiệm vị trí HLV trưởng của Man City nếu Pep Guardiola rời Etihad.

"Chuyện đó không ảnh hưởng gì đến tôi cả", HLV Maresca nói, "Tôi biết đó hoàn toàn chỉ là suy đoán, và lúc này, không có thời gian cho những chuyện đó. Tôi có hợp đồng ở đây đến năm 2029 và tôi chỉ tập trung vào CLB này. Tôi rất tự hào khi được ở đây.

Đó chỉ là tin đồn. Một tuần trước, chuyện tương tự cũng xảy ra với Juventus nên tôi không để ý đến. Một lần nữa, đó chỉ là tin đồn. Điều quan trọng là phải hiểu lý do tại sao tin tức này xuất hiện, nhưng đó không phải là việc của tôi. Tôi không quan tâm chút nào và trọng tâm hiện tại là các trận đấu của Chelsea".