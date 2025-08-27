Thái cực trái chiều của hai cựu vô địch Mỹ mở rộng 27/08/2025 11:09

(PLO)-Cùng là cựu vô địch Mỹ mở rộng, trong khi Naomi Oska nhàn nhã đi tiếp thì Coco Gauff chật vật suýt ra về sớm trước đối thủ người Úc.

Coco Gauff vui mừng sau chiến thắng chật vật. Ảnh: RG

Cựu vô địch Gauff khởi động chiến dịch Mỹ mở rộng bằng chiến thắng 6-4, 6-7(2), 7-5 trước tay vợt không được xếp hạt giống Ajla Tomljanovic ở vòng 1. Tay vợt người Mỹ vượt qua thử thách lớn, sau sự thay đổi ban huấn luyện vào phút chót trước thềm giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Gauff đến New York sau khi chia tay HLV lâu năm Matt Daly và thuê chuyên gia sinh cơ học Gavin MacMillan để khắc phục vấn đề giao bóng còn tồn đọng. Cô có khởi đầu khá loạng choạng dưới ánh đèn sân trung tâm Arthur Ashe.

Nhà vô địch Mỹ mở rộng 2023 để mất game giao bóng mở màn và mắc hàng loạt lỗi đánh bóng, nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp độ, dẫn 5-4 nhờ cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và giành break quyết định để khép lại set 1.

Từng gây tiếng vang khi hạ gục Serena Williams tại Mỹ mở rộng 2022 trong 3 set, Tomljanovic rơi vào thế cần một màn ngược dòng tương tự khi Gauff, tay vợt đã có 2 danh hiệu Grand Slam, vươn lên dẫn 4-2 ở set 2.

Tay vợt người Úc vùng lên mạnh mẽ, dẫn 5-4 và bỏ lỡ hai set point, nhưng kịp thời lấy lại bình tĩnh, đưa set đấu vào loạt tie-break. Ở loạt đấu cân não, Tomljanovic chơi bùng nổ để cân bằng tỉ số 1-1.

Set 3 chứng kiến những khoảnh khắc căng thẳng, khi Gauff mắc liền hai lỗi giao bóng kép ở game cầm giao bóng khi đang dẫn trước 5-4. Tuy nhiên, tay vợt Mỹ kịp trấn tĩnh hoàn tất chiến thắng, qua đó giành vé vào vòng 2, nơi cô sẽ chạm trán Donna Vekic, á quân Olympic Paris.

Naomi Osaka rực rỡ trong bộ trang phục toàn cam. Ảnh: RG

Trước đó, nhà vô địch Mỹ mở rộng hai lần Naomi Osaka đã tiến vào vòng 2, với chiến thắng 6-3; 6-4 trước Greet Minnen (Bỉ).

Hạt giống số 23, Osaka đã thắng Minnen ba lần ở cả hai set và sẽ đối đầu với tay vợt người Mỹ - Hailey Baptiste để tranh một suất vào vòng 32.

Nhà vô địch Mỹ mở rộng năm 2018 và 2020 Osaka cho biết: “Bất cứ khi nào tôi chơi ở đây, bầu không khí cũng giống như ở nhà. Đây thực sự là nhà của tôi. Tôi thực sự lo lắng và tôi nghĩ điều đó khiến tôi hơi tiêu cực, vì vậy tôi cố gắng tỏ ra tích cực nhất có thể khi nhận ra mình có chút chán nản”.

Từng bốn lần vô địch Grand Slam, Osaka đã phải vật lộn để tìm lại phong độ thời hoàng kim kể từ khi trở lại sau kỳ nghỉ sinh con năm ngoái. Cô đã lọt vào trận chung kết tại Montreal hồi đầu tháng.

Kể từ giải Úc mở rộng 2022, cựu số 1 thế giới Osaka lần đầu tiên được xếp hạt giống ở Grand Slam trông tràn đầy năng lượng sau khi thay đổi huấn luyện viên.

Osaka hiện đang cộng tác với huấn luyện viên cũ của Iga Swiatek là Tomasz Wiktorowski. Tay vợt người Nhật Bản đang hướng đến danh hiệu đầu tiên ở Grand Slam kể từ lần đăng quang Úc mở rộng 2021.