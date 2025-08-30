Hai niềm hy vọng Mỹ sụp đổ, Alcaraz và Djokovic cùng tiến vào vòng 4 giải Mỹ mở rộng 30/08/2025 13:18

(PLO)-Carlos Alcaraz cùng Djokovic đi tiếp, trong khi hai niềm hy vọng sẽ chấm dứt 22 năm không đăng quang của chủ nhà lần lượt bị loại trước vòng 4 giải Mỹ mở rộng.

Carlos Alcaraz. Ảnh: ATP

Trên sân Arthur Ashe, hạt giống số 2 người Tây Ban Nha - Alcaraz dễ dàng vượt qua hạt giống số 32 người Ý - Luciano Darderi với tỉ số áp đảo 6-2, 6-4, 6-0.

Chiến thắng chỉ sau 1 giờ 44 phút đưa nhà vô địch giải Mỹ mở rộng 2022 Alcaraz đối đầu Arthur Rinderknech (Pháp), sau khi tay vợt này thắng ngược đồng hương Benjamin Bonzi 4-6, 6-3, 6-3, 6-2.

Tay vợt người Tây Ban Nha thắng nhàn

Alcaraz đang hướng tới một mùa giải kết thúc rực rỡ, sau chức vô địch Roland Garros hồi tháng 6 và trận chung kết Wimbledon vào tháng 7.

Ngôi sao 5 lần vô địch đơn nam Grand Slam - Alcaraz mở màn trên sân trung tâm Billie Jean King National Tennis Center và thừa nhận, đã khá lo lắng vì trận đấu diễn ra lúc 11 giờ 30 sáng (giờ địa phương).

“Tôi vốn không phải người quen dậy sớm, nên điều đó hơi khó khăn. Nhưng hôm nay tôi dậy sớm, khởi động và cảm thấy tốt. Vào sân lúc 11 giờ30, mục tiêu đầu tiên của tôi là khởi đầu thật tốt, tràn đầy năng lượng và nhịp điệu. Tôi đã chơi thứ tennis tuyệt vời, màn trình diễn tốt, và tôi tự hào về điều đó”, Alcaraz chia sẻ sau khi giành quyền vào vòng 4 giải Mỹ mở rộng.

Ở set 2 khi đang dẫn trước 5-4, Alcaraz phải xin nghỉ y tế khi để điều trị đầu gối phải, nhưng sau đó khẳng định chấn thương không có gì đáng lo ngại.

Cùng nhánh đấu với Alcaraz, Novak Djokovic cũng có chiến thắng 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 trước Norrie để có mặt ở vòng 4.

Novak Djokovic. Ảnh: ATP

Hai niềm hy vọng Mỹ sụp đổ

Trong khi Alcaraz vượt qua vấn đề thể lực, chấn thương vai đã phá hỏng hy vọng của Shelton – người được kỳ vọng trở thành tay vợt Mỹ đầu tiên vô địch giải Mỹ mở rộng, kể từ sau Andy Roddick lên ngôi năm 2003.

Tay vợt giao bóng cực mạnh và từng vào bán kết giải Mỹ mở rộng 2023 - Shelton đã bật khóc khi phải bỏ cuộc ở cuối set 4 trong trận đấu với lão tướng Adrian Mannarino (Pháp). Lúc này, Shelton đang dẫn 6-3, 3-6, 6-4 thì chấn thương vai ập đến đầu set 4. Anh gắng gượng tiếp tục thi đấu nhưng sau khi Mannarino thắng set này, Shelton buộc phải dừng bước.

Ben Shelton bỏ cuộc vì chấn thương vai. Ảnh: ATP

“Tôi không phải kiểu người bỏ cuộc nếu còn có thể thi đấu tiếp”, Shelton buồn bã chia sẻ.

Ngay sau đó, đồng hương hạt giống số 17 - Tiafoe cũng nhận thất bại 4-6, 3-6, 6-7 (7/9) trước lão tướng người Đức - Jan-Lennard Struff.

“Tôi thực sự không biết làm sao để vượt qua nỗi thất vọng này. Đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy chán nản đến vậy”, Tiafoe giãi bày.

Ở nhánh đấu khác, hạt giống số 20 - Jiri Lehecka cũng dễ dàng vượt qua Raphael Collignon (Bỉ) 6-4, 6-4, 6-4 để vào vòng trong.