Hai niềm hy vọng Mỹ sụp đổ, Alcaraz và Djokovic cùng tiến vào vòng 4 giải Mỹ mở rộng

Trên sân Arthur Ashe, hạt giống số 2 người Tây Ban Nha - Alcaraz dễ dàng vượt qua hạt giống số 32 người Ý - Luciano Darderi với tỉ số áp đảo 6-2, 6-4, 6-0.
Chiến thắng chỉ sau 1 giờ 44 phút đưa nhà vô địch giải Mỹ mở rộng 2022 Alcaraz đối đầu Arthur Rinderknech (Pháp), sau khi tay vợt này thắng ngược đồng hương Benjamin Bonzi 4-6, 6-3, 6-3, 6-2.
Tay vợt người Tây Ban Nha thắng nhàn
Alcaraz đang hướng tới một mùa giải kết thúc rực rỡ, sau chức vô địch Roland Garros hồi tháng 6 và trận chung kết Wimbledon vào tháng 7.
Ngôi sao 5 lần vô địch đơn nam Grand Slam - Alcaraz mở màn trên sân trung tâm Billie Jean King National Tennis Center và thừa nhận, đã khá lo lắng vì trận đấu diễn ra lúc 11 giờ 30 sáng (giờ địa phương).
“Tôi vốn không phải người quen dậy sớm, nên điều đó hơi khó khăn. Nhưng hôm nay tôi dậy sớm, khởi động và cảm thấy tốt. Vào sân lúc 11 giờ30, mục tiêu đầu tiên của tôi là khởi đầu thật tốt, tràn đầy năng lượng và nhịp điệu. Tôi đã chơi thứ tennis tuyệt vời, màn trình diễn tốt, và tôi tự hào về điều đó”, Alcaraz chia sẻ sau khi giành quyền vào vòng 4 giải Mỹ mở rộng.
Ở set 2 khi đang dẫn trước 5-4, Alcaraz phải xin nghỉ y tế khi để điều trị đầu gối phải, nhưng sau đó khẳng định chấn thương không có gì đáng lo ngại.
Cùng nhánh đấu với Alcaraz, Novak Djokovic cũng có chiến thắng 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 trước Norrie để có mặt ở vòng 4.
Hai niềm hy vọng Mỹ sụp đổ
Trong khi Alcaraz vượt qua vấn đề thể lực, chấn thương vai đã phá hỏng hy vọng của Shelton – người được kỳ vọng trở thành tay vợt Mỹ đầu tiên vô địch giải Mỹ mở rộng, kể từ sau Andy Roddick lên ngôi năm 2003.
Tay vợt giao bóng cực mạnh và từng vào bán kết giải Mỹ mở rộng 2023 - Shelton đã bật khóc khi phải bỏ cuộc ở cuối set 4 trong trận đấu với lão tướng Adrian Mannarino (Pháp). Lúc này, Shelton đang dẫn 6-3, 3-6, 6-4 thì chấn thương vai ập đến đầu set 4. Anh gắng gượng tiếp tục thi đấu nhưng sau khi Mannarino thắng set này, Shelton buộc phải dừng bước.
“Tôi không phải kiểu người bỏ cuộc nếu còn có thể thi đấu tiếp”, Shelton buồn bã chia sẻ.
Ngay sau đó, đồng hương hạt giống số 17 - Tiafoe cũng nhận thất bại 4-6, 3-6, 6-7 (7/9) trước lão tướng người Đức - Jan-Lennard Struff.
“Tôi thực sự không biết làm sao để vượt qua nỗi thất vọng này. Đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy chán nản đến vậy”, Tiafoe giãi bày.
Ở nhánh đấu khác, hạt giống số 20 - Jiri Lehecka cũng dễ dàng vượt qua Raphael Collignon (Bỉ) 6-4, 6-4, 6-4 để vào vòng trong.
Ở nội dung nữ, đương kim vô địch và hạt giống số 1 - Aryna Sabalenka đả bại Leylah Fernandez (Canada, hạt giống số 31) 6-3, 7-6 trong trận đấu đêm trên sân Louis Armstrong. Fernandez từng vào chung kết giải Mỹ mở rộng 2021, nơi cô thua Emma Raducanu – tay vợt duy nhất trong lịch sử vô địch Grand Slam đơn sau khi đi từ vòng loại.
Tuy nhiên, giấc mơ cổ tích khác của Raducanu tại New York cũng chấm dứt chóng vánh khi cô bị hạt giống số 9 Elena Rybakina (Kazakhstan) vùi dập 6-1, 6-2.
Rybakina sẽ gặp Marketa Vondrousova – nhà vô địch Wimbledon 2023 – ở vòng 4, sau khi tay vợt người Czech loại hạt giống số 7 Jasmine Paolini (Ý) 7-6(4), 6-1.
Ở các trận khác, hạt giống số 4 Jessica Pegula (Mỹ) thắng dễ Victoria Azarenka 6-1, 7-5 để vào vòng 4, nơi cô sẽ chạm trán đồng hương Ann Li.
Trong khi đó, hạt giống số 19 từng hai lần vào tứ kết giải Mỹ mở rộng, Elise Mertens (Bỉ) bất ngờ dừng bước sau thất bại 3-6, 7-5, 3-6 trước tay vợt Tây Ban Nha Cristina Bucsa.