428 tuần giữ ngôi số 1 thế giới: Djokovic nói đó là thử thách tối thượng 28/08/2025 15:38

(PLO)-Sau chiến thắng mới nhất tại giải Mỹ mở rộng 2025, tay vợt người Serbia Djokovic nhìn lại những thành tựu với những thử thách tối thượng.

Thử thách tối thượng của Djokovic là 428 tuần chiếm giữ ngôi vị số 1 thế giới. Ảnh: ATP

Năm 2005, Novak Djokovic lần đầu tiên dự giải Mỹ mở rộng và lọt vào vòng 3. 20 năm sau, anh trở lại giải đấu này lần thứ 19 và đánh bại Zachary Svajda ở vòng 2 trong lần chạm trán đầu tiên giữa hai tay vợt.

Suốt 20 năm, Djokovic đã chinh phục tất cả 24 danh hiệu Grand Slam; 40 chức vô địch ATP Masters 1000; 7 lần lên ngôi tại ATP Finals; 1 HCV Olympic và giữ kỷ lục 428 tuần đứng số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP. Nhưng với Djokovic, đâu mới là thử thách tối thượng trong quần vợt?

“Có rất nhiều tranh luận về thử thách tối thượng trong môn thể thao này. Với kinh nghiệm và sự nghiệp của tôi, tôi cho rằng hai điều quan trọng nhất là giành Career Slam hoặc Golden Slam (bao gồm cả HCV Olympic) và duy trì vị trí số 1 trong nhiều năm. Các Grand Slam luôn là mục tiêu lớn của mọi tay vợt, chúng tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Để liên tục duy trì phong độ và cạnh tranh vị trí số 1 thế giới, đó có lẽ là thử thách tối thượng.

Bởi điều đó đòi hỏi sự tập trung 24/7 vào từng chi tiết: hồi phục thể lực, chuẩn bị, rèn luyện tinh thần… Vì cuối cùng bạn phải tự mình làm tất cả trên sân. Tôi thật sự may mắn khi đạt được nhiều thành tựu lớn lao như vậy”, Djokovic chia sẻ với ATP.

Hiện Djokovic đang hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp và cũng là chức vô địch Mỹ mở rộng đầu tiên kể từ năm 2023. Sau trận thắng, tay vợt số 7 thế giới thừa nhận mục tiêu và động lực của anh đã thay đổi theo thời gian.

Phong cách mừng chiến thắng quen thuộc của Djokovic. Ảnh: ATP

“Khi còn nhỏ, tôi mơ được chơi và vô địch Wimbledon… Năm 2011 khi đạt được giấc mơ đó và trở thành số 1, tôi đã rất mãn nguyện. Nhưng khi ấy tôi mới 23 tuổi và nghĩ rằng mình vẫn còn có thể chơi thêm 15 năm nữa. Tôi là người tham vọng, nên sau khi đã vô địch ba trong bốn Grand Slam năm đó và lọt bán kết Roland Garros, tôi tự hỏi: ‘Tại sao không chinh phục tất cả?’.

Đến năm 2016, khi hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam, cảm giác như được giải thoát. Tôi đã đặt áp lực quá lớn cho bản thân, cộng thêm sự kỳ vọng của mọi người. Khi hoàn thành, cảm xúc chủ đạo chỉ là sự nhẹ nhõm: ‘Tôi đã làm được, giờ có thể nghĩ đến những mục tiêu khác’”, Djokovic bộc bạch.

Tính đến nay, Djokovic đã nâng thành tích mùa giải 2025 lên 28 thắng – 9 thua. Đây là giải đấu đầu tiên của anh kể từ khi dừng bước ở bán kết Wimbledon tháng 7. Dù chưa đạt phong độ cao nhất, Nole mới chỉ thua một set sau hai vòng đầu.