Đau lòng nữ Chủ tịch xinh đẹp của bóng đá Thái Lan 19/12/2025 16:13

(PLO)- Không khí tại sân Rajamangala trở nên trầm lắng đối với bóng đá Thái Lan sau khi đội tuyển U-22 nước này để thua Việt Nam với tỷ số 2-3 trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025 khiến bà Chủ tịch đau lòng.

Thất bại ngay trên sân nhà đã khiến người hâm mộ Thái Lan hụt hẫng, đồng thời để lại nỗi thất vọng lớn cho bà Nualphan Lamsam, hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc là Madam Pang - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Trận chung kết được xem là tâm điểm của SEA Games 2025 khi Thái Lan đặt quyết tâm rất cao nhằm khép lại kỳ Đại hội bằng chiếc huy chương vàng danh giá ở môn bóng đá nam. Tuy nhiên, dù thi đấu đầy nỗ lực và có thời điểm dẫn trước, U-22 Thái Lan vẫn không thể đứng vững trước màn ngược dòng ấn tượng của U-22 Việt Nam, chấp nhận thua ngược 2-3 trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả trên khán đài.

Việc không thể giành huy chương vàng bóng đá nam được xem là cú sốc lớn đối với Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh nước chủ nhà đã gần như chắc chắn đứng đầu bảng tổng sắp huy chương toàn Đại hội. Với người Thái, bóng đá luôn là môn thể thao mang tính biểu tượng, và việc thiếu vắng tấm huy chương vàng ở nội dung này khiến thành tích chung của họ trở nên chưa trọn vẹn, dù các môn thể thao khác đạt kết quả rất ấn tượng.

Madam Pang thất vọng khi các tuyển thủ trẻ Thái Lan không thể vô địch SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1977 Thái Lan không thể giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games khi đăng cai tổ chức Đại hội. Điều này càng khiến thất bại trước Việt Nam trở nên khó nuốt trôi, bởi nó chạm đến niềm tự hào lâu đời của bóng đá xứ chùa vàng. Nếu tính cả giai đoạn giải đấu còn mang tên SEAP Games, thì đây vẫn là một cột mốc buồn hiếm hoi đối với đội tuyển chủ nhà.

Sau trận đấu, hình ảnh Madam Pang với vẻ mặt nghiêm nghị đã phần nào phản ánh tâm trạng nặng nề của người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Trái ngược với phong thái cởi mở, thân thiện thường thấy, bà Pang tỏ ra rất kiệm lời trong khu vực hỗn hợp sau lễ trao huy chương. Khi các phóng viên vây quanh để chờ đợi phát biểu, bà chỉ nói ngắn gọn: “Tôi rất đau lòng”.

Tuyển nữ Thái Lan chỉ giành huy chương đồng SEA Games. Ảnh: CCT.

Trước SEA Games 2025, FAT từng công khai đặt mục tiêu cao nhất là giành huy chương vàng bóng đá nam. Sự tự tin của làng bóng Thái Lan không phải không có cơ sở, bởi đội tuyển U-22 đã thể hiện phong độ khá thuyết phục ngay từ vòng bảng, với lối chơi mạch lạc và lực lượng được đánh giá đồng đều. Chính vì vậy, thất bại ở trận đấu cuối cùng càng khiến nỗi tiếc nuối trở nên lớn hơn.

Dù vậy, kết quả này cũng buộc bóng đá Thái Lan phải nhìn lại chặng đường phát triển của mình, nhất là trong bối cảnh các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Với Madam Pang và FAT, thất bại tại SEA Games 2025 là lời nhắc nhở về những thách thức phía trước trên hành trình giữ vững vị thế của làng bóng Thái Lan ở đấu trường Đông Nam Á.