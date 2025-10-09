Medvedev đòi nợ tay vợt trẻ gốc Việt 09/10/2025 11:52

(PLO)-Daniil Medvedev đã món nợ Learner Tien khi đánh bại tay vợt trẻ gốc Việt 7-6, 6-7, 6-4 để tiến vào tứ kết giải quần vợt Thượng Hải Masters.

Tay vợt Daniil Medvedev. Ảnh: ATP

Medvedev sẽ đối đầu tay vợt số 7 thế giới - Alex de Minaur, người đã dễ dàng vượt qua Nuno Borges (Bồ Đào Nha) với tỉ số 7-5, 6-2.

Chiến thắng ở Thượng Hải đến chỉ hơn một tuần, sau khi tay vợt trẻ gốc Việt Learner Tien - hạng 36 thế giới đánh bại đối thủ người Nga tại bán kết giải China Open tại Bắc Kinh.

“Cậu ấy là một tay vợt xuất sắc. Ngoài ba tay vợt hàng đầu, cậu ấy có lẽ là đối thủ khó nhằn nhất mà tôi từng đối mặt”, Medvedev đưa ra nhận định về tay vợt trẻ gốc Việt 19 tuổi.

Medvedev bẻ giao bóng trước ở ván thứ chín, nhưng Tien đã ngay lập tức đáp trả. Hai game cuối cùng của set đầu tiên chứng kiến ​​hai tay vợt giằng co quyết liệt, những pha tấn công kéo dài của họ khiến khán giả phấn khích.

Cả hai đều phải đối mặt với break point nhưng đã giữ vững được thế trận, trước khi giải quyết thắng bại trong loạt tie-break căng thẳng.

Đầu set hai, dù bị Medvedev bẻ giao bóng nhưng một lần nữa, Tien không hề nao núng và đòi lại break game thứ năm, sau đó bẻ tiếp game thứ bảy, trước khi cựu số 1 thế giới Medvedev gỡ hòa ở game thứ mười.

Ngay trước loạt tie-break của set hai, Medvedev bước đi khập khiễng trao đổi với nhân viên y tế, trước khi anh tập tễnh trở lại sân.

Tay vợt trẻ gốc Việt dẫn trước 3-0 khi tay vợt người Nga hơn anh 10 tuổi, cố gắng kìm nén cơn nóng giận khi trận đấu bị đưa vào set quyết định.

Tay vợt trẻ gốc Việt Learner Tien. Ảnh: REUTERS

“Tôi nên bình tĩnh hơn, nhưng Learner khiến tôi phát điên... Tôi đã thua hai trận đấu rất đau thương trước anh ấy – vì vậy chắc chắn tôi rất sợ thua lần nữa”, Medvedev bộc bạch.

Tại set ba đầy khó khăn, cả hai tay vợt đều nhiều lần mắc lỗi giao bóng kép, trước khi Medvedev bẻ giao bóng ở game thứ chín sau cú đánh trái tay chuẩn xác.

Sau chiến thắng nhọc nhằn hạ tay vợt trẻ gốc Việt, tay vợt người Nga khẳng định, cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thử thách khó khăn tương tự trước De Minaur tại tứ kết.

Sau Novak Djokovic (hạt giống số 4), tay vợt người Úc - De Minaur (hạt giống số 7) là tay vợt có thứ hạng cao nhất tốp 10 còn trụ lại.

Một tay vợt khác trong top 10 - Lorenzo Musetti cũng nếm trải thất bại khi để thua Felix Auger-Aliassime (Canada) tỉ số 6-4, 6-2.

“Tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất trong tuần cho đến thời điểm này và tôi biết mình sẽ phải nâng cao trình độ, và tôi đã làm được”, tay vợt 25 tuổi Auger-Aliassime cho biết.

Tại vòng đấu dành cho tám tay vợt mạnh nhất giải, Auger-Aliassime sẽ gặp Arthur Rinderknech, tay vợt người Pháp lần đầu tiên lọt vào tứ kết Masters 1000, sau khi đánh bại Jiri Lehecka 6-3, 7-6.

Vòng tứ kết đơn nam dự kiến lúc 15 giờ 30 chiều nay (9-10), hạt giống số 10 Holger Rune (Đan Mạch) sẽ đối đầu Valentin Vacherot. Lúc 18 giờ 30, sẽ diễn ra cuộc chiến đáng chú ý giữa Djokovic và Zizou Bergs (Bỉ) để tranh một suất vào bán kết.