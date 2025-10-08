Djokovic tả tơi vẫn giành quyền vào tứ kết giải Thượng Hải Masters 08/10/2025 11:42

(PLO)-Tay vợt Novak Djokovic vượt qua chấn thương mắt cá chân và thử thách đến từ Jaume Munar để giành quyền lọt vào tứ kết giải Thượng Hải Masters.

Djokovic ăn mừng chiến thắng để có 11 lần lọt vào tứ kết giải Thượng Hải Masters. Ảnh: FBVN

Đây cũng là lần thứ 11 trong sự nghiệp, Nole giành quyền vào tứ kết giải Thượng Hải Masters.

Trong trận đấu kéo dài 2 giờ 40 phút, tay vợt người Serbia đã nhiều lần xin chăm sóc y tế vì vấn đề ở chân. Djokovic thường xuyên dùng khăn lạnh chườm đầu trong các thời điểm nghỉ giữa hiệp, khi độ ẩm vượt quá 82%. Thậm chí sau khi thua set hai, Djokovic nôn mửa ngay trên sân và gục xuống, trước khi được đội ngũ y tế hỗ trợ.

Bất chấp điều kiện thi đấu khắc nghiệt, tay vợt 38 tuổi vẫn chiến đấu bền bỉ để hạ Munar 6-3, 5-7, 6-2 trong một trong những trận đấu căng thẳng về thể lực nhất mùa giải.

Sau khi thua set hai, Djokovic xuất sắc tận dụng sai lầm tai hại của Munar ở đầu set ba để giành lại thế trận. Thời điểm đang dẫn 40/15 ở game giao bóng đầu tiên, Munar đánh hỏng cú smash đơn giản, tạo cơ hội cho tay vợt Serbia bẻ game.

Sau đó Djokovic chủ động tấn công trong set quyết định nhằm rút ngắn tỉ số. Tay vợt từng 40 lần vô địch Masters 1000 – Djokovic đạt điểm “chất lượng cú đánh” (Shot Quality) lên đến 9,6 với cú forehand trong set ba, tốc độ trung bình 135 km/giờ giúp anh làm chủ thế trận và giành chiến thắng, đi tiếp vào tứ kết giải Thượng Hải Masters.

Chỉ số “chất lượng cú đánh” đo lường chất lượng của cú giao bóng, trả giao, thuận tay và trái tay trên thang điểm từ 0 đến 10, được tính toán theo thời gian thực dựa trên tốc độ, độ xoáy, độ sâu, độ rộng và tác động đến đối thủ.

Chiến thắng cũng đưa Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi nhất lọt vào vòng tứ kết tại giải ATP Masters 1000 - lớn hơn Roger Federer hai tháng khi Federer lọt vào tứ kết giải Thượng Hải năm 2019.

Tay vợt 38 tuổi, Djokovic đã từ chối tham gia cuộc phỏng vấn truyền thống trên sân sau trận đấu nhưng đã viết trên X: “Một ngày khó khăn ở trên sân. Rất thử thách về mặt thể chất”.

Hiện Djokovic cũng đang nắm giữ kỷ lục khi vào đến tứ kết trong cả 11 lần tham dự và từng 4 lần nâng cúp giải Thượng Hải Masters. Tay vợt số 5 thế giới là VĐV có thứ hạng cao nhất còn lại trong nhánh đấu, và đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Zizou Bergs. Tay vợt người Bỉ vừa có chiến thắng 3-6, 7-5, 7-6 trước Diallo.

Djokovic hiện đang theo đuổi danh hiệu Masters 1000 thứ 41 trong sự nghiệp — một kỷ lục kéo dài — và là danh hiệu đầu tiên kể từ Paris Masters 2023. Trước đó trong mùa giải này, Nole từng thua ở chung kết Miami trước tay vợt trẻ người Czech - Jakub Mensik.

Nhà vô địch 7 lần ATP Finals - Djokovic hiện cũng đang đứng thứ ba trong cuộc đua giành suất tham dự ATP Finals, với thành tích 34 thắng – 10 thua trong năm.