Alcaraz vượt qua thử thách Ruud, tái ngộ Taylor Fritz ở chung kết 29/09/2025 19:43

(PLO)-Carlos Alcaraz vượt qua thử thách lớn nhất kể từ đầu giải, mang tên Casper Ruud để lần đầu tiên có mặt tại chung kết giải quần vợt Japan Open.

Carlos Alcaraz mừng trận thắng thứ 66 trong năm 2025. Ảnh: ATP

Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz vượt qua thử thách khá “lì lợm” và cả những lo ngại về thể lực của bản thân để thắng ngược dòng 3-6, 6-3, 6-4 tại giải ATP 500. Alcaraz, người có lúc di chuyển hạn chế trong set đầu tiên, cuối cùng cũng tìm lại sự sắc bén để hẹn gặp cựu vô địch Tokyo Taylor Fritz trong trận tranh cúp.

“Tôi đã có nhiều cơ hội ở set đầu. Nếu nhớ không lầm, tôi có bốn break point. Chỉ là những chi tiết nhỏ thôi. Khi đó tôi hơi giận chính mình nhưng tôi đã cố trấn tĩnh, giữ sự lạc quan hơn trong đầu để chiến đấu”, Alcaraz chia sẻ bí quyết lội ngược dòng.

Với chiến thắng sau 2 giờ 8 phút, Alcaraz thành tích tốt nhất sự nghiệp khi giành trận thắng thứ 66 trong mùa giải. Ngày mai (30-9), tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha đối diện cơ hội “phục thù” Fritz, chiến tướng đã đã đánh bại anh ở Laver Cup vào tuần trước.

Nhận xét về Taylor Fritz, Alcaraz nhấn mạnh: “Anh ấy đang thi đấu rất hay. Từ Laver Cup, thắng cả Zverev và đến giải này, anh ấy đang chơi rất tự tin trên sân. So với ở San Francisco (Mỹ)… đây lại là một thử thách khác mà tôi đang rất háo hức”.

Alcaraz vượt qua thử thách mang tên Casper Ruud. Ảnh: ATP

Alcaraz vượt qua thử thách Casper Ruud như thế nào?

Kể từ khi bị lật cổ chân trái trong trận mở màn gặp Sebastian Baez, Alcaraz đã giảm nhẹ lo ngại và chứng minh bằng các chiến thắng áp đảo. Nhưng trước Ruud, người liên tục dồn ép bằng những cú bóng xoáy nặng và góc đánh dài, gây khó chịu rõ hơn cho Alcaraz.

Chiến thuật mạo hiểm ở set một khiến Alcaraz mắc 15 lỗi đánh hỏng. Nhưng sang set hai, anh điều chỉnh giao bóng chắc chắn hơn (chỉ thua 4/24 điểm khi cầm giao bóng), qua đó thắng áp đảo Ruud 6-3 để cân bằng tỉ số.

Ở set ba, Alcaraz duy trì đà hưng phấn, di chuyển thoải mái và đánh bóng tự tin hơn, đập tan mọi lo ngại về chấn thương cổ chân. Tuy nhiên để vượt qua Fritz ở trận chung kết, Alcaraz cần duy trì phong độ giao bóng xuất sắc, bởi tay vợt người Mỹ hiện là một trong những tay vợt có cú giao bóng mạnh nhất ATP Tour.

Fritz thi đấu bùng nổ với 13 cú ace

Trong trận bán kết trước đó, Fritz đã vượt qua đồng hương Jenson Brooksby 6-4, 6-3. Dù nhiều thời điểm bị lép vế trong các pha đánh bóng bền, Fritz đã bù điểm bằng 13 cú ace để giành chiến thắng, qua đó lọt vào chung kết sân cứng đầu tiên trong năm 2025 để leo lên vị trí thứ 5 tranh suất dự ATP Finals vào cuối năm.

Chia sẻ về bước ngoặt trận thắng, Fritz cho biết: “Thú thật, nhờ kỹ năng tập luyện. Tôi giao bóng cực tốt, tỉ lệ cao và chọn vị trí chính xác. Với bất kỳ game nào không có ba cú ace, Brooksby đều chơi áp đảo tôi ở các pha bóng bền. Tôi chỉ biết bám trụ nhờ giao bóng, rồi tận dụng áp lực bảng điểm. Chính cú giao bóng đã giúp tôi đi tiếp”.

Trước trận chung kết Japan Open diễn ra lúc 18 giờ tối mai (30-9), hiện Alcaraz đang áp đảo khi giành 3/4 trận thắng trước đối thủ người Mỹ - Taylor Fritz.