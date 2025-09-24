AI “tấn công” huyền thoại quần vợt Nadal 24/09/2025 11:29

(PLO)-Huyền thoại quần vợt Nadal lên tiếng cảnh báo về những video giả mạo, anh bị gán ghép việc đưa ra lời khuyên tài chính, đồng thời nhấn mạnh đến rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Huyền thoại quần vợt Nadal. Ảnh: NADAL ACADEMY

Huyền thoại quần vợt Nadal đã giải nghệ khẳng định, anh chưa bao giờ thực hiện bất kỳ video trực tuyến nào có nội dung tương tự như thế.

Viết trên LinkedIn, huyền thoại quần vợt Nadal cho biết: “Tôi muốn chia sẻ thông điệp cảnh giác này – điều khá bất thường trên mạng xã hội của tôi nhưng rất cần thiết. Những ngày gần đây, cùng với đội ngũ của mình, chúng tôi đã phát hiện ra các video giả mạo lan truyền trên một số nền tảng. Chúng được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, hiển thị một hình ảnh bắt chước ngoại hình và giọng nói của tôi. Trong những video đó, tôi bị gán ghép sai sự thật với các lời khuyên hoặc đề xuất đầu tư, những điều hoàn toàn không xuất phát từ tôi”.

Nadal khẳng định, đây là “quảng cáo sai sự thật, hoàn toàn không liên quan đến anh".

Cùng với lời cảnh báo, huyền thoại quần vợt người Tây Ban Nha cũng nói về thách thức của xã hội trong việc học cách phân biệt đâu là thật, đâu là nội dung giả mạo nhằm thao túng, cũng như tầm quan trọng của việc “thúc đẩy một sự sử dụng công nghệ có trách nhiệm và đạo đức”.

“Đổi mới luôn mang tính tích cực khi nó phục vụ con người, nhưng chúng ta phải luôn ý thức được rủi ro và hành động với tư duy phản biện. Trí tuệ nhân tạo là một công cụ với tiềm năng to lớn, có thể mang lại những tiến bộ phi thường trong giáo dục, y học, thể thao và truyền thông. Tuy nhiên, nó cũng có thể bị lạm dụng, tạo ra nội dung giả gây mạo nhầm lẫn và đánh lừa nhiều người”, Nadal nhấn mạnh.

Huyền thoại quần vợt Nadal còn được biết đến với biệt danh "Ông vua đất nện". Ảnh: ATP

Nadal kết thúc sự nghiệp và di sản của anh với quần vợt

Tháng 10-2024, Nadal chính thức tuyên bố giải nghệ khỏi quần vợt chuyên nghiệp, dự kiến sẽ kết thúc sự nghiệp sau giải Davis Cup Finals vào tháng 11 tại Malaga, Tây Ban Nha.

Sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng bởi nhiều chấn thương, đặc biệt là vấn đề hông, chân và các chấn thương mãn tính.

Nadal không chỉ nổi bật trên sân đấu mà còn hoạt động tích cực trong từ thiện. Anh sáng lập Rafa Nadal Foundation và học viện tennis (Rafa Nadal Academy) tại Mallorca, nơi kết hợp giữa việc huấn luyện quần vợt và giáo dục.

Anh nhiều lần nhận giải thưởng dành cho tính nhân văn, thể thao: từng giành “Stefan Edberg Sportsmanship Award” 5 lần, cũng như hai lần được bình chọn “Laureus World Sportsman of the Year” (2011 và 2021).

Nadal được xem là một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời — đặc biệt với biệt danh “King of Clay” (Vua sân đất nện) — nhờ sự thống trị trên mặt sân đất nện và ảnh hưởng rộng rãi ngoài sân đấu.