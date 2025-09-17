Tuyển Ý ngược dòng đánh bại Trung Quốc 17/09/2025 11:13

(PLO)-Tuyển Ý hai lần lội ngược dòng đánh bại Trung Quốc trong trận tứ kết căng thẳng tại giải quần vợt Billie Jean King Cup ở Thâm Quyến.

Paolini cùng đồng đội Cocciaretto lội ngược dòng đánh bại Trung Quốc. Ảnh: BJKC

Billie Jean King Cup - giải quần vợt đồng đội nữ thế giới - chứng kiến màn lội ngược dòng đánh bại Trung Quốc, kéo dài gần 3 giờ đồng hồ của Jasmine Paolini và Elisabetta Cocciaretto đưa tuyển Ý thoát hiểm trước đội chủ nhà.

Cocciaretto mở điểm cho nhà đương kim vô địch bằng một cuộc “đào thoát” kịch tính. Tay vợt người Ý đã phải bung hết sức để giành chiến thắng 4-6, 7-5, 7-5 trước Yue Yuan.

Sau đó, Paolini ấn định chiến thắng cho Ý khi hạ gục Wang Xinyu. Tay vợt Trung Quốc đã bỏ lỡ lợi thế dẫn một set và những break sớm trong set hai và set ba, trước khi chịu thua 4-6, 7-6 (7/4), 6-4 trước tay vợt hạng 8 thế giới.

“Đây thực sự là một trận đấu khó khăn. Xinyu đã thi đấu rất hay. Hôm nay tôi có hơi căng thẳng, nhưng đã cố gắng đứng vững vì đồng đội trên ghế dự bị, vì người hâm mộ Ý và vì quê hương”, Paolini chia sẻ sau khi giúp Ý ngược dòng đánh bại Trung Quốc để lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết.

Trước đó tại Nhà thi đấu Trung tâm Thâm Quyến, Cocciaretto đã tạo nên cuộc chiến kéo dài 2 giờ 52 phút. Cô xoay chuyển tình thế từ chỗ bị dẫn 2-5 ở set hai, rồi tiếp tục lội ngược dòng từ thế 0-4 trong set quyết định để giành thắng lợi.

Yue Yuan tưởng như đã nắm chắc chiến thắng khi dẫn 6-4, 5-2, nhưng Cocciaretto bất ngờ chơi bùng nổ, thắng liền 5 game để cân bằng trận đấu.

Cocciaretto hồi tưởng: “Đó là khoảnh khắc thực sự khó khăn. Đối thủ chơi quá hay và tôi lại không đủ quyết liệt. Rồi có gì đó thay đổi trong suy nghĩ của tôi. Tôi tự nhủ: ‘Hãy tấn công, đừng nghĩ về tỉ số, chỉ cần cố hết sức và chiến đấu’. Và tôi đã làm được”.

Yue phản ứng mạnh mẽ ở đầu set ba khi thắng liên tiếp 14 điểm để dẫn 4-0. Thế nhưng Cocciaretto một lần nữa kiên cường trở lại, cân bằng 5-5 trước khi bẻ game giao bóng ở ván 11, dập tắt hy vọng của khán giả chủ nhà.

“Đây là trận đấu đầu tiên của Billie Jean King Cup, lại gặp đội chủ nhà. Tôi biết sẽ có nhiều áp lực,” tay vợt hạng 92 thế giới Yue chua chát nói.

Trận đấu còn có sự hiện diện của huyền thoại Billie Jean King trên khán đài, điều khiến Cocciaretto không giấu được sự hồi hộp. “Tôi tự nhủ: ‘Đừng nghĩ, đừng nhìn vào bà ấy, nếu không sẽ mất tập trung’. Nhưng tôi thực sự vinh dự khi được thi đấu và thấy bà ấy trong khán phòng”, tay vợt 24 tuổi chia sẻ.

Tại bán kết, tuyển Ý sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Ukraine diễn ra vào hôm nay (17-9).