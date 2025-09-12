Cựu tay vợt số 1 thế giới kháng cáo và chỉ trích lệnh cấm 12/09/2025 12:09

(PLO)-Cựu tay vợt số 1 thế giới và là đội trưởng đội tuyển quần vợt Davis Cup Úc - Lleyton Hewitt sẽ kháng cáo lệnh cấm hai tuần do xô đẩy một quan chức kiểm tra doping.

Cựu tay vợt số 1 thế giới - Lleyton Hewitt. Ảnh: INDEPENDENT

Thời điểm công bố án phạt nêu trên cũng được cựu tay vợt số 1 thế giới chỉ trích là có ý đồ không công bằng.

Ngày 10-9, cựu tay vợt số 1 thế giới - Hewitt nhận lệnh cấm với mức án hai tuần và nộp phạt 30.000 đôla Úc (khoảng 19.800 USD), sau phán quyết của một hội đồng độc lập theo Chương trình Chống doping trong quần vợt.

Theo Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA), Hewitt bị buộc tội vào tháng 1 vì đã xô đẩy một tình nguyện viên 60 tuổi làm nhiệm vụ giám sát doping, sau thất bại của Úc trước Ý ở bán kết Davis Cup tại Tây Ban Nha hai tháng trước đó.

Tay vợt từng hai lần vô địch Grand Slam phủ nhận án phạt, cho rằng mình chỉ tự vệ.

Theo AFP, vụ việc được đưa ra trước hội đồng độc lập. Sau phiên điều trần tại Sydney hồi tháng 7, chủ tịch Michael Heron giữ nguyên cáo buộc hành vi xúc phạm. Tuy nhiên, án treo giò chỉ có hiệu lực từ ngày 24-9, đồng nghĩa Hewitt vẫn được phép dẫn dắt tuyển quần vợt Úc trong trận vòng loại thứ 2 gặp tuyển Bỉ tại Sydney vào cuối tuần này.

“Tôi thực sự thất vọng với quyết định cũng như toàn bộ quá trình, cả việc thiếu những sự thật được công bố. Tôi sẽ tiến hành kháng cáo cùng đội ngũ pháp lý, nên sẽ không nói thêm gì nữa”, Hewitt phát biểu tại sân Ken Rosewall Arena.

Trả lời câu hỏi, liệu có cân nhắc từ chức trong trận đấu sắp tới hay không?. Cựu tay vợt số 1 thế giới Hewitt đáp: “Không. Không giống ITIA hay ITF, tôi sẽ không để điều này trở thành sự xao nhãng cho Davis Cup. Giải đấu này có ý nghĩa quá lớn. Tôi nghĩ điều đó còn khiến các chàng trai mạnh mẽ hơn để giành chiến thắng”.

Trong thời gian bị treo giò, Hewitt sẽ không được tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến quần vợt, bao gồm huấn luyện, cố vấn, thi đấu, làm đội trưởng hay các vai trò liên quan khác.

Đội tuyển quần vợt Úc từng 28 lần vô địch Davis Cup (chỉ kém tuyển Mỹ) nhưng chưa nâng cúp kể từ năm 2003. Năm ngoái, họ dừng bước ở bán kết trước tuyển Ý của Jannik Sinner, sau hai năm liên tiếp về nhì trước tuyển Ý và tuyển Canada.

Cuối tuần này, đội tuyển Úc sẽ được dẫn dắt bởi tay vợt số 8 thế giới Alex de Minaur. Tuy nhiên, Alexei Popyrin (hạng 40, chấn thương lưng) và Matt Ebden (đánh đôi, chấn thương khuỷu tay) đều vắng mặt. Sự thiếu vắng này mở đường cho Aleksandar Vukic và John Peers trở lại, cùng với việc Hewitt trao cơ hội ra mắt cho tay vợt đánh đôi, á quân Wimbledon 2025 - Rinky Hijikata.

Đối thủ Bỉ sẽ được dẫn dắt bởi tay vợt số 46 thế giới Zizou Bergs.