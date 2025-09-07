Vô địch Mỹ mở rộng: Sabalenka đã chứng minh ngôi số 1 thế nào? 07/09/2025 11:14

(PLO)-Đánh bại Amanda Anisinova 2-0 ở chung kết, chức vô địch Mỹ mở rộng được Aryna Sabalenka đã minh chứng vì sao cô duy trì được ngôi số 1 thế giới.

Sabalenka đoạt chức vô địch Mỹ mở rộng. Ảnh: WTA

Hồi tháng 1, chỉ vài giây sau khi trận chung kết úc mở rộng khép lại, Sabalenka đã đập vỡ cây vợt bên ghế ngồi trong sự tức giận.

Sabalenka hồi sinh từ tro tàn

Madison Keys đã tạo nên cú sốc khi đánh bại Sabalenka, khiến cô lỡ cơ hội giành danh hiệu Grand Slam thứ ba liên tiếp. Nỗi thất vọng của Sabalenka có thể cảm nhận được qua màn hình truyền hình trên khắp thế giới.

Vài tháng sau, Sabalenka lại có cơ hội vô địch tại Roland Garros nhưng thua Coco Gauff trong trận chung kết. Cơn giận dữ của cô trong buổi phát biểu và họp báo sau đó đã nhanh chóng lan truyền và trở thành đề tài gây tranh cãi.

Tới Wimbledon, cô gục ngã ở bán kết trước Anisimova sau ba set căng thẳng. Khi rời sân, Sabalenka – người đã giữ ngôi số 1 thế giới suốt mùa – mang theo tâm trạng rối bời. Dù cô giành hai chức vô địch Masters 1000 trong năm, nhưng tại các giải lớn, Sabalenka liên tục thất bại ở thời khắc quyết định.

Sau một khoảng thời gian tạm rời xa quần vợt để lấy lại cân bằng, Sabalenka đến New York với khát khao cháy bỏng: phải bảo vệ thành công chức vô địch Mỹ mở rộng và cứu vãn mùa giải.

Tối 6-9, tất cả nỗi đau và những lần gục ngã trước đó đã trở nên xứng đáng. Được tiếp sức bởi cuốn sách truyền cảm hứng Into the Magic Shop mà cô bắt đầu đọc sau Roland Garros, Sabalenka đã viết nên cái kết như cổ tích của riêng mình.

Sabalenka bốn lần vô địch Grand Slam. Ảnh: WTA

Trả món nợ thua Anisimova tại bán kết Wimbledon

Tái đấu Anisimova trên sân Arthur Ashe, khi khán giả ủng hộ tay vợt người Mỹ, Sabalenka giành chiến thắng 6-3, 7-6(3) chỉ sau 94 phút, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu và sở hữu Grand Slam thứ tư trong sự nghiệp.

Khi cú trả bóng cuối cùng của Anisimova đi ra ngoài, Sabalenka quỵ gối, ôm mặt bật khóc. Chín tháng đầy sóng gió trút xuống trong khoảnh khắc đó. Cô đã trở thành tay vợt nữ đầu tiên sau Serena Williams hơn một thập kỷ mới bảo vệ thành công chức vô địch Mỹ mở rộng, đồng thời thoát khỏi viễn cảnh cay đắng – thua ba trận chung kết Grand Slam trong cùng một mùa như Justine Henin năm 2006.

“Ở hai trận chung kết trước, tôi hoàn toàn đánh mất sự kiểm soát cảm xúc. Tôi không muốn điều đó tái diễn. Có những khoảnh khắc tôi gần như buông xuôi, nhưng tôi tự nhủ: ‘Không được, phải tập trung, phải tiếp tục chiến đấu’. Điều đó đã giúp tôi vượt qua”, Sabalenka chia sẻ trên sóng ESPN.

Suốt sự nghiệp, chưa ai nghi ngờ sức mạnh, tài năng hay sự chăm chỉ của Sabalenka. Cô từng trải qua khủng hoảng với cú giao bóng năm 2022, đến mức nghĩ tới chuyện giải nghệ. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia sinh cơ học, Sabalenka đã vượt qua và hoàn thiện kỹ thuật. Từ đó, cô ổn định hơn và liên tiếp tiến sâu tại các giải lớn.

Tuy nhiên, áp lực khổng lồ đi kèm với kỳ vọng cao độ khiến Sabalenka nhiều lần sụp đổ. Những lần đập vợt, phát ngôn bốc đồng hay rơi nước mắt sau thất bại đã làm hình ảnh cô bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, cả đội ngũ đã cùng cô học cách chiến thắng ngay cả khi không ở phong độ tốt nhất. HLV Max Mirnyi nhấn mạnh: “Trên sân quần vợt không có trận đấu hoàn hảo. Các nhà vô địch thật sự là người biết cách thích nghi”.

Sabalenka xứng đáng với chức vô địch Mỹ mở rộng

Trong trận chung kết, khi bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận đấu ở game 10 set hai sau pha đánh hỏng khó tin, Sabalenka suýt gục ngã. Nhưng lần này, cô hít một hơi thật sâu, gạt bỏ sai lầm và bước vào loạt tie-break với sự tỉnh táo. Cô giành chiến thắng và khép lại trận đấu ở match-point thứ ba để đoạt chức vô địch Mỹ mở rộng.

Trong lễ trao cúp, Sabalenka nghẹn ngào cảm ơn đội ngũ của mình: “Năm nay thật khó khăn, đôi khi tôi đã rất tệ với các bạn. Nhưng cuối cùng thì… xứng đáng, phải không? Tôi yêu các bạn, các bạn là gia đình của tôi”.

Trước hàng nghìn khán giả, Sabalenka thậm chí còn nói sẽ “ra quán bar trong sân vận động để uống mừng” bởi: “Bạn phải tận hưởng chứ, sau tất cả những nỗ lực này”.

Và khi nhìn sang Anisimova – cũng rơi nước mắt trong thất bại thứ hai liên tiếp ở chung kết Grand Slam – Sabalenka nhắn nhủ đầy chân thành: “Tôi biết cảm giác thua trận chung kết đau đớn thế nào. Nhưng hãy tin tôi, khi bạn giành được danh hiệu đầu tiên, sau tất cả những lần thất bại này, chiến thắng đó sẽ còn ngọt ngào hơn gấp bội”.