Giải mã bí ẩn của Carlos Alcaraz 03/09/2025 14:49

(PLO)-Chỉ vài giờ sau khi có mặt tại giải Mỹ mở rộng ngày 25-8, bí ẩn của Carlos Alcaraz đã trở thành tâm điểm bàn tán, trước khi anh ra sân đấu trận mở màn vòng 1.

Mái tóc húi trọc của Alcaraz từng là đề tài bán tán ở Mỹ mở rộng. Ảnh: ATP

Không phải vì cuộc cạnh tranh với số 1 thế giới Jannik Sinner, hay vì anh là ứng viên sáng cho chức vô địch. Mọi người đều bàn tán về… mái tóc mới của Alcaraz.

“Tôi nghĩ là nó thật sự kinh khủng”, tay vợt từng hai lần vào bán kết Mỹ mở rộng - Frances Tiafoe nói sau trận đấu kèm một tràng cười, trước khi thêm vào: “Nhưng mà, cậu ấy vẫn là người anh em của tôi”.

Trong 48 giờ tiếp theo, dường như mọi tay vợt – từ Naomi Osaka đến Alexander Zverev, từ Emma Raducanu đến chính Sinner – đều được hỏi về mái tóc của Alcaraz. Và mỗi bình luận lại lan truyền khắp mạng xã hội. Alcaraz đáp lại tất cả với sự hài hước quen thuộc, đổ lỗi cho cậu em trai là “thủ phạm”.

Hơn một tuần trôi qua, mái tóc của Alcaraz đã bắt đầu dài ra. Tay vợt người Tây Ban Nha vừa ghi tên mình vào bán kết sau chiến thắng 6-4, 6-2, 6-4 trước hạt giống số 20 - Jiri Lehecka. Dù chuyện mái tóc đã bớt nóng, nhưng sự việc vẫn là lời nhắc nhở thú vị về việc anh được yêu mến đến mức nào. Trong phòng thay đồ luôn có những VĐV dễ gần hơn nhưng hiếm có một tay vợt đẳng cấp như Alcaraz, ở giai đoạn sự nghiệp này, lại được đồng nghiệp quý mến đến thế.

Chia sẻ với ESPN, cựu tay vợt vào bán kết Wimbledon hiện là bình luận viên - Sam Querrey giải mã bí ẩn của Carlos Alcaraz: “Thật khó để cân bằng điều đó. Không nhiều siêu sao làm được. Nhưng Alcaraz đi vào phòng chờ, mọi người có thể trêu chọc cậu ấy, và cậu ấy vẫn rất thoải mái. Federer và Nadal cũng có phần nào phẩm chất đó, nhưng Carlos dường như còn nhiều hơn. Cậu ấy là siêu sao toàn cầu, nhưng vẫn còn phần nào rất đời thường, và mọi người dễ dàng bị cuốn hút bởi điều đó”.

Quần vợt – bản chất là một môn thể thao cá nhân

Trên sân, tay vợt hoàn toàn đơn độc. Dù HLV và đội hỗ trợ ngồi gần, nhưng cuối cùng vẫn là người chơi phải tự giải quyết vấn đề. Ngoài sân đấu, họ rong ruổi gần như quanh năm, từ khách sạn này qua khách sạn khác, từ giải này sang giải khác, điều đó dễ dẫn đến cảm giác cô đơn. Nhiều ngôi sao cho rằng, khó có thể thân thiết thực sự với đồng nghiệp.

Năm 2011, Maria Sharapova từng nói: “Thật khó để có bạn thân tại các tour du đấu. Tôi thấy lạ nếu hôm nay ăn tối cùng một người, rồi hai ngày sau phải đấu với họ. Đây là môn cá nhân, chúng tôi đều cạnh tranh khốc liệt… Tôi có gia đình đi cùng, chứ phòng thay đồ là nơi tôi ghét nhất”.

Nhưng mọi thứ có thay đổi. Tay vợt đôi số 1 thế giới - Taylor Townsend từng nói, dịch Covid-19 đã khiến bầu không khí phòng thay đồ trở nên thân thiện hơn. Còn Querrey thì khẳng định, locker room nam vốn đã hòa đồng trong khi Alcaraz còn thích thú khi ở chung cùng đồng nghiệp hơn rất nhiều siêu sao khác.

Trước khi Mỹ mở rộng khai mạc, một bức ảnh lan truyền chụp Alcaraz và Sinner cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng Ý ở Manhattan. Alcaraz giải thích, đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng điểm đặc biệt là mọi người tin được rằng họ thật sự đi cùng nhau. Điều này thật khó tưởng tượng với Sharapova và Serena, hay Federer và Nadal vào thời kỳ đầu.

Djokovic tái đấu Alcaraz tại bán kết. Ảnh: ATP

Alcaraz được đồng nghiệp lẫn khán giả yêu mến

Querrey kể: Federer cực kỳ lịch sự khi ai đó bắt chuyện, Nadal cũng vậy nhưng đôi khi bị hạn chế bởi rào cản ngôn ngữ. Còn Alcaraz chủ động cải thiện tiếng Anh, nên anh dễ hòa nhập và tạo cảm giác gần gũi hơn.

“Carlos nói tiếng Anh tốt hơn Rafa, hiểu được châm biếm, hài hước. Điều đó giúp cậu ấy trở thành ngôi sao toàn cầu, đồng thời bạn bè, đồng nghiệp cũng dễ tiếp cận hơn”, Querrey nhận định.

Thậm chí, Alcaraz còn thoải mái đùa vui trên mạng xã hội, như chuyện bị hỏi có luôn bay bằng chuyên cơ hay không – cậu liền đáp trả, mình vẫn bay thương mại, kể cả chi tiết cả hành trình có nối chuyến.

Anh cũng luôn niềm nở khi fan hay đồng nghiệp xin chụp ảnh, sẵn sàng giúp những tay vợt ít tên tuổi việc nhỏ nhặt như quay video chúc mừng sinh nhật. Tay vợt đấu vòng loại - Facundo Bagnis kể, Alcaraz còn ưu tiên lịch khi anh cần sự hỗ trợ.

Ngay cả khi thua trận, Alcaraz vẫn cư xử thân thiện. Sau thất bại trước Sinner ở chung kết Wimbledon, anh vẫn cười, vỗ tay chúc mừng đối thủ và phát biểu: “Tôi thực sự vui cho Jannik và mối quan hệ tuyệt vời giữa chúng tôi”.

Bí ẩn của Carlos Alcaraz được lý giải đến từ việc luôn nở nụ cười thân thiện của tay vợt người Tây Ban Nha. Ảnh: ATP

Năng lượng tích cực – chìa khóa thành công chính là bí ẩn của Carlos Alcaraz

Cựu tay vợt số 4 thế giới - Mary Joe Fernandez nhận xét về sự bí ẩn của Carlos Alcaraz: “Tôi nghĩ niềm vui là phần quan trọng trong thành công của Alcaraz. Cậu ấy cười không chỉ khi thắng điểm, mà cả khi đối thủ chơi hay. Cậu ấy tận hưởng từng khoảnh khắc, và điều đó khiến cậu ấy thả lỏng, sáng tạo hơn”.

Alcaraz hiện đã vào bán kết Grand Slam thứ 9 trong sự nghiệp trước tuổi 23 – thành tích chỉ vài huyền thoại như Nadal, Becker, Wilander và Borg từng đạt được. Anh đang là ứng viên sáng giá số 2 cho chức vô địch giải Mỹ mở rộng 2025, sau Sinner.