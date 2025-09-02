Alcaraz nói về “cú đánh bọc hậu” ngoạn mục đả bại đối thủ 02/09/2025 12:36

(PLO)-Tay vợt số 2 thế giới, Carlos Alcaraz đã tạo nên một “cú đánh bọc hậu” ngoạn mục trong chiến thắng trước Arthur Rinderknech tại giải Mỹ mở rộng.

Alcaraz thực hiện “cú đánh bọc hậu” khiến khán giả phấn khích. Ảnh: SKYSPORT

“Cú đánh bọc hậu” - đánh bóng từ sau lưng giúp Alcaraz giành điểm nhờ pha ứng biến cực nhanh. Khoảnh khắc kỹ thuật này đến sớm ở set đầu trong trận thắng 7-6(3), 6-3, 6-4 của tay vợt người Tây Ban Nha, khi Rinderknech tấn công một cú bóng bổng sát lưới. Alcaraz lúc đầu chạy vượt qua bóng, sau đó vung vợt ra phía sau lưng và trả bóng thành công, buộc đối thủ người Pháp đánh bóng rúc lưới.

Pha bóng khiến khán giả tại sân Arthur Ashe phải đứng bật dậy, còn Alcaraz thì tươi cười rạng rỡ, tận hưởng tràng pháo tay gần như không ngớt.

Ở tứ kết giải Mỹ mở rộng 2022, tay vợt số 2 thế giới từng thực hiện một cú đánh tương tự giành điểm trước Jannik Sinner.

“Đôi khi tôi có tập luyện cú đánh này, tôi sẽ không nói dối. Nhưng tôi không tập nhiều, chỉ khi nào có cơ hội trong lúc tập thì tôi thử. Trong trận đấu cũng vậy, nếu có cơ hội, tại sao không? Khán giả thích, tôi cũng thích chơi tennis theo cách này, nên nó đến rất tự nhiên”, Alcaraz chia sẻ về “cú đánh bọc hậu” sau trận.

Chiến thắng trước Rinderknech một lần nữa cho thấy phong độ ấn tượng của Alcaraz ở New York. Với trận thắng kéo dài 2 giờ 12 phút, anh đã vượt qua Boris Becker để trở thành tay vợt nam trẻ nhất trong Kỷ nguyên Mở lọt vào 13 trận tứ kết các giải Grand Slam.

Carlos Alcaraz. Ảnh: ATP

Đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp và danh hiệu Mỹ mở rộng thứ hai, Alcaraz vẫn chưa thua set nào ở giải năm nay. Ở tứ kết, anh sẽ gặp Jiri Lehecka của CH Czech.

Hai tay vợt đã chạm trán hai lần trong năm nay, Lehecka thắng ở tứ kết Qatar Open hồi tháng Hai, còn Alcaraz phục thù tại Queen’s Club bốn tháng sau đó.

Alcaraz chia sẻ thêm: “Tôi bước ra sân với suy nghĩ rằng mình đang chơi tốt và cảm thấy sung mãn về thể lực. Tôi cũng đánh bóng rất tốt. Tôi chỉ nghĩ đến việc thi đấu quần vợt hay nhất và tận hưởng nó mỗi khi bước ra sân. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến trước mỗi trận đấu”.