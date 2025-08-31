Cựu vô địch Mỹ mở rộng hồi sinh mạnh mẽ 31/08/2025 11:43

(PLO)-Cựu vô địch Mỹ mở rộng - Naomi Osaka đã lọt vào vòng 4 lần đầu tiên sau 5 năm.

Hai cựu vô địch Mỹ mở rộng Coco Gauff và Osaka (phải) đối đầu nhau ở vòng 4. Ảnh: WTA

Tay vợt người Nhật Bản - Osaka giành chiến thắng ba set trước hạt giống số 15 người Úc Daria Kasatkina.

Lần gần nhất, cựu vô địch Mỹ mở rộng góp mặt ở vòng 4 Flushing Meadows là trong hành trình vô địch năm 2020. Osaka đã tận dụng những cú giao bóng thiếu ổn định của Kasatkina để giành chiến thắng 6-0, 4-6, 6-3 trên sân Louis Armstrong.

Chiến thắng này đánh dấu màn trình diễn tốt nhất của Osaka tại một giải Grand Slam đơn kể từ khi cô trở lại thi đấu năm ngoái sau khi sinh con gái vào năm 2023. Qua đó, thiết lập cuộc đối đầu đáng chờ đợi ở vòng 4 với hạt giống số 3 người Mỹ - Coco Gauff.

“Đó là một hành trình rất dài nhưng tôi vui vì mình đang ở đây”, Osaka chia sẻ, đồng thời hướng đến việc góp mặt ở tuần thứ hai của một giải Grand Slam lần đầu tiên kể từ khi vô địch Úc mở rộng 2021.

Trước cuộc đối đầu với Gauff (nhà vô địch Mỹ mở rộng 2023) – người mà cô coi như “em gái nhỏ”, Osaka cho biết cô rất háo hức.

Có ai đến cổ vũ cho tôi không, bởi vì chơi với một tay vợt Mỹ ở đây khá khó khăn. Tôi coi em ấy như một cô em gái, vì thế được gặp lại em ấy thật tuyệt”, Osaka vui đùa cùng khán giả khi nói về trận chiến với Gauff.

Sau set đầu một chiều, tay vợt 27 tuổi – Osaka chủ nhân bốn danh hiệu Grand Slam suýt chút nữa tạo nên một trận thắng áp đảo trước Kasatkina, khi đối thủ chỉ giành được 7 điểm và mắc tới 7 lỗi giao bóng kép.

Tuy nhiên, Kasatkina đã thể hiện sự kiên cường ở set 2, bốn lần bẻ giao bóng của Osaka để thắng 6-4 và cân bằng tỉ số 1-1.

Dẫu vậy, điểm yếu trong những pha giao bóng của Kasatkina lại một lần nữa khiến cô phải trả giá tại set đấu quyết định, giúp Osaka tận dụng bẻ giao bóng để vượt lên dẫn 3-1 ở game thứ tư.

Lợi thế đó trở thành bước ngoặt, khi mà Osaka giữ chắc những game giao bóng còn lại để khép lại chiến thắng giúp cô hồi sinh mạnh mẽ.