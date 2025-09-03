Vì sao Djokovic đấu khẩu với khán giả Mỹ mở rộng? 03/09/2025 14:07

(PLO)-Vụ Novak Djokovic đấu khẩu với khán giả Mỹ được khơi mào khi Nole dẫn trước Taylor Fritz hai set, tiến gần hơn đến bán kết giải Mỹ mở rộng 2025.

Tay vợt Djokovic. Ảnh: ATP

Những nụ hôn gió từ Djokovic, càng khiến khán giả cổ vũ cho tay vợt Mỹ cuối cùng còn lại Fritz gần như “đứng ngồi không yên”. Nhưng đó mới chỉ là phần mở màn, khơi mào màn đấu khẩu qua lại giữa Djokovic với vài khán giả trên sân Arthur Ashe, khi trận đấu vẫn còn nhiều kịch tính, cuối cùng đã khép lại với chiến thắng 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 thuộc về Nole.

Chiến thắng giúp Djokovic nâng thành tích đối đầu với á quân 2024 Fritz lên 11-0, đồng thời lọt vào trận bán kết Grand Slam thứ 53 trong sự nghiệp – kỷ lục mọi thời – trong đó có 14 lần tại giải Mỹ mở rộng, cũng là con số kỷ lục.

“Tôi chỉ cố gắng tồn tại. Đây là kiểu ngày mà bạn buộc phải chiến đấu đến cùng”, là chia sẻ khi Djokovic đấu khẩu với khán giả Mỹ.

Djokovic cần đến ba match point để kết thúc trận đấu. Sau hai điểm bóng dài mà Fritz cứu được, Djokovic đã phải cúi gập người, chống tay vào gối. Nhưng đến điểm quyết định, trận đấu lại khép lại đầy hụt hẫng với cú giao bóng lỗi kép của hạt giống số 4 -Fritz. Thất bại này đồng nghĩa với việc quần vợt nam Mỹ vẫn chưa tìm ra nhà vô địch Grand Slam, kể từ khi Andy Roddick đăng quang ở New York năm 2003.

“Cuối cùng, đó là điều làm nên sự vĩ đại của những tay vợt hàng đầu. Anh ấy luôn thắng ở những điểm số quan trọng”, Fritz nhận xét về Djokovic.

Djokovic đối đầu Alcaraz tại bán kết. Ảnh: ATP

Trận chiến của quá khứ lịch sử và quần vợt hiện đại

Vào ngày 5-9, Djokovic sẽ chơi trận bán kết Grand Slam thứ tư trong mùa giải đối đầu Carlos Alcaraz – tay vợt 5 lần vô địch Grand Slam, chưa để thua set đấu nào. Trước đó, Alcaraz đánh bại Jiri Lehecka 6-4, 6-2, 6-4.

Djokovic hiện dẫn 5-3 trong đối đầu trực tiếp với hạt giống số 2 người Tây Ban Nha, thắng ở hai lần chạm trán gần nhất – tứ kết Úc mở rộng hồi tháng 1 và trận chung kết Olympic Paris 2024, để giành chiếc HCV cho Serbia.

Djokovic đã giành 24 danh hiệu Grand Slam (4 lần ở Mỹ mở rộng, gần nhất năm 2023). Những gì anh thường làm với Fritz hay bất kỳ đối thủ nào khác đều trả giao bóng xuất sắc, kiểm soát những pha bóng bền và giao bóng chính xác ở thời điểm quan trọng.

Tay vợt 38 tuổi luôn đi trước đối thủ 27 tuổi Fritz một bước, cả trong di chuyển lẫn suy nghĩ, dù ở hai set cuối, Fritz đã cải thiện khả năng giao bóng. Djokovic thắng 25/42 điểm có từ 9 pha bóng trở lên. Anh cứu thành công 11/13 break point, và giành 10/11 điểm khi lên lưới giao – volley.

Fritz khởi đầu thiếu tự tin, giao bóng và những cú đánh không đạt phong độ cao. Có lẽ do đối thủ, lịch sử “đối đầu một chiều” cùng sức ép khán giả và giải đấu. Cũng có thể một phần do trận đấu bắt đầu sớm hơn dự kiến, khi trận tứ kết nữ giữa Aryna Sabalenka và Marketa Vondrousova bị hủy vì Vondrousova chấn thương đầu gối.

Djokovic đã bẻ break ngay game giao bóng đầu của Fritz, dẫn 3-0 và nhanh chóng có lợi thế hai set. Trận đấu hấp dẫn hơn khi Fritz dần tìm lại nhịp độ nhưng anh không bao giờ vươn lên dẫn trước được Nole.

Một trong những động thái mà Djokovic khiến khán giả Mỹ "nóng mặt". Ảnh: ATP

Djokovic đấu khẩu với khán giả Mỹ

Trong suốt trận, nhiều lần Djokovic đấu khẩu với khán giả Mỹ cổ vũ cho Fritz, dù cũng có không ít người ủng hộ cựu tay vợt số 1 thế giới. Vẫn có khán giả vỗ tay khi Djokovic đánh lỗi – điều bị coi là thiếu tôn trọng trong quần vợt.

Đỉnh điểm là ở set ba, khi đám đông ngày càng phấn khích sau những lỗi giao bóng. Djokovic quay sang hỏi trọng tài ghế Damian Dumusois: “Ông sẽ làm gì đây?”, rồi châm biếm lặp lại những câu “Cảm ơn. Xin vui lòng”, mà trọng tài liên tục nói nhằm xoa dịu khán giả.

Ngay sau đó, Fritz tung cú forehand ghi điểm break, dẫn 3-1 và thắng được set ba. Nhưng cuối cùng, Djokovic vẫn biết cách để vượt qua ở những thời điểm quyết định.