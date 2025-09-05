Sabalenka thách đấu Nick Kyrgios 05/09/2025 11:01

(PLO)-Aryna Sabalenka Sabalenka thách đấu Nick Kyrgios - ngôi sao quần vợt nổi tiếng nóng nảy Nick Kyrgios trong “Cuộc chiến giới tính” (Battle of the Sexes) dự kiến diễn ra vào năm sau.

Sabalenka thách đấu Nick Kyrgios. Ảnh: WTA

Tay vợt số 1 thế giới Sabalenka thách đấu Nick Kyrgios trong một màn so tài hiếm hoi nam – nữ, theo dự kiến tổ chức tại Hồng Kông vào tháng 1-2026, ngay trước thềm giải Úc mở rộng.

Trước đó, Kyrgios đã “khiêu chiến” với Sabalenka trong một cuộc phỏng vấn, khẳng định anh sẽ dễ dàng đánh bại tay vợt 27 tuổi người Belarus.

Phát biểu sau chiến thắng Pegula 4-6, 6-3; 6-4 ở bán kết Mỹ mở rộng, Sabalenka cho biết cô rất hào hứng với viễn cảnh được đối đầu Kyrgios: “Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu ngoạn mục để theo dõi. Nó sẽ rất vui, nhất là khi đối thủ là Nick. Trong một cuộc phỏng vấn, anh ta nói rất tin mình sẽ giành chiến thắng. Và tôi chắc chắn sẽ ra sân, cố gắng hết sức để ‘đá bay’ anh ta”.

Cũng theo Sabalenka, cô chưa rõ trận đấu sẽ diễn ra ở đâu: “Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về địa điểm. Nhưng chắc chắn nếu tổ chức, chúng tôi sẽ chọn một nơi đông khán giả, để tạo thêm nhiều áp lực cho Nick”.

Tay vợt người Úc Nick Kyrgios. Ảnh: ABC

Kyrgios, 30 tuổi, hiện tụt xuống hạng 651 thế giới sau chuỗi chấn thương và chưa thi đấu kể từ thất bại ở vòng 2 Miami Open hồi tháng 3.

Trong khi đó, Sabalenka đang hướng đến danh hiệu Grand Slam đơn thứ tư trong sự nghiệp, sau khi lọt vào chung kết Mỹ mở rộng.

Cuộc đối đầu Sabalenka – Kyrgios gợi nhớ đến trận “Battle of the Sexes” năm 1973, khi Billie Jean King đánh bại Bobby Riggs, trở thành một cột mốc lịch sử quan trọng trong phong trào đấu tranh cho quyền nữ trong môn quần vợt.