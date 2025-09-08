Tiết lộ lý do ông Trump xuất hiện ở trận chung kết Mỹ mở rộng 08/09/2025 13:47

Tổng thống Mỹ cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng khác đến theo dõi trận chung kết Mỹ mở rộng giữa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, đánh dấu lần đầu tiên ông Trump trở lại giải đấu ở New York sau một thập kỷ. Đấy cũng là lý do khiến hàng loạt người hâm mộ quần vợt phải chen chúc qua các chốt kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Xen lẫn một vài tiếng cổ vũ, Tổng thống Trump bị khán giả la ó dữ dội, khi hình ảnh ông xuất hiện trên màn hình trong lúc trận đấu diễn ra, vốn bị hoãn 30 phút vì sự hiện diện của ông.

Ông Trump chưa từng trở lại giải quần vợt Mỹ mở rộng kể từ năm 2015, khi đó ông còn là ứng viên tổng thống. Dù có một bộ phận người ủng hộ tại quê nhà New York, nhưng nhìn chung thành phố này là thành trì của đảng Dân chủ.

Theo một số nguồn tin truyền thông Mỹ, khán giả dõi trận chung kết Mỹ mở rộng trên truyền hình sẽ không thấy phản ứng tiêu cực của khán giả dành cho ông Trump, bởi trước đó, ban tổ chức đã đề nghị các nhà đài không chiếu cảnh gián đoạn.

Alcaraz lần thứ 2 vô địch giải Mỹ mở rộng. Ảnh: US.OPEN

Ngôi sao người Tây Ban Nha - Carlos Alcaraz từng tiết lộ “cố gắng không nghĩ đến” sự náo loạn liên quan đến Tổng thống Trump trên khán đài, nhưng anh vẫn đánh giá cao sự hiện diện của ông mang lại cho môn quần vợt.

“Tôi không muốn mình bị căng thẳng vì chuyện đó, nhưng tôi nghĩ việc tổng thống tới xem chung kết là điều tuyệt vời cho quần vợt”, Alcaraz chia sẻ trước trận chung kết Mỹ mở rộng.

Lý do Tổng thống Trump có mặt ở trận chung kết Mỹ mở rộng

Nhà tài trợ chính của giải Mỹ mở rộng - Rolex mời ông Trump vào khu vực ghế VIP. Cùng xuất hiện với ông còn có CEO công ty và Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Scott Bessent.

Lời mời này được đưa ra dù trước đó, ông Trump từng áp mức thuế quan 39% với Thụy Sĩ trong cuộc chiến thương mại, một trong những mức cao nhất áp đặt lên các đối tác thương mại của Mỹ.

Tổng chưởng lý Pam Bondi, Thư ký báo chí Nhà Trắng - Karoline Leavitt và Steve Witkoff — đặc phái viên về sứ mệnh hòa bình của Trump — cũng có mặt.

Sinner và Alcaraz tại lễ trao giải. Ảnh: US.OPEN

Ông Trump vốn rất hâm mộ thể thao

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1-2025, ông Trump đã tham dự một loạt sự kiện thể thao hào nhoáng.

Ông từng bị la ó tại trận chung kết FIFA Club World Cup ở New Jersey, nhưng lại được đón tiếp nồng nhiệt hơn ở trận Super Bowl, nhiều sự kiện UFC, cũng như giải đua xe NASCAR Daytona 500.

Ông Trump còn dự định sẽ dự ngày khai mạc giải golf Ryder Cup vào cuối tháng này, và Nhà Trắng đang chuẩn bị để ông tổ chức một sự kiện UFC ngay trong khuôn viên tòa Bạch ốc.

Ông cũng ca ngợi World Cup 2026 — giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, cùng Thế vận hội mùa hè 2028 tại Los Angeles là một phần của “Kỷ nguyên Hoàng kim của nước Mỹ” dưới thời triều đại tổng thống của mình. Dù cả hai sự kiện đều đã được lên lịch trước khi ông tái đắc cử.

Lần gần nhất, một tổng thống đương nhiệm dự khán giải quần vợt Mỹ mở rộng và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử là năm 2000, khi Bill Clinton đến xem chung kết đơn nữ. Khi đó, ông Trump cũng có mặt và đã có cuộc gặp gỡ thân thiện với ông Clinton.

Dù gắn bó tên tuổi với New York, ông Trump đã đổi nơi cư trú trong nhiệm kỳ đầu từ Manhattan sang khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Palm Beach, Florida.

Ở tuổi 79, ông chỉ thỉnh thoảng quay lại New York, nhưng đã dành vài tuần tại căn hộ hạng sang trên Fifth Avenua năm ngoái trong thời gian diễn ra phiên tòa hình sự lịch sử ngay giữa chiến dịch tranh cử.

Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ trở lại thành phố để dự một trận đấu bóng chày, nhân dịp kỷ niệm vụ khủng bố 11-9, cũng như để phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 23-9.