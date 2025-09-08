Sinner bị Alcaraz tái chiếm ngôi số 1 thế giới 08/09/2025 11:55

(PLO)-Ba năm sau chức vô địch Grand Slam đầu tiên trở thành tay vợt số 1 trẻ nhất lịch sử, một lần nữa Carlos Alcaraz tái chiếm ngôi số 1 thế giới bằng chức vô địch Mỹ mở rộng.

Alcaraz tái chiếm ngôi số 1 thế giới của Sinner. Ảnh: ATP

Đối đầu Sinner trong trận chung kết Grand Slam thứ ba liên tiếp, tay vợt người Tây Ban Nha đã tận dụng cú thuận tay uy lực, khả năng giao bóng ngày càng hoàn thiện và sự nhanh nhẹn bùng nổ để thắng 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 chỉ sau 2 giờ 42 phút.

Alcaraz tái chiếm ngôi số 1 thế giới

Với chiến thắng này, Calitos - biệt danh của Alcaraz tái chiếm ngôi số 1 thế giới từ tay Sinner, chấm dứt chuỗi 65 tuần thống trị của tay vợt Ý, đồng thời nâng tỉ số đối đầu lên 10-5.

Khi Alcaraz kết thúc trận đấu bằng cú giao bóng ăn điểm trực tiếp ở championship point thứ ba, anh giơ tay lên trời, quỳ xuống sân với nụ cười quen thuộc rạng rỡ. Ngay sau đó, anh ôm Sinner và cả hai cùng khoác vai rời sân, cho thấy mối quan hệ thân thiện ngoài cuộc chiến căng thẳng.

“Với tôi, đoạt lại ngôi số 1 thêm một lần nữa đúng là giấc mơ. Làm được điều đó trong cùng ngày với một danh hiệu Grand Slam lại càng tuyệt vời hơn. Đây là tất cả những gì tôi nỗ lực hướng đến, và tôi thực sự hạnh phúc khi được trải nghiệm cảm giác này”, Alcaraz chia sẻ.

Trước 24.000 khán giả, trong đó có nhiều ngôi sao và cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, Alcaraz chiếm ưu thế ngay từ đầu khi bẻ game giao bóng đầu tiên của Sinner. Anh gần như áp đảo trong phần lớn thời gian, để rồi giành danh hiệu Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp. Ở tuổi 22, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ thứ hai đạt cột mốc này.

Sau khi từng hai lần vô địch Wimbledon và Roland Garros, Alcaraz gia nhập nhóm hiếm hoi gồm Novak Djokovic, Rafael Nadal và Mats Wilander – những tay vợt nam duy nhất từng nhiều lần vô địch Grand Slam trên cả ba mặt sân.

Dù trận chung kết kết thúc với tỉ số khá thuyết phục, Alcaraz và Sinner vẫn đang thống trị quần vợt nam trong hai mùa giải gần đây. Họ chia nhau cả 8 danh hiệu Grand Slam của năm 2024 và 2025 (mỗi người 4 chức vô địch). Bộ đôi này bắt đầu tạo nên cuộc cạnh tranh huyền thoại từ trận tứ kết Mỹ mở rộng 2022 diễn ra lúc 2 giờ 50 sáng – muộn nhất trong lịch sử giải đấu.

Alcaraz ôm cúp vô địch Mỹ mở rộng. Ảnh: ATP

Alcaraz gửi sự trân trọng đến bại tướng Sinner

Ở Roland Garros 2024, Alcaraz ngược dòng sau 5 set kinh điển để thắng. Còn tại Wimbledon, Sinner trả nợ với chiến thắng 4 set, kết thúc triều đại 2 năm liên tiếp của Alcaraz.

Khi tái ngộ tại Mỹ mở rộng 2025, họ trở thành hai tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử gặp nhau ở 3 trận chung kết Grand Slam liên tiếp trong cùng một mùa. Điều trước đây chỉ từng xảy ra với chị em Venus và Serena Williams năm 2002.

Hướng về ánh nhìn về Sinner, Alcaraz nói trong lễ trao cúp: “Tôi gặp cậu còn nhiều hơn gặp gia đình mình. Thật tuyệt khi được chia sẻ sân đấu, phòng thay đồ và tất cả với cậu”.

Với chiến thắng này, Alcaraz chỉ hơn Sinner 760 điểm trên bảng xếp hạng ATP, nhưng cả hai bỏ xa phần còn lại tới 4.850 điểm.

Sinner bước vào giải với tư cách ứng viên hàng đầu nhờ chuỗi 21 trận thắng liên tiếp tại các Grand Slam sân cứng. Tuy nhiên, trước thềm Mỹ mở rộng, anh buộc phải bỏ dở trận chung kết Cincinnati với Alcaraz vì bệnh. Sau đó còn gặp chấn thương bụng trong trận bán kết với Felix Auger-Aliassime.

Thống kê thuyết phục của tay vợt Tây Ban Nha

Ngược lại, Alcaraz đã thể hiện phong độ tuyệt vời: không thua set nào trên đường vào chung kết, chỉ mất 2 game giao bóng trong toàn bộ giải, và kết thúc với thống kê ấn tượng: thắng 98/101 game giao bóng.

Calistos mừng danh hiệu Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp. Ảnh: US.OPEN

Sinner thừa nhận Alcaraz đã tiến bộ rõ rệt: “Hôm nay anh ấy chơi tuyệt hơn. Những gì tôi đã làm tốt ở London, hôm nay anh ấy đã làm tốt hơn. Anh ấy nâng cấp mọi khía cạnh, đặc biệt là giao bóng. Tôi vẫn tự hào về mùa giải của mình, nhưng hôm nay Alcaraz chơi hay hơn”.

Theo thống kê, Alcaraz có 42 winner so với 21 của Sinner. Calitos tung ra 10 cú ace (Sinner chỉ có 2) và không mắc lỗi giao bóng kép nào (Sinner 4 lần). HLV Juan Carlos Ferrero cho biết đội đã phân tích kỹ các trận chung kết Roland Garros và Wimbledon để đưa ra kế hoạch chi tiết, và Alcaraz đã thực hiện “hoàn hảo 100%”.

Alcaraz phấn khởi khi nghe điều đó: “Đây là giải đấu hay nhất sự nghiệp tôi. Từ vòng đầu đến chung kết, tôi duy trì phong độ cao một cách ổn định. Sự nhất quán là điều tôi đã rèn luyện, và giờ tôi đã làm được”.