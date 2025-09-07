Tổng thống Mỹ Donald Trump dự khán “trận chung kết bom tấn” Alcaraz và Sinner 07/09/2025 11:10

(PLO)-Trong “trận chung kết bom tấn” thứ 3 liên tiếp giữa Alcaraz và Sinner (lúc 2 giờ sáng 8-9), sự khác biệt chính là sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tay vợt người Tây Ban Nha - Carlos Alcaraz sẽ lên ngôi số 1 thế giới nếu đánh bại Sinner. Ảnh: ATP

Khi chuẩn bị bước vào cuộc phỏng vấn, chia sẻ cách thức đánh bại Novak Djokovic – tay vợt giàu thành tích hơn nhưng cũng nhiều tuổi hơn ở bán kết Mỹ mở rộng, Carlos Alcaraz không thể rời mắt khỏi màn hình, theo dõi cuộc chiến của Sinner và Auger-Aliassime.

Đường đến "trận chung kết bom tấn" của Alcaraz và Sinner.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự khán “trận chung kết bom tấn”

Thời điểm đó, trận bán kết hai mới chỉ vào set đầu, nhưng “rõ ràng bạn phải để mắt đến đối thủ lớn nhất của mình, đúng không?”, Alcaraz bộc bạch.

Vài giờ sau, Sinner kết thúc với chiến thắng 6-1, 3-6, 6-3, 6-4, thiết lập “trận chung kết bom tấn” mà nhiều người cho là không thể tránh khỏi: Sinner (số 1 thế giới) gặp Alcaraz (số 2 thế giới) tranh ngôi vô địch Mỹ mở rộng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hai tay vợt cùng đối đầu nhau tại ba “trận chung kết bom tấn” Grand Slam liên tiếp trong cùng một mùa giải.

“Tất nhiên, đây là hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện tại”, nhà vô địch 24 Grand Slam – Djokovic thừa nhận.

Bất kể kết quả “trận chung kết bom tấn” ra sao, cả hai đã thống trị quần vợt nam: chia nhau 8 danh hiệu lớn gần nhất và 10 trong 13 Grand Slam vừa qua. Alcaraz hiện có 5 chức vô địch, Sinner 4 lần. Trận chung kết tới đây cũng quyết định luôn ngôi số 1 thế giới, trong sự kiện có sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Quần vợt cần những cuộc đối đầu như thế này, cần những trận đấu lớn phía trước. Tôi luôn yêu thích những thử thách và muốn tự đặt mình vào những vị trí như vậy,” Sinner chia sẻ trước cuộc chiến.

Carlos Alcaraz. Ảnh: US.OPEN

Tỉ lệ đặt cược "kẻ tám lạng, người nửa cân"

Theo tỷ lệ cược ESPN BET, Sinner mở màn với kèo -125 (đặt 125 USD, ăn 100 USD), còn Alcaraz +100 (đặt 100 USD, ăn 100 USD). Trước khi giải khởi tranh, Sinner là ứng cử viên số 1 +105 (đặt 100 USD, ăn 105 USD), còn Alcaraz đứng thứ hai +180 (đặt 100 USD, ăn 180 USD). Alcaraz nhận được nhiều vé cược nhất (28%), trong khi Sinner chiếm phần lớn giá trị cược (42,7%).

Ở các lần gặp gần nhất, Alcaraz thắng Sinner tại Roland Garros tháng 6, còn Sinner hạ Alcaraz ở Wimbledon tháng 7.

Sinner đang hướng đến mục tiêu trở thành tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch US Open kể từ Roger Federer (2004–2008). Anh cũng đã lọt vào 5 trận chung kết Grand Slam liên tiếp, bắt đầu từ chính US Open năm ngoái.

Chia sẻ về “trận chung kết bom tấn”, Sinner nhấn mạnh: “Đây thực sự là một ngày đặc biệt. Lại thêm một trận chung kết tuyệt vời nữa”.

Trong khi đó, Alcaraz chưa thua set nào tại giải năm nay, hướng tới danh hiệu Mỹ mở rộng thứ hai. Tính từ tháng 4, anh có thành tích 44-2, lọt vào chung kết ở 8 giải liên tiếp.

“Tôi đang làm việc để duy trì sự ổn định – ở từng trận đấu, từng giải đấu và cả trong năm. Không còn những trận lên xuống thất thường. Có lẽ tôi đã trưởng thành hơn, hiểu rõ bản thân cần gì cả trong và ngoài sân”, Alcaraz bộc bạch.

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner. Ảnh: US.OPEN

Hiệu suất đối đầu

Từ đầu năm 2024, Sinner chỉ thắng Alcaraz 1 lần trong 7 lần đối đầu, nhưng lại thắng 109/113 trận còn lại trước các đối thủ khác.

“Chúng tôi đã gặp nhau quá nhiều trong năm nay. Cả hai đều hiểu nhau rất rõ”, Sinner khẳng định thêm.

Ở phía bên kia, Djokovic đã thua cả Alcaraz lẫn Sinner ở 3/4 trận bán kết Grand Slam năm nay. Ở tuổi 38, huyền thoại Serbia thừa nhận mình không còn đủ thể lực để so kè với những tay vợt trẻ trong các trận đấu 5 set.

Djokovic cho biết: “Trên sân, thật bực bội khi bạn không thể duy trì được thể lực ngang bằng. Nhưng điều đó cũng tự nhiên thôi, nó đến cùng với tuổi tác”.

Về phần mình, Alcaraz khép lại trận đấu dù mắc 30 lỗi tự đánh hỏng – ngang bằng Djokovic. “Hôm nay không phải trận hay nhất của tôi nhưng tôi giữ được sự bình tĩnh từ đầu đến cuối”, Alcaraz chia sẻ.