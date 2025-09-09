Khi bản lĩnh của cựu số 1 thế giới “lên tiếng” 09/09/2025 11:41

(PLO)-Khi số 1 thế giới Jannik Sinner rời sân Arthur Ashe sau thất bại 2-6, 6-3, 1-6, 4-6 trước Carlos Alcaraz tại chung kết Mỹ mở rộng, đấy không chỉ là một trận đấu khép lại.

Á quân và tân vô địch Mỹ mở rộng 2025. Ảnh: ATP

Chuỗi 65 tuần giữ ngôi số 1 thế giới của tay vợt người Ý 24 tuổi – Sinner đã chấm dứt, mạch 27 trận thắng liên tiếp của anh trên mặt sân cứng ở cấp độ Grand Slam cũng bị Alcaraz cắt đứt và chiếm luôn ngôi số 1 thế giới, và nỗ lực bảo vệ chức vô địch Mỹ mở rộng 2024 cũng bất thành.

Tổng hợp 10 cú đánh lừa đối thủ hay nhất giải Mỹ mở rộng 2025.

Bản lĩnh của cựu số 1 thế giới "lên tiếng"

Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc thất bại, Sinner vẫn thể hiện sự điềm tĩnh và bản lĩnh – những phẩm chất đã đưa anh lên đỉnh cao của quần vợt thế giới.

“Trước tiên, tôi muốn bắt đầu bằng việc gửi lời chúc mừng đến Carlos và toàn đội của cậu ấy. Các bạn đang làm rất tuyệt vời… xin chúc mừng, đây là một khoảnh khắc đáng nhớ”, số 1 thế giới Sinner phát biểu đầy khiêm nhường, ngay cả khi giấc mơ bảo vệ danh hiệu của anh tan vỡ.

Sinner trở thành cựu số 1 thế giới sau chung kết giải Mỹ mở rộng. Ảnh: ATP

Trận thua này cũng đánh dấu một cột mốc lịch sử: kể từ sau thành tích bảo vệ ngôi vương của Roger Federer giai đoạn 2004–2008, chưa có tay vợt nam nào bảo vệ thành công chức vô địch Mỹ mở rộng.

Với Sinner, nó khép lại một mùa giải đáng nhớ khi anh lọt vào cả 4 trận chung kết Grand Slam, giành 2 chức vô địch và 2 lần về nhì.

Đây cũng là lần chạm trán thứ năm trong năm giữa anh và Alcaraz, cũng là trận chung kết Grand Slam thứ ba của họ chỉ trong năm 2025. Kết quả này đã nghiêng hẳn cán cân đối đầu về phía tay vợt người Tây Ban Nha – Alcaraz với tỉ số 10-5.

Sau trận đấu, Sinner phân tích thẳng thắn: “Cậu ấy đã tiến bộ. Hôm nay tôi cảm thấy cậu ấy chơi gọn gàng hơn… Tôi phải dành nhiều lời khen, bởi Carlos xử lý tình huống tốt hơn tôi. Cậu ấy chơi hay hơn tôi hôm nay”.

Điều đáng chú ý, tay vợt người Ý thừa nhận điểm yếu của bản thân một cách rõ ràng: “Hôm nay tôi chơi quá dễ đoán. Giờ sẽ phụ thuộc vào tôi có thay đổi hay không… Tôi cần trở nên khó lường hơn, vì đó là điều tôi phải làm nếu muốn trở thành một tay vợt tốt hơn”.

Việc mất ngôi số 1 thế giới sau 65 tuần thống trị là trải nghiệm hoàn toàn mới với Sinner, nhưng anh vẫn đón nhận bằng sự điềm tĩnh quen thuộc: “Điều mới mẻ là tôi không còn ngôi số 1 thế giới nữa, vậy nên giờ tôi sẽ phải là người đi chinh phục. Cảm giác khác đi. Chúng ta hãy chờ xem”.

Dù thất vọng, Sinner vẫn giữ được góc nhìn tích cực về mùa giải phi thường của mình: “Tôi vẫn tự hào về bản thân, về mùa giải mà tôi đã chơi. Bốn trận chung kết Grand Slam trong năm, hai lần vô địch, hai lần á quân – đó là thành tích quá tuyệt vời, đúng không?”.

Kết thúc bài phát biểu, anh gửi lời cảm ơn đội ngũ của mình: “Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, thấu hiểu và làm việc chăm chỉ. Chúng ta đều biết mình đã cống hiến nhiều như thế nào”.

Triều đại số 1 của Sinner có thể đã kết thúc nhưng tinh thần của một nhà vô địch trong anh thì vẫn nguyên vẹn!

Alcaraz tái chiếm ngôi số 1 thế giới. Ảnh: ATP

Carlos Alcaraz trở lại ngôi số 1 thế giới

Carlos Alcaraz đã chính thức trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP lần đầu tiên kể từ năm 2023.

Từ ngày 8-9, tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha sẽ bắt đầu nhiệm kỳ số 1 thế giới lần thứ năm trong sự nghiệp, và đây là tuần thứ 37 anh đứng trên đỉnh bảng xếp hạng. Ngay từ khi giải đấu khởi tranh, Alcaraz đã vượt qua Sinner trên bảng xếp hạng trực tiếp ATP, tạo áp lực lớn trước khi khẳng định sự trở lại bằng chiến thắng chung cuộc 3-1đầy chất lượng ở trận chung kết.

Năm 2022, Alcaraz từng đánh bại Casper Ruud ở chung kết Mỹ mở rộng để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên, đồng thời trở thành tay vợt số 1 trẻ nhất lịch sử ở tuổi 19 và 4 tháng. Ngày 8-9 vừa qua, Calitos lại thắng trong một trận “chung kết định đoạt ngôi số 1” – lần này trước Sinner – để trở lại vị trí số 1 thế giới sau gần hai năm (kể từ ngày 10-9-2023).

Trong khi đó, Sinner – người trở thành tay vợt Ý đầu tiên lên ngôi số 1 thế giới vào ngày 10-6-2024 – đã giữ vị trí này suốt 65 tuần liên tiếp. Đây là triều đại dài thứ tư trong lịch sử, chỉ sau Roger Federer (237 tuần), Jimmy Connors (160) và Lleyton Hewitt (75).