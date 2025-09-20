Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz đối đầu Taylor Fritz ở trận đánh đôi 20/09/2025 11:40

Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz tập luyện tại Laver Cup. Ảnh: ATP

Giải năm nay có một số thay đổi khi diễn ra tại Chase Arena, sân nhà của đội bóng rổ NBA Golden State Warriors. Huyền thoại người Pháp Yannick Noah thay thế Bjorn Borg làm đội trưởng Team Europe, trong khi Andre Agassi của Mỹ tiếp quản vị trí đội trưởng Team World từ John McEnroe.

Team Europe ra mắt khán giả.

Châu Âu đang là nhà đương kim vô địch sau chiến thắng tại Berlin năm ngoái. Họ đã giành 5 trong 7 lần tổ chức đầu tiên, nhưng Team World từng lên ngôi khi giải được tổ chức tại Bắc Mỹ (Vancouver, 2023) – giải đấu đồng sáng lập bởi Roger Federer.

Tuy không có số 2 thế giới Jannik Sinner và ngôi sao hạng tư Novak Djokovic, đội châu Âu vẫn sở hữu lực lượng mạnh gồm số 3 thế giới Alexander Zverev (Đức), Holger Rune (Đan Mạch), Casper Ruud (Na Uy), Jakub Mensik (Czech), Flavio Cobolli (Ý) và tay vợt số 1 thế giới Alcaraz. Đặc biệt, Mensik – nhà vô địch Miami Masters – đang có phong độ cao sau khi cùng Czech đánh bại Mỹ để vào chung kết Davis Cup.

Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz đã đến San Francisco hồi đầu tuần, trông Calitos rực rỡ với mái tóc bạch kim anh nhuộm để ăn mừng chiến thắng trước Sinner tại chung kết giải Mỹ mở rộng ngày 7-9.

Calitos trông rực rỡ với mái tóc màu bạch kim.

Ở phía bên kia, Team World gặp khó khăn khi mất ba tay vợt Mỹ Ben Shelton, Tommy Paul và Frances Tiafoe cùng rút lui. Tuy nhiên, họ vẫn có hai tay vợt top 10 là Taylor Fritz (Mỹ), Alex de Minaur (Úc), cùng các tài năng trẻ Alex Michelsen, Joao Fonseca, Francisco Cerundolo và Reilly Opelka.

Đáng chú ý, Joao Fonseca (19 tuổi, Brazil) sẽ trở thành tay vợt trẻ nhất từng dự Laver Cup. Anh tiết lộ đã vô cùng xúc động khi được gặp thần tượng Federer trong tuần này, nhưng sẽ sẵn sàng thi đấu khi mở màn phiên đêm thứ Sáu gặp Cobolli.

Casper Rudd đánh bại Opelka trong ngày khai mạc.

Ở trận khai mạc hôm nay (20-9), hai đại diện gồm Casper Ruud và Mensik đã lần lượt đánh bại Reilly Opelka và Michelsen giúp Team Europe dẫn trước 2-0. Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz sẽ xuất trận ở trận đôi cuối ngày cùng Mensik đối đầu Fritz và Michelsen.

Thể thức thi đấu: các trận diễn ra ngày 19-9 (giờ địa phương) được tính 1 điểm mỗi trận, ngày thứ Bảy 20-9 (3 trận đơn, 1 trận đôi) tính 2 điểm mỗi trận, và ngày Chủ Nhật 21-9 (1 trận đôi + 3 trận đơn nếu cần) tính 3 điểm mỗi trận. Đội nào đạt 13 điểm trước sẽ giành cúp vô địch.