Taylor Fritz gây sốc cho Alcaraz, Team World dẫn trước tại Laver Cup 21/09/2025 12:13

(PLO)-Taylor Fritz gây sốc khi đánh bại số 1 thế giới Carlos Alcaraz, qua đó nối dài ngày thi đấu hoàn hảo cho Team World tại Laver Cup.

Taylor Fritz gây sốc sau chiến thắng 2-0 trước Alcaraz. Ảnh: ATP

Đây cũng là đầu tiên, Taylor Fritz gây sốc khi hạ Alcaraz sau bốn lần đối đầu với Calitos, đồng thời cũng là lần đầu tiên tay vợt người Mỹ đánh bại một tay vợt đang giữ ngôi số 1 thế giới.

Sau ba trận đơn thắng lợi ngày 21-9, Team World tạm dẫn Team Europe tỉ số 7-3.

Trong chiến thắng gây sốc 6-3, 6-2, tay vợt người Mỹ đã áp đặt lối chơi đầy uy lực lên tân số 1 thế giới, liên tục chủ động từ cuối sân và gây áp lực không ngừng bằng những pha lên lưới. Fritz thắng 16/20 điểm khi lên lưới và khép lại trận đấu bằng một cú vô lê thuận tay quyết định, gợi nhớ nhiều hơn đến phong cách của phó đội trưởng Patrick Rafter so với sự hân hoan của đội trưởng Andre Agassi.

“Chúng tôi đã trò chuyện suốt cả ngày. Được thi đấu dưới sự dẫn dắt của Andre là một vinh dự. Cả hai chúng tôi đều thích bàn luận về quần vợt. Tôi biết mình phải làm gì ở ngoài kia. Câu hỏi chỉ là liệu tôi có thể thực hiện được hay không”, Taylor Fritz chia sẻ sau khi đánh bại số 1 thế giới Alcaraz.

Được tiếp sức bởi khán giả San Francisco — đặc biệt khi ngôi sao Golden State Warriors Stephen Curry cùng Roger Federer bước ra sân cho nghi thức tung đồng xu — Fritz tiếp tục duy trì bầu không khí sôi động trong Chase Center bằng lối chơi dồn ép Alcaraz. Theo thống kê, Fritz cứu thành công cả hai break point trong game mở màn, sau đó thắng liền bốn game cuối để giành một chiến thắng vang dội.

“Cả ba lần trước gặp Carlos, cậu ấy đều bẻ game giao bóng của tôi ngay ở game đầu tiên. Thoát khỏi game đó lần này là bước ngoặt. Tôi chỉ cố gắng không tự nghi ngờ chính mình”, Fritz nhấn mạnh.

Taylor Fritz thi đấu đầy bản lĩnh ở sân đấu trong nhà. Ảnh: ATP

Trước khi Taylor Fritz gây sốc, Alcaraz từng thắng trong trận bán kết Wimbledon tháng 7 vừa qua sau bốn set căng thẳng. Trước đó, anh cũng đánh bại Fritz trong hai set tại Laver Cup năm ngoái ở Berlin.

Với chiến thắng này, Fritz giúp Team World vươn lên dẫn 7-3 trong cuộc đua đến ngưỡng 13 điểm để đoạt cúp vô địch. Mỗi trận thắng trong ngày thứ Bảy (20-9, giờ Mỹ) đều được tính 2 điểm. Trước đó, Alex de Minaur đã đánh bại Alexander Zverev, còn Francisco Cerundolo cũng xuất sắc vượt qua Holger Rune.

Sau chức vô địch Mỹ mở rộng, Alcaraz mới trở lại trận đơn đầu tiên. Ảnh: ATP

Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz mới trở lại thi đấu đơn sau khi giành Grand Slam thứ sáu tại Mỹ mở rộng, đồng thời đoạt lại ngôi số 1 thế giới từ Jannik Sinner. Trận thua này cũng chấm dứt chuỗi 13 trận thắng liên tiếp của Calisto, kéo dài từ Cincinnati Masters 1000 cho đến chức vô địch ở Flushing Meadows.