Djokovic tái xuất giải Thượng Hải Masters kèm phát biểu gây “sốc” 03/10/2025 13:00

(PLO)-Novak Djokovic tái xuất tại giải Thượng Hải Masters kèm phát biểu gây “sốc”, khi khẳng định các đồng nghiệp chưa thực sự đoàn kết.

Djokovic chuẩn bị tranh tài giải Thượng Hải Masters. Ảnh: ATP

Phát biểu về bàn cãi xung quanh việc làm mới lịch thi đấu quần vợt đã tồn tại và kéo dài từ lâu, ngày 2-10, Djokovic cho biết anh đã lên tiếng về vấn đề này, ít nhất 15 năm trước.

Trong tuần này, lịch thi đấu đấu dày đặc của quần vợt đỉnh cao tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý, sau khi tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz rút lui khỏi giải Thượng Hải Masters để nghỉ ngơi. Cùng với đó là rất nhiều chấn thương xảy ra tại giải China Open.

Cùng lên tiếng với các nhà vô địch Grand Slam khác gồm Coco Gauff và Iga Swiatek, Alcaraz chỉ trích lịch thi đấu quần vợt dày đặc cũng như số lượng giải đấu mà họ bắt buộc phải tham gia.

Phát biểu tại giải Thượng Hải Masters – giải đấu Djokovic từng thua Jannik Sinner ở chung kết năm 2024, tay vợt vĩ đại người Serbia cho biết vấn đề này “vốn rất phức tạp” và những lời phàn nàn tương tự đã diễn ra trong nhiều năm nhưng không đạt kết quả.

“Hơn 15 năm trước, tôi đã nói về việc chúng ta cần phải đoàn kết lại và sắp xếp lại lịch trình. Đây là môn thể thao cá nhân... cuối cùng thì bạn vẫn có thể đưa ra lựa chọn của mình”, tay vợt 38 tuổi đã 24 lần vô địch Grand Slam – Djokovic khẳng định.

Tuy nhiên, Nole cũng cho biết thêm: “Có những người không muốn thay đổi mọi thứ trong môn thể thao của chúng ta theo hướng tốt hơn... khi nói đến phúc lợi của vận động viên”.

Đương kim á quân quân giải Thượng Hải Masters nhận định, các tay vợt “vẫn chưa đủ đoàn kết”, hoặc chưa đầu tư đủ thời gian và năng lượng để cố gắng tạo ra sự thay đổi.

Djokovic nhấn mạnh: “Chúng ta đặc biệt, rất cần những tay vợt hàng đầu ngồi xuống, xắn tay áo lên và thực sự bày tỏ sự quan tâm đến vụ việc”.

Tại giải Thượng Hải Masters, tay vợt người Serbia sẽ bắt đầu chiến dịch “đổi màu danh hiệu” bằng cuộc chiến gặp Marin Cilic - tay vợt xếp hạng 94, dự kiến diễn ra lúc 18 giờ 30 tối nay (3-10).

Sau khi cắt giảm số lượng giải đấu để kéo dài thời gian ở đỉnh cao, đây là giải đấu đầu tiên Djokovic trở lại thi đấu sau bốn tuần nghỉ ngơi.

Lần gần nhất Djokovic xuất hiện là tại giải Mỹ mở rộng diễn ra đầu tháng 9. Giải đấu Nole bị Alcaraz loại tại vòng bán kết.