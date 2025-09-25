Huyền thoại quần vợt Đức Boris Becker tiếc nuối tuổi 17 25/09/2025 10:55

(PLO)-Huyền thoại quần vợt Đức Boris Becker, từng sáu lần vô địch Grand Slam Boris Becker cho biết việc giành Wimbledon ở tuổi 17 là quá sức với ông.

Becker vô địch Wimbledon năm 17 tuổi và 227 ngày. Ảnh: OLYMPEDIA

Và những kỳ vọng phi thực tế từ đó đã ảnh hưởng đến phần còn lại của sự nghiệp, lẫn cuộc sống ông sau khi giải nghệ.

Ở tuổi 57 tuổi, huyền thoại quần vợt Đức Boris Becker chia sẻ về các danh hiệu Wimbledon vào các năm 1985, 1986 và 1989: “Tôi hạnh phúc vì đã có ba chức vô địch, nhưng có lẽ 17 tuổi là quá sớm. Lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

Cựu tay vợt người Đức còn giành thêm các danh hiệu lớn tại Úc mở rộng (1991, 1996) và Mỹ mở rộng (1989), trở thành một trong những tên tuổi huyền thoại của làng quần vợt cả ở nội dung đơn lẫn đôi. Nhưng ông cũng gặp nhiều rắc rối trong đời tư, bao gồm khó khăn tài chính dẫn đến việc ngồi tù tám tháng vì chuyển tiền bất hợp pháp và che giấu tài sản sau khi tuyên bố phá sản.

Huyền thoại quần vợt Đức Boris Becker khẳng định, mọi chuyện bắt nguồn từ áp lực của thành công quá sớm, khi ông – với tư cách một tay vợt không được xếp hạt giống – đã đánh bại Kevin Curren để trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử đơn nam Wimbledon ở tuổi 17 và 227 ngày.

Theo Becker, việc thành công quá sớm (vô địch Wimbledon 1985) khiến ông không còn là chính mình. Đến năm 1995, Becker trở thành tay vợt nam số 1 thế giới. Ảnh: GETTY

Ông kể lại những suy ngẫm về cuộc đời, bao gồm cả quãng thời gian trong tù, trong cuốn tự truyện mới.

“Nếu bạn nhớ về bất kỳ một ‘thần đồng’ nào khác, thường thì họ khó vượt qua được tuổi 50 vì những thử thách và sóng gió sau đó. Dù bạn làm gì, đi đâu, nói chuyện với ai, tất cả đều trở thành hiện tượng toàn cầu. Nó sẽ thành tiêu đề trên những tờ báo quan trọng nhất vào ngày hôm sau. Trong khi bản thân bạn chỉ đang cố trưởng thành, chỉ đang cố tìm chỗ đứng trong thế giới này.

Khi bạn bắt đầu một sự nghiệp thứ hai, mọi thứ đều bị đem ra so sánh với kỳ tích Wimbledon ở tuổi 17. Và điều đó đã thay đổi hoàn toàn con đường phía trước”, Becker chia sẻ.

Hành trình của Becker sau giải nghệ năm 1999 vẫn gắn liền với quần vợt, từ vai trò bình luận viên truyền hình đến huấn luyện viên. Ông từng dẫn dắt Novak Djokovic giai đoạn 2013–2016, khi tay vợt Serbia giành sáu trong tổng số 24 danh hiệu Grand Slam đơn nam.

Becker kể rằng ông đã theo dõi Djokovic vô địch Wimbledon 2022 khi còn đang ở trong tù: “Điều đó truyền cảm hứng rất lớn cho tôi và cũng khiến tôi vô cùng xúc động. Người anh em Novak ở đó, còn tôi thì ở trong một trong những nhà tù tồi tệ nhất thế giới. Nó giúp tôi nhìn nhận lại cuộc đời”.

Becker được trả tự do tại London năm 2023 và bị trục xuất khỏi Vương quốc Anh.

Sau những trải nghiệm “quá nhiều, quá sớm”, Becker giờ đây đã có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc đời.