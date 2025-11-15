Alcaraz nâng cúp số 1 thế giới, Auger-Aliassime gây bất ngờ 15/11/2025 12:00

(PLO)-Carlos Alcaraz nở nụ cười rạng rỡ khi nâng cao chiếc cúp vô địch cho tay vợt số 1 thế giới cuối năm.

Carlos Alcaraz nâng cúp số 1 thế giới cuối năm. Ảnh: ATP

Sau cuộc cạnh tranh nảy lửa với Jannik Sinner, Alcaraz đã bảo đảm thứ hạng vào thứ năm với ba trận toàn thắng ở vòng bảng ATP Finals.

Tay vợt người Tây Ban Nha 22 tuổi, Alcaraz đã được trao cúp tại Inalpi Arena ở Turin (Ý), ngay trước trận đấu giữa Sinner và Ben Shelton.

“Tôi vô cùng vinh dự khi một lần nữa trở thành số 1 thế giới. Đó là điều tôi đang nỗ lực hết mình cùng đội của mình mỗi ngày. Thú thật đó là một mục tiêu, nhưng tôi nghĩ đó là một hành trình mà bạn không thể đơn độc vượt qua.

Đó là toàn bộ đội ngũ của tôi, gia đình, những người thân thiết luôn ủng hộ trong những khoảnh khắc khó khăn cũng như những khoảnh khắc tuyệt vời”, Alcaraz chia sẻ.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Alcaraz kết thúc năm ở vị trí đầu bảng xếp hạng.

Anh đã trở thành tay vợt trẻ nhất kết thúc năm ở vị trí số 1 khi đạt được thành tích này ở tuổi 19 vào năm 2022.

Alcaraz nhấn mạnh: “Lần nữa giành được chiếc cúp này sau lần đầu tiên vào năm 2022, tôi vẫn giữ nguyên đội hình hiện tại. Tôi vẫn thực sự tự hào về đội ngũ hiện tại của mình. Vì vậy, đối với tôi, đây là một thành tựu tuyệt vời. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, tôi thực sự tự hào và hạnh phúc”.

Felix Auger-Aliassime. Ảnh: ATP

Auger-Aliassime gây bất ngờ

Tay vợt Canada, Felix Auger-Aliassime gây bất ngờ khi đánh bại nhà vô địch hai lần Alexander Zverev, đoạt chiếc vé cuối vòng bảng vào bán kết ATP Finals.

Đối thủ của Auger-Aliassime là Alcaraz, tay vợt toàn thắng ở cả ba trận đấu vòng bảng. Đây sẽ là lần đầu tiên Auger-Aliassime góp mặt ở vòng bán kết của sự kiện cuối mùa giải dành cho tám người chơi xuất sắc nhất.

“Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi luôn tin rằng mình có thể góp mặt trong những khoảnh khắc như thế này. Tôi có thể thắng những trận đấu kiểu này, nhưng bạn vẫn phải bước ra sân và thực sự làm được điều đó. Hôm nay là một trận đấu đầy cảm xúc cho cả hai chúng tôi… và tôi đã chơi tốt khi cần thiết… Tôi cảm thấy mình thật may mắn và vô cùng hạnh phúc khi có mặt ở vòng bán kết”, Auger-Aliassime bộc bạch.

Hạt giống số 8 Auger-Aliassime giành chiến thắng 6-4, 7-6 (4) trước Zverev, cùng Jannik Sinner tiến vào bán kết. Trước đó, Sinner đã hoàn tất chiến thắng áp đảo trước Ben Shelton tỉ số 6-3, 7-6 (3).

Ở trận đấu tiếp theo, Sinner sẽ đối đầu với hạt giống số 7 Alex de Minaur.

Tay vợt Sinner chưa thua set nào ở ATP Finals. Ảnh: ATP

Sinner “tỏa sáng” không tì vết

Sau khi chứng kiến ​​Alcaraz nâng cao chiếc cúp vô địch dành cho tay vợt số 1 ngay trước trận đấu, Sinner đã chứng minh rằng anh vẫn là người đàn ông đáng gờm ở Turin.

Sinner đánh bại Ben Shelton trong trận cuối vòng bảng.

Được cổ vũ bởi khán giả nhà cuồng nhiệt, nhà đương kim vô địch đã hoàn thành vòng bảng một cách xuất sắc. Sinner chưa thua một set nào, dù chỉ là một game giao bóng trong suốt cả tuần.

Trong hành trình năm trận đấu đoạt chức vô địch năm ngoái, tay vợt người Ý cũng không để thua một set đấu nào.