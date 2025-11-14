Alcaraz vượt mặt Sinner kết thúc năm với vị trí số 1 14/11/2025 11:58

(PLO)-Tay vợt Carlos Alcaraz đã giành vị trí số 1 của năm sau khi đánh bại Lorenzo Musetti để nâng thành tích lên 3-0 tại ATP Finals.

Carlos Alcaraz kết thúc năm 2025 trên đỉnh bảng. Ảnh: ATP

Tay vợt người Tây Ban Nha và đối thủ Jannik Sinner bước vào giải đấu cuối mùa với cuộc đua căng thẳng cho danh hiệu danh giá này, nhưng Alcaraz đã toàn thắng vòng bảng để lần thứ hai kết thúc năm ở vị trí số 1.

Năm 2025 thăng hoa của Alcaraz

Alcaraz chia sẻ: “Điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Việc kết thúc năm với số 1 luôn là mục tiêu. Đầu năm nay, tôi thấy vị trí số 1 thật sự rất xa vời, khi Jannik gần như vô địch mọi giải anh ấy tham dự. Nhưng từ giữa mùa trở đi, tôi đặt mục tiêu hướng đến vị trí số 1 vì tôi tin cơ hội đang mở ra. Tôi đã thi đấu tuyệt vời ở rất nhiều giải liên tiếp để thu hẹp khoảng cách với Jannik. Rồi trong ba, bốn giải cuối năm, tôi đã chiến đấu sòng phẳng với Jannik cho vị trí này và cuối cùng tôi đã giành được nó. Với tôi, điều đó có ý nghĩa tất cả”.

Đây là một năm đáng nhớ với tay vợt 22 tuổi, người từng trở thành số 1 cuối năm trẻ nhất lịch sử vào năm 2022 (kể từ 1973). Anh cũng là tay vợt đang thi đấu thứ hai có nhiều lần kết thúc năm ở vị trí này, sau Novak Djokovic (8 lần).

Alcaraz mở đầu mùa giải bằng việc vào tứ kết giải Úc mở rộng, nơi anh hướng đến việc chinh phục nốt danh hiệu Grand Slam còn thiếu. Kể từ đó, anh đã trở thành một thế lực vượt trội trên ATP Tour.

ATP chúc mừng thành công của Alcaraz. Ảnh: ATP

Vị trí số 1 thế giới cùng với 8 danh hiệu

Tay vợt số 1 thế giới đã giành 8 danh hiệu trong mùa 2025 – nhiều nhất Tour – bao gồm 2 Grand Slam (Roland Garros và Mỹ mở rộng), 3 Masters 1000 (Monte-Carlo, Rome, Cincinnati) và 3 ATP 500 (Rotterdam, Queen’s Club và Tokyo). Đây là mùa giải có số danh hiệu nhiều nhất trong sự nghiệp của anh.

Với việc đăng quang tại Roland Garros và Mỹ mở rộng, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ thứ hai trong Kỷ nguyên Mở có 6 danh hiệu Grand Slam, chỉ sau Bjorn Borg – người cũng có 6 Grand Slam khi ở tuổi 22.

Chức vô địch Roland Garros của anh đặc biệt ấn tượng: Alcaraz cứu ba điểm championship point trước Sinner trong trận chung kết kéo dài 5 giờ 29 phút – trận chung kết dài nhất lịch sử giải. Anh trở thành tay vợt thứ 9 trong Kỷ nguyên Mở lội ngược dòng từ hai set thua để thắng chung kết Grand Slam và là người đầu tiên làm điều đó tại Roland Garros kể từ năm 2004 (Gaston Gaudio).

Mỹ mở rộng, Alcaraz chỉ thua một set trên hành trình vô địch. Anh trở thành người trẻ nhất sở hữu nhiều Grand Slam trên cả ba mặt sân: đất nện, cỏ và cứng (cùng Djokovic, Nadal và Wilander).

Trong năm 2025, Alcaraz thi đấu ổn định hơn bao giờ hết khi vào chung kết 9 giải liên tiếp từ Monte-Carlo đến Tokyo.

Tay vợt Tây Ban Nha cũng sở hữu chuỗi 17 trận thắng Masters 1000 từ Monte-Carlo đến Cincinnati. Chỉ Djokovic, Federer, Nadal và Sampras từng có chuỗi trận thắng dài hơn kể từ khi hệ thống Masters 1000 ra đời năm 1990.

Tay vợt người Murcia gia nhập nhóm Borg, Stefan Edberg và Lleyton Hewitt với hai lần kết thúc năm ở vị trí số 1 ATP, trở thành tay vợt thứ 11 trong lịch sử làm được điều này.

Chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi nói: “Khép lại mùa giải với ngôi số 1 là một thành tựu phi thường. Trong hơn 50 năm, chỉ có 19 tay vợt làm được. Việc Alcaraz làm điều đó hai lần trước tuổi 22 càng cho thấy sự đặc biệt. Điều này phản ánh không chỉ tài năng xuất chúng của Carlos mà còn là khát khao cải thiện bản thân và quyết tâm cạnh tranh trước những đối thủ mạnh nhất”.

Sau khi toàn thắng giành ngôi đầu bảng Jimmy Connors, Alcaraz và sẽ gặp người thắng trong trận Alexander Zverev – Felix Auger-Aliassime ở bán kết ATP Finals.

Tương tự Siner, Alcaraz chỉ còn cách chức vô địch ATP Finals hai trận thắng.