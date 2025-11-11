Sinner tiếp tục áp đảo đối thủ người Canada 11/11/2025 11:41

Sinner tươi cười sau chiến thắng mở màn. Ảnh: ATP

Chỉ chín ngày sau cuộc đấu tay đôi ở chung kết Paris Masters, Sinner một lần nữa là người mạnh nhất khi giành chiến thắng trước đối thủ người Canada với tỉ số 7-5, 6-1.

Sinner mạnh mẽ khẳng định tư cách nhà đương kim vô địch

Sau set một đầy căng thẳng, Sinner đã nhanh chóng hạ gục Auger-Aliassime dính chấn thương bắp chân trái, khi anh bẻ giao bóng để vươn lên dẫn trước 3-0.

Đối thủ người Canada tiếp tục để mất break, giúp Sinner kết thúc trận đấu bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp sau 1 giờ 41 phút.

Sau chiến thắng áp đảo, Sinner cho biết: Chiến thắng trận đầu tiên là rất quan trọng với giải đấu này. Trận đấu rất khó khăn cho đến tận 6-5. Tôi đã có một vài cơ hội bẻ giao bóng. Anh ấy giao bóng rất tốt, chỉ có một lần tôi trả giao bóng hụt, nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra. Anh ấy đã chơi thứ quần vợt rất quyết liệt, nên tôi rất vui vì đã vượt qua được thử thách khó khăn hôm nay. Tôi hy vọng chấn thương ấy không quá nghiêm trọng. Tôi chúc anh ấy hồi phục thật nhanh và hy vọng anh ấy sẽ trở lại 100% thể lực”.

Sinner đã giành được chiến thắng thứ 27 liên tiếp trên mặt sân cứng trong nhà ưa thích của mình và dẫn đầu bảng Bjorn Borg, bảng đấu đã chứng kiến ​​chiến thắng của tay vợt số 2 thế giới - Alexander Zverev trước Ben Shelton.

Ở lần đăng quang giải đấu năm 2024, Sinner đã lên ngôi vô địch với năm trận thắng tuyệt đối và không để thua một set đấu nào.

Phiên bản năm 2025 có thể giúp Sinner kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 thế giới, hiện do đối thủ lớn người Tây Ban Nha - Carlos Alcaraz nắm giữ. Alcaraz cũng là tay vợt đã bốn lần đánh bại Sinner ở mùa này.

Tay vợt Taylor Fritz. Ảnh: ATP

Một Taylor Fritz tràn đầy năng lượng

Tay vợt người Mỹ - Taylor Fritz đã có khởi đầu hoàn hảo trong hành trình tìm kiếm danh hiệu ATP Finals đầu tiên của mình với chiến thắng thuyết phục trước Lorenzo Musetti.

Tay vợt 28 tuổi, người từng thua Jannik Sinner trong trận chung kết năm ngoái, nhanh chóng nhập cuộc mạnh mẽ trong trận đấu thuộc bảng Jimmy Connors, giành break sớm và giữ vững lợi thế để thắng set đầu.

Khán giả Ý nỗ lực tiếp “lửa” cho Musetti nhưng tay vợt chủ nhà tỏ ra rất mệt mỏi, giúp đối thủ làm chủ hoàn toàn thế trận. Fritz thắng 84% điểm giao bóng một, chỉ để Musetti có bốn cơ hội đoạt break nhưng đều không tận dụng được. Tay vợt người Mỹ giành break để dẫn 3-1 ở set hai và duy trì phong độ ổn định đến hết trận.

“Tôi rất hạnh phúc. Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt nhiều điều. Tôi giao bóng tốt trong những thời điểm khó khăn, cứu được vài break point. Cả set hai tôi chơi ổn định, có nhiều cơ hội bẻ game giao bóng của đối thủ dù chưa tận dụng được. Cuối cùng, tôi rất vui khi có thể kết thúc trận đấu bằng game giao bóng của mình”, Fritz chia sẻ.

Hiện Fritz đang hướng tới một nỗ lực chinh phục danh hiệu, sau khi đã về nhì ở giải năm ngoái: “Mỗi lần đến đây, tôi đều rất thích điều kiện thi đấu và cảm thấy dễ dàng để có động lực, để máu lửa hơn. Bạn có thể tập trung tối đa bởi đây là giải đấu cuối cùng của năm và là ATP Finals, nên nó thực sự rất đặc biệt”.

Cả hai tay vợt sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi khi phải trở lại thi đấu vào chiều nay (11-11). Fritz sẽ đối đầu Alcaraz (lúc 28 giờ), trong khi Musetti sẽ so tài với tay vợt người Úc - Alex de Minaur lúc 2 giờ 30 ngày 12-11).