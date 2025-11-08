Bad boy Úc - Kyrgios áp lực vì đối đầu Sabalenka ở trận chiến giới tính 08/11/2025 12:28

(PLO)-Dù rất tự tin vào khả năng đánh bại Aryna Sabalenka trong trận đấu được mệnh danh là “Trận chiến giới tính”, “Bad boy Úc” Nick Kyrgios thừa nhận rất áp lực.

Sabalenka thách đấu Bad boy Úc - Nick Kyrios. Ảnh: NTS

Tay vợt số 1 thế giới Sabalenka và á quân Wimbledon 2022 - “Bad boy Úc” đã xác nhận thời gian và địa điểm, đấu trận biểu diễn ngày 28-12 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

“Tôi vừa ở Hồng Kông và rất nhiều tay vợt nam nói với tôi rằng: ‘Anh đang đại diện cho tất cả chúng tôi đấy’. Vậy là tôi lại phải ra chiến tuyến một lần nữa. Tôi không xa lạ gì với việc bị truyền thông soi mói, nhưng dù kết quả thế nào, tôi vẫn rất háo hức. Tôi sẽ ra sân và cho thế giới thấy, dù cô ấy rất giỏi, nhưng Sabalenka vẫn có những điểm yếu”, Kyrgios nói với Australian Associated Press.

Trận chiến giới tính lấy cảm hứng từ “trận chiến lịch sử”

Tên gọi “Battle of the Sexes” được lấy từ trận đấu kinh điển năm 1973 giữa Billie Jean King và Bobby Riggs, trong đó King đã thắng 3 set trắng tại Houston Astrodome.

Do chấn thương cổ tay và đầu gối, Kyrgios chỉ mới chơi 6 trận ở cấp độ ATP trong 3 năm qua. Tay vợt được mệnh danh Bad boy Úc khẳng định, sẽ phải đánh bóng về phía sân nhỏ hơn 10% so với Sabalenka, nghĩa là anh có rất ít không gian để tung ra cú đánh ghi điểm.

Cả hai tay vợt cũng sẽ góp mặt trong một sự kiện biểu diễn khác ở New York vào ngày 8-12, nhưng không đối đầu trực tiếp: Sabalenka sẽ gặp Naomi Osaka, còn Kyrgios sẽ đấu với Tommy Paul.

Tôn trọng đối thủ, nhưng không thiếu tự tin

Kyrgios nhận định: “Rõ ràng, bạn đang nói về một tay vợt nữ có tiềm năng trở thành một trong những vĩ đại nhất mọi thời đại, Hiện cô ấy vẫn chưa chạm đến giới hạn những gì mình có thể đạt được. Tôi nghĩ cô ấy sẽ còn giành thêm nhiều Grand Slam nữa”.

Sabalenka hiện nói về trận đấu này nhiều hơn, nhưng Kyrgios sẵn sàng đón nhận thử thách: “Thú thực, đây cũng là một áp lực lớn với tôi”.

Dù thừa nhận đa số khán giả sẽ cổ vũ Sabalenka, Kyrgios vẫn nhắc đến thành tích hiếm có trong sự nghiệp của mình: anh nằm trong nhóm rất ít tay vợt từng đánh bại cả “Big Four” — Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer và Andy Murray.

Kyrgios là người thứ hai trong lịch sử quần vợt thế giới, thắng ngay trận đối đầu đầu tiên với Nadal (Wimbledon 2014), Federer (Madrid 2015) và Djokovic (Acapulco 2017).

“Tôi rất tự tin. Chỉ có 16 người trên thế giới từng đánh bại cả Big Three hoặc Big Four. Nên tôi nghĩ mình có lý do để tin tưởng, dù tôi cũng hiểu Sabalenka rất nguy hiểm,” Kyrgios khẳng định.

Trở lại sau thời gian dài chấn thương, dù hiện chỉ xếp hạng 652 thế giới vì nghỉ thi đấu quá lâu, “Bad boy Úc” 30 tuổi khẳng định sẽ kịp lấy lại thể lực và phong độ trong vòng một tháng nữa.

“Tôi sẽ sẵn sàng. Tôi cảm thấy rất tốt về điều đó”, Kyrgios khẳng định chắc nịch.