Đương kim vô địch bị loại khỏi WTA Finals 07/11/2025 08:58

Sabalenka bắt tay Coco Gauff sau chiến thắng thứ ba tại vòng bảng. Ảnh: WTA

Hạt giống số 1 Sabalenka đã chấm dứt hành trình bảo vệ danh hiệu của đương kim vô địch Coco Gauff, khi đánh bại tay vợt người Mỹ với tỉ số 7-6 (5), 6-2 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng tại Nhà thi đấu trong nhà Đại học King Saud (Saudi Arabia).

Với thành tích toàn thắng ba trận, tay vợt người Belarus đứng đầu bảng Stefanie Graf, trong khi Pegula giành ngôi nhì bảng sau chiến thắng 6-2, 6-3 trước hạt giống số 8 người Ý Jasmine Paolini.

Sabalenka sẽ gặp lại Amanda Anisimova (hạt giống số 4, Mỹ) — đối thủ mà cô từng chạm trán ở chung kết Mỹ mở rộng, trong khi Pegula sẽ đối đầu Elena Rybakina (hạt giống số 6 người Kazakhstan) ở bán kết diễn ra vào hôm nay (7-11).

“Cô ấy luôn khiến tôi phải nỗ lực hết mình, mỗi trận đấu giữa chúng tôi đều rất căng thẳng. Tôi thực sự háo hức khi được gặp lại cô ấy ở bán kết”, Sabalenka nhận định về đối thủ Anisimova ở bán kết.

Tay vợt Belarus từng thua Anisimova ở bán kết Wimbledon, nhưng sau đó đã phục thù thành công trong trận chung kết Mỹ mở rộng.

Trong lần chạm trán thứ 12 trong sự nghiệp, Sabalenka hai lần bị đương kim vô địch Gauff dẫn trước một break, nhưng cô đã kịp gỡ lại để đưa set đầu vào loạt tie-break, rồi kết thúc set đấu sau 55 phút.

Ở set hai, nhà vô địch Grand Slam 4 lần Sabalenka nhanh chóng dẫn 4-0, và dù Gauff nỗ lực rút ngắn khoảng cách xuống còn một break, Sabalenka vẫn kịp lấy lại thế chủ động để khép lại trận đấu, giành vé vào top 4.

“Tôi chỉ cố gắng giữ lối đánh tấn công, tìm lại nhịp độ và cảm giác bóng. Thực ra tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho set hai rồi, nhưng cuối cùng vẫn xoay chuyển được cục diện. Tôi rất vui khi vượt qua vòng bảng”, Sabalenka nói về những khó khăn ở set đầu.

Trước đó trong ngày, Pegula đánh bại Paolini, qua đó đòi lại món nợ sau khi từng thua tay vợt người Ý tại Chung kết Billie Jean King Cup ở Thâm Quyến.

“Tôi rất vui và háo hức khi được góp mặt ở bán kết. Tôi biết mình cần phải thắng, đặc biệt là thắng trong hai set, nên đó là động lực chính hôm nay. Tôi mừng vì đã chơi với phong độ tốt nhất của mình”, tay vợt 31 tuổi người Mỹ chia sẻ.

Cựu á quân Mỹ mở rộng Pegula tham dự WTA Finals lần thứ tư liên tiếp, và cho rằng chất lượng các tay vợt năm nay cao hơn hẳn những mùa trước.

Trong năm nay, Pegula đã giành 3 danh hiệu trên 3 mặt sân khác nhau: “Tôi cảm thấy năm nay cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều. Nhóm đấu này toàn những tay vợt xuất sắc, ai cũng có giai đoạn chơi ở đẳng cấp rất cao. Trình độ năm nay thực sự quá sâu, có lẽ còn khó hơn những năm trước”.

Với việc đương kim vô địch Coco Gauff và Iga Swiatek (Ba Lan) đều đã bị loại, chức vô địch WTA Finals 2025 tại Riyadh chắc chắn sẽ thuộc về một “tân nữ hoàng”.