Ronaldo truyền cảm hứng giúp Djokovic kéo dài sự nghiệp

(PLO)-Cùng với LeBron James và Tom Brady, cựu tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic khẳng định được Cristiano Ronaldo truyền cảm hứng, nhằm hướng đến mục tiêu tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp sau tuổi 40.

Djokovic được Ronaldo truyền cảm hứng để thi đấu sang tuổi tứ tuần. Ảnh: ATP

“Sự bền bỉ là một trong những động lực lớn nhất của tôi. Tôi thật sự muốn biết mình có thể đi xa đến đâu. Nếu nhìn ra các môn thể thao khác trên thế giới, LeBron James vẫn đang chơi rất tốt ở tuổi 40. Cristiano Ronaldo truyền cảm hứng, Tom Brady thì thi đấu đến tận hơn 40 tuổi. Thật không thể tin nổi. Họ đã truyền cảm hứng cho tôi, và đó là một trong những lý do khiến tôi muốn tiếp tục”, Djokovic chia sẻ khi tham dự Six Kings Slam tại Joy Forum ở Riyadh, Saudi Arabia.

Hiện Djokovic đã 38 tuổi, anh không hề giành được danh hiệu Grand Slam trong hai năm qua, sau khi bị Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đánh bại. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia khẳng định chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ, đồng thời vẫn khao khát chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25, hướng đến việc thiết lập kỷ lục mọi thời đại của nam và cả nữ.

Djokovic tiếp tục nhận trận thua trước Sinner tại giải Six Kings Slam.

Phát biểu mới nhất của Djokovic có phần khác với giọng điệu bi quan trước đó, sau những thất bại tại Grand Slam khi thua Sinner ở bán kết Roland Garros. Djokovic từng úp mở, đó có thể là “trận đấu cuối cùng của tôi tại đây”.

Tiếp đến, sau thất bại trước Alcaraz tại bán kết giải Mỹ mở rộng, Nole thừa nhận: “Có lẽ tôi sẽ không thể đánh bại Alcaraz và Sinner trong thể thức 5 set nữa”.

Tuy vậy, Djokovic vẫn khẳng định sẽ dự cả bốn Grand Slam năm 2026, và nếu tiếp tục thi đấu sau tuổi 40, sự nghiệp của anh sẽ kéo dài ít nhất đến năm 2027.

Huyền thoại bóng bầu dục Mỹ - Tom Brady từng thi đấu ở NFL đến 45 tuổi, trong khi VĐV bóng rổ LeBron James và ngôi sao bóng đá Ronaldo truyền cảm hứng, khi họ đều thi đấu thể thao đỉnh cao ở 40 tuổi.

Là người đồng sáng lập Hiệp hội Các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA) năm 2020, Djokovic cũng bày tỏ mong muốn dùng ảnh hưởng của mình để cải thiện môn quần vợt.

Hiện các tay vợt hàng đầu đang kêu gọi chia lại doanh thu công bằng hơn tại các giải Grand Slam, trong khi PTPA đã khởi kiện các tổ chức quản lý quần vợt hồi đầu năm, nhằm thúc đẩy thay đổi hệ thống.

“Tôi cũng muốn được chứng kiến, nghĩa là vẫn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp xem tương lai quần vợt sẽ ra sao. Tôi vô cùng háo hức về điều đó. Có những điều tôi chưa thể nói công khai lúc này, nhưng trong vài năm tới, tôi tin rằng quần vợt có thể có bước chuyển mình mạnh mẽ, và tôi muốn trở thành một phần của sự thay đổi đó”, Djokovic nhấn mạnh.