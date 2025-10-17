Tỉ phú Cristiano Ronaldo vượt mặt Messi về khoản kiếm tiền 17/10/2025 12:46

(PLO)- Ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha - tỉ phú Cristiano Ronaldo một lần nữa đứng đầu danh sách cầu thủ được trả lương cao nhất mùa giải 2025-26, theo Tạp chí Forbes.

Cristiano Ronaldo cũng là tỉ phú đầu tiên của làng bóng đá thế giới.

Tỉ phú Cristiano Ronaldo cũng là 1 trong 3 thành viên của top 10 đang chơi bóng tại Saudi Arabia.

Đây là lần thứ 6 trong thập niên qua, tỉ phú Cristiano Ronaldo đứng đầu danh sách của Forbes chỉ hơn một tuần, sau khi Bloomberg công bố rằng cầu thủ 40 tuổi này đã trở thành tỉ phú đầu tiên của làng bóng đá.

Với thu nhập trong và ngoài sân cỏ ước tính là 280 triệu USD, Ronaldo của CLB Al Nassr kiếm được nhiều hơn gấp đôi so với đối thủ xếp thứ hai là Lionel Messi, người có thu nhập ước tính là 130 triệu USD, bao gồm nhiều thu nhập ngoài sân cỏ hơn là khi chơi cho CLB Inter Miami của Mỹ.

Tiếp theo là cựu cầu thủ người Pháp giành giải Quả bóng vàng Karim Benzema, cầu thủ kiếm được 104 triệu USD một năm, nhờ hợp đồng khổng lồ tại CLB Al Ittihad của làng bóng Saudi Arabia.

Thành viên thứ ba trong top 10 đang chơi ở Saudi Arabia là tiền đạo người Senegal - Sadio Mane, đồng đội của tỉ phú Cristiano Ronaldo, người kiếm được khoảng 54 triệu USD giữ vị trí thứ 8.

Theo thống kê của Forbes, số lượng cầu thủ từ các CLB ở giải Saudi Pro League nằm trong top 10 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm một người, khi Neymar của Brazil rời Al Hilal để trở lại đội bóng thời thơ ấu của mình, Santos ở Sao Paulo vào tháng 1.

Neymar từng đứng thứ 3 trong danh sách với 110 triệu USD vào năm 2024-25 nhưng hiện chỉ kiếm được 38 triệu USD, chủ yếu từ các hợp đồng ngoài sân cỏ.

Bất chấp sức mạnh và sự giàu có của giải Ngoại hạng Anh - nơi các CLB đã chi số tiền kỷ lục 2,6 tỉ bảng Anh (3,5 tỉ USD) cho việc chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè - chỉ có hai cầu thủ từ giải đấu này lọt vào top 10 gồm Erling Haaland của Manchester City đứng thứ 5 và Mohamed Salah của Liverpool đứng thứ 7.

Hiện tại, La Liga của Tây Ban Nha mới là giải đấu có nhiều đại diện nhất trong top 10, bao gồm ba cầu thủ của Real Madrid là Kylian Mbappe (thứ 4), Vinicius Jr (thứ 6) và Jude Bellingham (thứ 9).

Trong khi đó, cầu thủ thứ 4 đến từ Tây Ban Nha là ngôi sao tuổi teen Lamine Yamal của Barcelona, ​​đứng thứ 10 với 43 triệu USD.

Tạp chí Forbes cho biết trong một tuyên bố: “Tổng cộng trong mùa giải 2025-2026, có 10 cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới sẽ kiếm được khoảng 945 triệu USD”.