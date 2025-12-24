Martinez thẳng thắng lên tiếng về HLV trưởng của MU 24/12/2025 07:09

Lisandro Martinez được HLV trưởng của MU Ruben Amorim bố trí đá tiền vệ trung tâm trong trận thua 1-2 của MU trước Aston Villa ở vòng 17 Premier League sau chấn thương của Bruno Fernandes. Đây không phải là điều mới đối với trung vệ người Argentina tại Old Trafford. Martinez đã thẳng thắn lên tiếng về HLV Ruben Amorim.

Lisandro Martinez đã sẵn sàng đảm nhận vai trò tiền vệ sau khi thay thế Bruno Fernandes bị chấn thương. Martinez được tung vào sân từ băng ghế dự bị để chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm tại Villa Park và có thể tiếp tục được sử dụng ở vị trí này trong trận đấu với Newcastle vào ngày Lễ tặng quà (Boxing Day).

Đội trưởng của Manchester United phải rời sân ở hiệp một trận thua 2-1 trước Aston Villa hôm Chủ nhật tại Ngoại hạng Anh và sẽ nghỉ thi đấu một thời gian. HLV Ruben Amorim chỉ có ba tiền vệ khỏe mạnh cho trận đấu sắp tới với Newcastle tại Old Trafford là Casemiro, Manuel Ugarte và Mason Mount.

HLV trưởng của MU Amorim đã trao cơ hội ra mắt cho hai cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện đạo tạo trẻ là Jack Fletcher và Shea Lacey vào Chủ nhật, nhưng người ông tin dùng lại là Martinez ở hiệp hai. Hậu vệ người Argentina mới chỉ trở lại sau 11 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng chéo trước và đã thể hiện tốt ở trận đấu với Aston Villa.

Martinez đã chia sẻ về HLV trưởng của MU Amorim. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Mặc dù Martinez chủ yếu chơi ở vị trí trung vệ, anh đã trải qua ba năm ở Ajax, nơi mà khả năng chơi ở nhiều vị trí được huấn luyện bài bản. Martinez từng thi đấu ở vị trí hậu vệ trái và tiền vệ trong thời gian khoác áo MU. “Chúng tôi có rất nhiều tiền vệ giỏi. Như tôi đã nói trong nhiều cuộc phỏng vấn, tôi sẽ chơi ở bất cứ vị trí nào mà HLV muốn sử dụng tôi”, Martinez nói về HLV trưởng của MU hồi tháng 3 năm 2023 khi Erik ten Hag đang thiếu lựa chọn.

Việc sử dụng Martinez ở vị trí tiền vệ đã được đề cập hồi tháng 11 và phản hồi của Amorim cho thấy ông không mấy mặn mà với ý tưởng này. Khi được hỏi về khả năng đó, Amorim nói: “Tôi không thể nói chắc. Tôi nghĩ một cầu thủ bóng đá thông minh, tài năng có thể chơi ở nhiều vị trí, nhưng đó không phải là vị trí phù hợp với Martinez. Martinez cần thêm thời gian để làm việc ở vị trí đó vì hiện tại cậu ấy chưa làm việc ở đó. Trong trường hợp khẩn cấp, cậu ấy có thể chơi ở đó, nhưng bây giờ tôi không nghĩ đến chuyện đó".

Casemiro sẽ trở lại đội hình của Manchester United trong trận đấu với Newcastle, sau án treo giò trong trận thua Aston Villa, nhưng Kobbie Mainoo sẽ vắng mặt do chấn thương ập đến vào thời điểm tồi tệ nhất đối với cầu thủ 20 tuổi người Anh này, người đang cảm thấy thất vọng khi phải ngồi dự bị suốt mùa giải.